1 trường THPT công lập ở Hà Nội lột xác hoàn toàn: Từ cũ kỹ giờ TO ĐẸP quá đỗi, bước vào mà cứ ngỡ đang đóng phim thanh xuân!

29-01-2026 - 20:40 PM | Sống

ĐTrên trang Fanpage, nhà trường thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của học sinh và thầy cô tại ngôi trường mới.

Năm 2023, UBND quận Thanh Xuân (cũ) có quyết định về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp trường THPT Trần Hưng Đạo. Với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quận, đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng kỳ vọng của đông đảo phụ huynh, học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Dự án được triển khai trên khuôn viên rộng lớn với tổng diện tích đất 25.064 m2. Điểm cốt lõi của kế hoạch này là sự mạnh dạn thay đổi: toàn bộ các công trình xuống cấp trước đây như khối hiệu bộ, khối nhà A, B, nhà đa năng và hội trường cũ đã được phá dỡ để nhường chỗ cho những không gian hiện đại hơn. Trong khi đó, khối nhà C được giữ lại để cải tạo, tích hợp vào cấu trúc tổng thể một cách đồng bộ.

Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân trước đây

Về quy mô, ngôi trường mới sở hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh với 30 phòng học đạt chuẩn, các phòng bộ môn và phòng chức năng hiện đại. Khối nhà học được thiết kế linh hoạt với sự kết hợp giữa kiến trúc hành lang giữa và hành lang bên, tạo sự thông thoáng tối đa. Đặc biệt, tầng 1 của các khối nhà được bố trí tới 19 phòng học chuyên đề, kết nối trực tiếp với khối hiệu bộ, tạo thành một tổ hợp giáo dục chuyên sâu và tiện nghi.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong dự án này chính là khu nhà đa năng 2 tầng với kết cấu vượt nhịp lớn, mang lại không gian cực kỳ rộng rãi. Tầng 1 của khu vực này được trang bị bể bơi bốn mùa hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao của học sinh. Tầng 2 là sàn đa năng và sân khấu, nơi sẽ diễn ra các hoạt động văn nghệ, hội thảo quy mô toàn trường. Bên cạnh đó, bài toán không gian tĩnh cũng được giải quyết triệt để khi dự án xây mới một tầng hầm rộng khoảng 30.267 m2.

Những hình ảnh của trường trong quá trình xây dựng. Ảnh: Diễn đàn Đô thị

Ảnh: Diễn đàn Đô thị

Ảnh: Diễn đàn Đô thị

Phần mái hầm được tận dụng làm sân sinh hoạt nhóm, trong khi phía dưới đảm bảo đủ chỗ để xe cho hơn 1.890 học sinh và 150 giáo viên, đi kèm hệ thống phòng cháy chữa cháy và thông gió tiên tiến.

Không chỉ chú trọng vào sự bề thế, dự án còn mang tính nhân văn cao khi thiết kế riêng phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật tại tầng 1 khối hiệu bộ. Các khu vực như văn phòng công đoàn, phòng truyền thống và phòng hội đồng cũng được sắp xếp khoa học tại các tầng cao hơn, tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Một số hình ảnh hiện tại của trường

Hiện tại trường THPT Trần Hưng Đạo thuộc phường Thanh Liệt đã lột xác hoàn toàn với diện mạo mới, vô cùng to đẹp. Trên trang Fanpage, nhà trường thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của học sinh và thầy cô tại ngôi trường mới. Nhìn những hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng không khỏi trầm trồ và thích thú. Nhiều người còn so sánh diện mạo mới của trường THPT Trần Hưng Đạo không hề thua kém gì các ngôi trường trong các bộ phim "thanh xuân vườn trường" của Trung Quốc, Hàn Quốc,...

"Đẹp quá, cảm giác như xem phim vậy"; "Trường lột xác thật sự, mong con mình có cơ hội học tập tại trường"; "Quay phim "Vườn sao băng" ở đây cũng được đấy",... - là những bình luận của cộng đồng mạng.

(Tổng hợp)

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

