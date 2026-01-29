Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty ô tô Việt Nam bắt tay hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc xây nhà máy pin xe điện 130 triệu USD

29-01-2026 - 16:05 PM | Doanh nghiệp

Nhà máy sản xuất Pin BYD có tổng vốn đầu tư 130 triệu USD (2 giai đoạn), giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích 4,4 ha, công suất 3 GWh/năm, cung cấp pin cho xe tải, xe buýt, minivan, minibus và các phương tiện thương mại sử dụng năng lượng mới.

Sáng 27/1/2026, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp KIM LONG MOTOR Huế, KIM LONG MOTOR đã ký kết hợp tác chiến lược với BYD BATTERY và động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất Pin BYD.

Nhà máy sản xuất Pin BYD có tổng vốn đầu tư 130 triệu USD (2 giai đoạn), giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích 4,4 ha, công suất 3 GWh/năm, cung cấp pin cho xe tải, xe buýt, minivan, minibus và các phương tiện thương mại sử dụng năng lượng mới; hướng tới mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khu vực. Giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ mở rộng quy mô, nâng tổng công suất lên 6 GWh/năm.

Đặc biệt, lần đầu tiên, KIM LONG MOTOR tiên phong nghiên cứu, phát triển và sản xuất mẫu xe buýt giường nằm điện EV 34 chỗ, ứng dụng công nghệ pin BYD. Đây là dòng xe buýt giường nằm liên tỉnh sử dụng năng lượng mới đầu tiên phục vụ thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giúp KIM LONG MOTOR hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80% vào quý II/2026.

BYD là nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc. Tại ngày 29/1, BYD có vốn hóa gần 124 tỷ USD, nằm trong top 3 những nhà sản xuất xe ô tô lớn nhất thế giới.

CTCP KIM LONG MOTOR Huế (KIM LONG MOTOR) hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, lắp ráp và Kinh doanh ô tô; Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô; Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

KIM LONG MOTOR sản xuất, lắp ráp đầy đủ các sản phẩm xe thương mại và xe du lịch công nghệ động cơ đốt trong và năng lượng mới, trọng tâm là nghiên cứu và phát triển xe bus, minibus và xe tải thương hiệu KIM LONG.

Công ty là chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế có tổng diện tích quy hoạch giai đoạn một hơn 600 ha. Dự án là tổ hợp bao gồm nhiều nhà máy chuyên về sản xuất, lắp ráp xe ô tô; Tổ hợp các nhà máy cơ khí, nhà máy sản xuất chế tạo động cơ, hệ thống truyền động và tổ hợp các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô; Kho ngoại quan và dự kiến phát triển các nhà máy sản xuất công nghệ bán dẫn, chip điện tử phục vụ cho sự phát triển của ngành ô tô trong nước và thế giới.

Trước đó, KIM LONG MOTOR và Tập đoàn YUCHAI đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển giao công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất chế tạo động cơ tại thành phố Huế. Đồng thời, KIM LONG MOTOR cũng ký kết với DONGFENG DANA về chuyển giao công nghệ sản xuất và độc quyền phân phối các sản phẩm cầu ô tô mang thương hiệu DONGFENG tại Việt Nam.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa báo lãi gấp đôi, giá trị F88 giảm hơn 7.000 tỷ chỉ sau 2 phiên giao dịch, không còn là doanh nghiệp tỷ đô

Vừa báo lãi gấp đôi, giá trị F88 giảm hơn 7.000 tỷ chỉ sau 2 phiên giao dịch, không còn là doanh nghiệp tỷ đô Nổi bật

Vàng phá vỡ mốc 190 triệu: Huy Thanh, Bảo Tín Mạnh Hải đua bán vàng mini 0,05 - 0,1 chỉ, PNJ bán 0,39 - 0,79 chỉ, đúc Doraemon, Hello Kitty vào hộp mù

Vàng phá vỡ mốc 190 triệu: Huy Thanh, Bảo Tín Mạnh Hải đua bán vàng mini 0,05 - 0,1 chỉ, PNJ bán 0,39 - 0,79 chỉ, đúc Doraemon, Hello Kitty vào hộp mù Nổi bật

Các cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đồng loạt biến động mạnh, điều gì đang xảy ra?

Các cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đồng loạt biến động mạnh, điều gì đang xảy ra?

15:37 , 29/01/2026
Một tài sản của bà Trương Mỹ Lan không ai mua, hiện giảm giá hơn 3 tỷ

Một tài sản của bà Trương Mỹ Lan không ai mua, hiện giảm giá hơn 3 tỷ

14:55 , 29/01/2026
Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù

Cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh bị đề nghị 15-17 năm tù

12:45 , 29/01/2026
Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước

Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước

12:41 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên