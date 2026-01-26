Miền Bắc đón thêm 2 đợt không khí lạnh yếu, trời rét kèm mưa mù

Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc có mưa nhỏ kèm sương mù (Ảnh minh họa)

Ngày hôm nay (26/1), miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông. Nhiều tỉnh thành có mưa nhỏ kèm sương mù. Nhiệt độ cao nhất khoảng 17-20 độ C, trời rét, vùng núi có nơi vẫn còn rét đậm. Từ ngày 27/1, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc sẽ tăng nhiệt dần.

Dự báo đến thứ Bảy (31/1), miền Bắc đón một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về gây mưa và giảm nhiệt. Tuy nhiên, nhiệt độ ít có khả năng giảm xuống mức rét đậm, rét hại như tuần vừa qua.

Ở miền Trung, dự báo hôm nay và thứ ngày 30/1 sẽ là hai ngày tạnh ráo nhất trong tuần, trời có nắng ấm. Các ngày còn lại sẽ có mưa nhỏ từ Thanh Hóa đến phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Trời ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 22-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ tuần này tiếp tục trạng thái se lạnh vào sáng sớm, có nơi xuất hiện sương mù nhẹ. Trong ngày trời nắng mạnh và khô nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, độ ẩm dưới 60%, cảnh báo nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ trong khu dân cư.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/1:



TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.