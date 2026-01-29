Vừa báo lãi gấp đôi, giá trị F88 giảm hơn 7.000 tỷ chỉ sau 2 phiên giao dịch, không còn là doanh nghiệp tỷ đô

Kết phiên giao dịch buổi sáng ngày 29/1, cổ phiếu F88 bất ngờ giảm mạnh 14,7% xuống mức giá 210.600 đồng/cp. Thậm chí, có thời điểm, cổ phiếu F88 từng xuống tới mức giá sàn 209.900 đồng/cp. Tính đến hết phiên sáng đã có 50.600 cổ phiếu F88 được giao dịch.

Đây là phiên giảm sâu trên 14% thứ 2 liên tục của F88 sau chuỗi 6 phiên tăng mạnh liên tục. Với mức giá hiện tại, vốn hóa của F88 là gần 23.200 tỷ đồng, không còn ở mức trên 1 tỷ USD.﻿

Trước đó, ngay sau ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện phương án chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:12 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 12 cổ phiếu mới), thị giá F88 đã có sự bứt phá mạnh mẽ.

Cổ phiếu F88 đã có tới 5 phiên tăng trần liên tục từ 20/1 đến 26/1 và phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu F88 cũng tăng tới 13,86% đưa vốn hóa của doanh nghiệp lên trên 1 tỷ USD.

Nhưng trong phiên 28/1, cổ phiếu F88 đã giảm 14,01% và phiên sáng 29/1, giảm 14,7%, giảm gần 24% chỉ sau 2 phiên giao dịch. Vốn hóa doanh nghiệp giảm hơn 7.200 tỷ đồng.

Dù vậy, tính theo giá điều chỉnh, cổ phiếu này đã tăng 71% từ ngày 19/1/2026 đến nay.﻿

Với tỷ lệ sở hữu 12,04%, khối tài sản dựa trên cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn là gần 2.00 tỷ đồng. Ông Ngô Quang Hưng – Thành viên HĐQT, nắm 10,87% vốn cổ phần tương đương 2.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, ﻿F88 công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu quý IV/2025 của F88 đạt gần 1.209 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay đạt gần 1.045 tỷ đồng, chiếm 86,4% tổng doanh thu, trong khi mảng bảo hiểm đóng góp 149 tỷ đồng, tương đương 12,2%, với mức tăng trưởng lần lượt 51% và 62% so với quý IV/2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 304 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, F88 ghi nhận 907 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 102% so với năm 2024.



Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng của F88 đạt 7.216 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm.

Tính đến cuối quý IV/2025, F88 sở hữu 950 phòng giao dịch trên toàn quốc, tăng thêm 82 phòng giao dịch so với đầu năm.

