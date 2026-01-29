Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một tài sản của bà Trương Mỹ Lan không ai mua, hiện giảm giá hơn 3 tỷ

29-01-2026

Đây là một trong các tài sản kê biên của bà Trương Mỹ Lan.

Cục Thi hành án dân sự TP. HCM đưa du thuyền sang trọng của bà Trương Mỹ Lan - được đặt tên The Reverie Saigon - ra đấu giá công khai với mức khởi điểm gần 49,2 tỷ đồng (giảm hơn 3 tỷ đồng, tương đương 6 % so với mức khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng trước đó). Việc không có người tham gia đăng ký mua tài sản này ở lần đầu khiến cơ quan thi hành án phải giảm giá và sẽ đấu giá lại trong thời gian tới. Đây là một diễn biến đáng chú ý trong quá trình xử lý tài sản liên quan vụ án lớn mà bà Lan là bị cáo.

Du thuyền The Reverie Saigon được đóng tại Pháp vào năm 2018 và hiện đang neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Tài sản này đã bị cơ quan chức năng kê biên từ cuối năm 2023 trong quá trình thi hành án đối với bà Trương Mỹ Lan — Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cũng theo thông tin đấu giá, ngoài du thuyền, hai chiếc tàu khác đứng tên bà Lan là THALIA và ELECTRA cũng được đưa vào diện xử lý tài sản, với giá khởi điểm sau khi điều chỉnh còn 4,8 tỷ đồng mỗi chiếc.

Việc du thuyền không thu hút người mua trong lần chào bán đầu tiên gây chú ý vì đây là một tài sản giá trị lớn, thuộc nhóm tài sản xa xỉ được kê biên trong một vụ án kinh tế – tài chính được dư luận quan tâm nhiều thời gian qua. Du thuyền The Reverie Saigon từng là một phần tài sản mà bà Lan đề nghị được nhận lại tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn một cuối năm 2024, nhằm phục vụ hoạt động của khách sạn cùng tên, nhưng yêu cầu này đã không được chấp thuận.

Tài sản bị kê biên của bà Lan không chỉ có du thuyền và hai chiếc tàu, mà còn hàng loạt bất động sản, cổ phần doanh nghiệp và nhiều phương tiện đứng tên — phản ánh độ phức tạp và quy mô trong quá trình xử lý hậu xét xử và thi hành án của các cơ quan chức năng.

Theo quy định, nếu phiên đấu giá lần hai vẫn không có người đăng ký mua tài sản, cơ quan thi hành án có thể tiếp tục điều chỉnh giá khởi điểm và giới thiệu tài sản tới các nhà đầu tư tiềm năng khác, nhằm thu hồi phần giá trị tài sản phục vụ thi hành bản án.

(Tổng hợp)

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

