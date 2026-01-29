Cứ gần Tết là thấy bất an: Sợ trả lương thưởng Tết xong giúp việc “bỏ mình luôn”!

Còn gần 20 ngày nữa là đến Tết rồi. Với rất nhiều người lúc này, chờ lương thưởng Tết và đi sắm Tết là những điều “cứ quay mòng mòng” trong đầu. Tuy nhiên với 1 nhóm nhỏ, điều gây ra cảm giác bất an nhất lại không phải là “thưởng Tết được bao nhiêu”, mà là câu chuyện lẫn mối quan hệ với “bác giúp việc”.

Để mà kể ra thì cũng không ít gạch đầu dòng: Tặng quà Tết thế nào cho bác, thưởng bác bao nhiêu và quan trọng nhất là sau Tết bác có đi làm nữa không hay “bỏ mình luôn”?

Tết vui hay không một phần do bác giúp việc quyết định…

Ngọc Thảo (sinh năm 1997) vẫn còn "rùng mình" khi nghĩ lại Tết năm ngoái, vừa phải chuẩn bị đồ về quê, vừa phải lo tìm giúp việc có thể đi làm ngay sau Tết. Lúc đó, em bé mới được 7 tháng, vợ chồng cô không muốn cho con đi trẻ vì con còn quá bé, cũng không ai muốn nghỉ việc ở nhà trông con vì thu nhập đang tốt. Thế nên thuê người giúp việc là phương án tối ưu nhất.

"Vợ chồng mình thuê giúp việc full-time, bác ăn và ở lại cùng gia đình. Mỗi tháng vợ chồng mình gửi bác 8,5 triệu để phụ trách việc trông em bé. Ngoài ra, vợ chồng mình cũng không yêu cầu bác phải dọn nhà hay nấu nướng gì.

Sáng trước khi đi làm, mình đều mua đồ ăn sáng cho bác, đồ ăn trưa của con mình cũng đã tự chuẩn bị, bác chỉ việc hâm nóng lại. Đồ ăn trưa của bác, bác thích ăn gì thì bác tự nấu. Tủ lạnh nhà mình không bao giờ thiếu đồ. Chiều mình cũng cố về sớm để nấu bữa tối cho cả nhà. Bác cũng không bao giờ phải rửa bát vì nhà mình có máy rửa bát, cũng có robot lau nhà. Mình phải kể vậy để thấy là mức lương 8 triệu bao ăn ở không hề vất vả và cũng không quá thấp.

Đêm thì em bé ngủ với vợ chồng mình, bác còn được ngủ phòng riêng. Bác làm cho nhà mình được 5 tháng, Tết năm ngoái mình vẫn gửi bác đủ tiền lương mà không trừ tiền nghỉ tết, và biếu bác thêm 1 giỏ quà với 4 triệu coi như thưởng vì bác chăm con, mình cũng khá hài lòng. Rồi đùng cái bác xin nghỉ, dù trước đó bác vẫn hứa mùng 5 tết ra làm tiếp" - Ngọc Thảo kể lại.

Đến giờ này, Ngọc Thảo vẫn không biết tại sao bác giúp việc lại xin nghỉ đột xuất như vậy. Theo cô chia sẻ, dù vợ chồng cô có cố gắng gặng hỏi hay hứa gửi thêm cho bác tiền lương, bác vẫn nhất quyết không chịu đi làm. Vậy là thành ra cả cái Tết năm ngoái, vợ chồng Ngọc Thảo cứ như ngồi trên đống lửa, vì không tìm được người giúp việc sau Tết thì không biết xoay sở ra sao.

Trong các hội nhóm tâm sự - tìm người giúp việc, cũng không ít gia đình rơi vào cảnh tương tự như Ngọc Thảo.

“Cô không làm nữa, cháu tìm người khác” - Tin nhắn thổi bùng nỗi lo sau Tết

Thế nên có lẽ cũng không có gì khó hiểu như nhiều người băn khoăn không biết nên mua quà Tết, thưởng Tết giúp việc ra sao để đôi bên đều vui vẻ, tiếp tục “hợp tác”.

Thoả thuận lương, thưởng với giúp việc ra sao để vừa lòng đôi bên?

Với những gia đình đã, đang hoặc sắp thuê giúp việc, ngay từ ban đầu, bạn nên thoả thuận cùng người giúp việc những điều dưới đây, để đảm bảo họ yên tâm về mức - lương thưởng và tập trung làm việc, đồng thời, cũng để hạn chế tình trạng "đùng cái, bác xin nghỉ".

1 - Thời gian làm việc, chế độ và mức lương

Hiện nay, giúp việc theo giờ và giúp việc full-time (ở lại với gia đình) là 2 hình thức phổ biến nhất. Dẫu vậy, gia đình vẫn nên thoả thuận và làm rõ với giúp việc 3 điều:

- Mức lương thực nhận/theo giờ là bao nhiêu?

- Thời gian làm việc mỗi ngày?

- Chế độ ngày nghỉ ra sao? Mỗi tháng được nghỉ bao nhiêu ngày? Và nếu nghỉ thì có tính lương hay không?

- Có tăng lương hay thưởng thêm định kỳ nếu họ gắn bó với gia đình hay không?

2 - Nếu không đủ kinh tế để thưởng giúp việc 1 tháng lương, phải làm sao?

Trong trường hợp đôi bên chưa thoả thuận rõ ràng những điều phía trên, và hiện tại, gia đình cũng không đủ tài chính để thưởng cho giúp việc 1 tháng lương, bạn có thể cân nhắc mua cho người giúp việc 1 giỏ quà, đồng thời gửi lì xì số tiền phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của gia đình.



