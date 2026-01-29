Vàng phá vỡ mốc 190 triệu: Huy Thanh, Bảo Tín Mạnh Hải đua bán vàng mini 0,05 - 0,1 chỉ, PNJ bán 0,39 - 0,79 chỉ, đúc Doraemon, Hello Kitty vào hộp mù

Sáng 29/1, giá vàng miếng SJC chính thức phá vỡ mốc 190 triệu đồng/lượng. Mức giá này tạo ra áp lực lớn lên nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân. Trong bối cảnh đó, các nhà bán lẻ đã đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dễ tiếp cận hơn.

Phân khúc vàng mini trở thành điểm nóng nhất mùa Tết năm nay với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi lớn.

Xu hướng "xé nhỏ" tìm thanh khoản: Từ 0,1 xuống 0,05 chỉ﻿

Thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược cạnh tranh. Nếu như trước đây, 0,5 chỉ hay 1 chỉ là đơn vị tiêu chuẩn, thì nay các doanh nghiệp đang chạy đua giảm trọng lượng xuống mức thấp nhất có thể.

Điển hình, Huy Thanh Jewelry đã tung ra dòng sản phẩm "Kim Chi Bảo" với trọng lượng chỉ 0,05 chỉ . Đây là mức trọng lượng nhỏ trên thị trường hiện nay, giúp hạ thấp tối đa rào cản gia nhập, cho phép khách hàng sở hữu vàng 24K với ngân sách từ 1,33 triệu đồng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tập trung vào phân khúc 0,1 chỉ với bộ sưu tập "Tiểu Kim Cát" (Tùng - Cúc - Trúc - Mai). Chiến lược của đơn vị này đánh mạnh vào yếu tố giá thông qua chính sách miễn phí tiền công chế tác, đưa mức giá sản phẩm về quanh ngưỡng 1,9 triệu đồng để thu hút nhóm khách hàng phổ thông nhạy cảm với chi phí.

Sự khác biệt trong định vị: PNJ chọn Lifestyle và Bản quyền Doraemon, Hello Kitty

Không bị cuốn vào cuộc đua giảm trọng lượng xuống 0,05 chỉ hay cạnh tranh về phí gia công, PNJ chọn cách tiếp cận thị trường bằng chiến lược "Lifestyle" (Phong cách sống) và gia tăng giá trị cảm xúc.

Thay vì các biểu tượng phong thủy truyền thống, mùa kinh doanh năm nay PNJ tung ra các đồng vàng kỷ niệm 0,1 chỉ khắc họa nhân vật Doraemon, Hello Kitty và Cinnamoroll. Với mức giá niêm yết khoảng 2.488.000 đồng/sản phẩm , cao hơn so với mặt bằng chung cùng trọng lượng, PNJ vẫn tạo được sức hút nhờ đánh trúng tâm lý khẳng định phong cách của Gen Z và dân văn phòng.

Điểm nhấn trong chiến lược này là việc PNJ biến vàng từ tài sản cất giữ thành vật phẩm sưu tầm và quà tặng thông qua mô hình "Blind box" (Hộp mù) với bộ sưu tập "Mã Tiến Đắc Lộc".

PNJ vẫn duy trì vị thế ở phân khúc cao cấp thông qua mảng quà tặng doanh nghiệp (B2B) và chế tác nghệ thuật (ARTA).

Các bộ sưu tập tượng vàng đúc nguyên khối hay đồng vàng "Thiên Mã Đăng Hoa" với giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tiếp tục PNJ đảm bảo doanh thu từ nhóm khách hàng VIP và doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu PNJ tăng 30%

Chiến lược tập trung vào các dòng sản phẩm bán lẻ có hàm lượng chế tác cao (như vàng mini IP, trang sức lifestyle) thay vì vàng miếng biên mỏng đã phản ánh rõ nét vào sức khỏe tài chính của PNJ.

Kết thúc năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.976 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 2.829 tỷ đồng , tăng trưởng 33,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp trung bình cả năm đã cải thiện mạnh mẽ lên mức 22,0% (so với 17,6% của năm 2024). Sự cải thiện này đến từ việc mảng bán lẻ đóng góp tới 69,6% tổng doanh thu, bù đắp cho sự sụt giảm của mảng kinh doanh vàng 24K truyền thống.﻿

Trên thị trường chứng khoán, ở phiên sáng 29/1/2026, thị giá PNJ đạt 123.300 đồng/cổ phiếu, tăng 4,05% so với tham chiếu. Tính từ nền giá tích lũy quanh vùng 94.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 11, mã này đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 30%.

Diễn biến này cho thấy kỳ vọng của thị trường vào khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nhờ chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm từ bình dân đến cao cấp.