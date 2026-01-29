Sáng ngày 29/1/2026, cổ phiếu KSV của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi tăng hết biên độ 9,98% ngay đầu phiên, leo lên mức 214.900 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản khan hiếm, "trắng bên bán" ngay từ giờ mở cửa.

Đáng chú ý, nếu tính từ vùng giá giao dịch quanh mốc 100.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 1/2026, thị giá KSV đã tăng gấp 2,1 lần chỉ trong chưa đầy 30 ngày.

Đà hưng phấn của cổ phiếu KSV được "tiếp lửa" mạnh mẽ bởi diễn biến của thị trường kim loại quý sáng nay.

Cụ thể, sáng 29/1, giá vàng miếng SJC đã chính thức vượt mốc 190 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn cũng "vụt" tăng hơn 6 triệu đồng/lượng, áp sát ngưỡng 190 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang neo quanh vùng đỉnh 5.500 USD/ounce.

Việc giá đầu ra tăng phi mã là yếu tố tâm lý quan trọng kích thích dòng tiền tìm đến cổ phiếu của doanh nghiệp đang khai thác mỏ vàng lớn nhất cả nước.

Bên cạnh yếu tố thị trường, động lực nội tại của đà tăng còn đến từ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 vừa được công bố. Văn bản này xác nhận Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn nắm giữ tới 196,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu chi phối tuyệt đối 98,06%.

Với tỷ lệ trôi nổi bên ngoài chưa đến 2%, cổ phiếu KSV trở nên cực kỳ "cô đặc", dễ dàng phản ứng mạnh với các biến động cung cầu dù là nhỏ nhất.

Nền tảng tài chính của Vimico cũng được củng cố bởi kết quả kinh doanh ấn tượng. Bất chấp thiên tai, lợi nhuận trước thuế năm 2025 ước đạt 2.399 tỷ đồng, vượt 14% so với năm trước.

Sản lượng tiêu thụ đạt gần 1 tấn vàng (918 kg) và hơn 31.000 tấn đồng tấm, giúp chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt mức cao 9.100 đồng.

Báo cáo quản trị cũng cho thấy sự ổn định nhân sự thượng tầng khi bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục được dẫn dắt bởi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hải và Tổng Giám đốc Trịnh Văn Tuệ .

Bước sang năm 2026, dù hưởng lợi từ giá khoáng sản, ban lãnh đạo Vimico vẫn đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu 13.842 tỷ đồng và lợi nhuận 2.042 tỷ đồng, lùi nhẹ so với mức thực hiện năm 2025 do lường trước các thách thức về địa chất và quy trình cấp phép khai thác.