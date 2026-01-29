Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa báo lãi gấp đôi, giá trị F88 giảm hơn 7.000 tỷ chỉ sau 2 phiên giao dịch, không còn là doanh nghiệp tỷ đô

29-01-2026 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Vừa báo lãi gấp đôi, giá trị F88 giảm hơn 7.000 tỷ chỉ sau 2 phiên giao dịch, không còn là doanh nghiệp tỷ đô

Trước đó, cổ phiếu F88 đã có tới 5 phiên tăng trần liên tục từ 20/1 đến 26/1 và phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu F88 cũng tăng tới 13,86% đưa vốn hóa của doanh nghiệp lên trên 1 tỷ USD.

Kết phiên giao dịch buổi sáng ngày 29/1, cổ phiếu F88 bất ngờ giảm mạnh 14,7% xuống mức giá 210.600 đồng/cp. Thậm chí, có thời điểm, cổ phiếu F88 từng xuống tới mức giá sàn 209.900 đồng/cp. Tính đến hết phiên sáng đã có 50.600 cổ phiếu F88 được giao dịch.

Đây là phiên giảm sâu trên 14% thứ 2 liên tục của F88 sau chuỗi 6 phiên tăng mạnh liên tục. Với mức giá hiện tại, vốn hóa của F88 là gần 23.200 tỷ đồng, không còn ở mức trên 1 tỷ USD.﻿

Trước đó, ngay sau ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện phương án chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:12 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 12 cổ phiếu mới), thị giá F88 đã có sự bứt phá mạnh mẽ.

Cổ phiếu F88 đã có tới 5 phiên tăng trần liên tục từ 20/1 đến 26/1 và phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu F88 cũng tăng tới 13,86% đưa vốn hóa của doanh nghiệp lên trên 1 tỷ USD.

Nhưng trong phiên 28/1, cổ phiếu F88 đã giảm 14,01% và phiên sáng 29/1, giảm 14,7%, giảm gần 24% chỉ sau 2 phiên giao dịch. Vốn hóa doanh nghiệp giảm hơn 7.200 tỷ đồng.

Dù vậy, tính theo giá điều chỉnh, cổ phiếu này đã tăng 71% từ ngày 19/1/2026 đến nay.﻿

Với tỷ lệ sở hữu 12,04%, khối tài sản dựa trên cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn là gần 2.00 tỷ đồng. Ông Ngô Quang Hưng – Thành viên HĐQT, nắm 10,87% vốn cổ phần tương đương 2.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, ﻿F88 công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu quý IV/2025 của F88 đạt gần 1.209 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay đạt gần 1.045 tỷ đồng, chiếm 86,4% tổng doanh thu, trong khi mảng bảo hiểm đóng góp 149 tỷ đồng, tương đương 12,2%, với mức tăng trưởng lần lượt 51% và 62% so với quý IV/2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 304 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, F88 ghi nhận 907 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 102% so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng của F88 đạt 7.216 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm.

Tính đến cuối quý IV/2025, F88 sở hữu 950 phòng giao dịch trên toàn quốc, tăng thêm 82 phòng giao dịch so với đầu năm.

F88 báo lãi 907 tỷ đồng năm 2025, tăng gấp đôi năm trước

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
F88

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty khai thác VÀNG lớn nhất Việt Nam công bố văn bản quan trọng, cổ phiếu tăng gấp đôi chỉ sau 1 tháng

Công ty khai thác VÀNG lớn nhất Việt Nam công bố văn bản quan trọng, cổ phiếu tăng gấp đôi chỉ sau 1 tháng Nổi bật

PVS báo lãi hơn 950 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng 73%

PVS báo lãi hơn 950 tỷ đồng trong quý 4/2025, tăng 73% Nổi bật

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù

12:45 , 29/01/2026
Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước

Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước

12:41 , 29/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 29/1: Thêm một doanh nghiệp thép báo lỗ trong quý 4

Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 29/1: Thêm một doanh nghiệp thép báo lỗ trong quý 4

12:26 , 29/01/2026
Cáp treo Núi Bà Tây Ninh báo lãi 2025 tăng 145%

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh báo lãi 2025 tăng 145%

11:30 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên