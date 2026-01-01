Giữa “bão” thực phẩm bẩn, 1 tin nhắn từ hiệu trưởng trường công lập Hà Nội gây sốt: Đơn giản mà quá tinh tế!

Những ngày gần đây, thông tin liên tiếp về thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc len lỏi vào bếp ăn trường học đã khiến không ít phụ huynh thấp thỏm. Bữa ăn bán trú trở thành mối quan tâm lớn hơn bao giờ hết.

Giữa tâm lý lo lắng ấy, trong một nhóm phụ huynh, tin nhắn ngắn gọn từ hiệu trưởng bất ngờ được 1 bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ thu hút sự chú ý. Không phải báo cáo hình thức mà là loạt hình ảnh ghi lại quá trình giao nhận thực phẩm mỗi buổi sáng, kèm thông báo: phụ huynh có thể trực tiếp tham gia giám sát, ký xác nhận cùng giáo viên và ban giám hiệu.

Hình ảnh được phụ huynh chia sẻ

Bà mẹ chia sẻ: "Trường mầm non con mình đang học (trường công lập) trước đây từng khuyến khích phụ huynh đến kiểm tra bếp ăn và bữa ăn của các con, nhưng thực tế rất ít phụ huynh sắp xếp được thời gian tham gia.

Sau đó, Ban giám hiệu đã điều chỉnh cách làm: yêu cầu từng lớp luân phiên cử giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh cùng Ban giám hiệu giám sát trực tiếp quy trình giao nhận thực phẩm mỗi ngày, và phụ huynh tham gia phải ký xác nhận hằng ngày. Hiệu trưởng còn chụp ảnh, cập nhật thường xuyên và gửi vào nhóm Ban đại diện cha mẹ học sinh để mọi người cùng theo dõi, đồng thời chuyển thông tin về các lớp. Thực sự rất trân trọng cách làm minh bạch, chủ động và trách nhiệm của nhà trường".

Từ một tin nhắn tưởng chừng rất đời thường, cuộc thảo luận của phụ huynh nhanh chóng mở rộng. Nhiều người chia sẻ rằng mô hình này không hề mới: ở không ít trường công lập, việc phụ huynh luân phiên cùng giáo viên kiểm tra thực phẩm đã được thực hiện từ lâu. Có nơi, lịch giám sát được phân công rõ ràng theo từng lớp; có nơi, phụ huynh bất kỳ cũng có thể vào bếp quan sát quy trình giao nhận, thậm chí xem cả bữa ăn của trẻ. Mô hình phụ huynh cùng tham gia giám sát bếp ăn không chỉ có ở bậc mầm non mà còn được duy trì ở cả tiểu học và trung học cơ sở, giúp phụ huynh yên tâm hơn về bữa ăn hằng ngày của con.

Thực phẩm được cân đủ, kiểm tra trực tiếp độ tươi, ghi sổ, ký xác nhận, chụp ảnh công khai trong nhóm lớp hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh. Những chi tiết rất nhỏ như từ khay ăn được sấy khô, khu bếp sạch sẽ, đến việc truy xuất nguồn gốc mang đến cảm giác yên tâm lớn cho phụ huynh.

“Con em học mầm non ở Long Biên cũng có. Em đã từng kiểm tra, tự thái thịt, chặt gà xem có đúng là tươi không. Chưa kể các cô còn cân đong từng chút gia vị, mì chính, nước mắm nữa"; “Trường mầm non công con em học ngày trước đã làm thế rồi, bây giờ vẫn thấy mời phụ huynh vào kiểm tra, giám sát và nhận chợ cùng. Phụ huynh không phân lịch cụ thể, cô nhân viên sáng ra cổng trường mời phụ huynh bất kỳ vào giám sát và nhận cùng luôn cho khách quan. Còn các cô vẫn luân phiên theo lịch, không đi là chưa hoàn thành nhiệm vụ", một số phụ huynh để lại bình luận.

Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng quan tâm sâu sát đến đời sống học đường của con, sự minh bạch không chỉ giúp nhà trường “giữ uy tín” mà còn góp phần giảm áp lực nghi ngờ, hoang mang từ xã hội. Một tin nhắn đơn giản, vài bức ảnh đời thường nhưng lại chạm đúng nỗi lo lớn nhất của cha mẹ: con mình ăn gì mỗi ngày.

Khi nhà trường sẵn sàng mở cửa bếp ăn, mở cả cách làm và trách nhiệm của mình trước phụ huynh, mối quan hệ giữa hai bên không còn là “giám sát - bị giám sát” mà trở thành đồng hành vì lợi ích của trẻ. Và chính sự minh bạch ấy là nền tảng bền vững nhất để một môi trường giáo dục được tin tưởng lâu dài.