Cả dòng họ góp tiền xây chung cư 15 tầng to nhất làng, 20 gia đình đều có nhà 200m2, tự tin “chung sống hoà thuận”

Gần đây, một đoạn video chia sẻ trải nghiệm du lịch của cư dân mạng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhân vật trong video không giấu được sự kinh ngạc khi phát hiện giữa một vùng nông thôn gần núi - nơi chủ yếu là nhà thấp tầng - lại xuất hiện một tòa nhà cao hơn 10 tầng, trên tường khắc rõ ba chữ lớn “Đại Kim Lâu”. Điều khiến nhiều người sửng sốt hơn cả là bên trong công trình này có lắp đặt thang máy, trông không khác gì một khu chung cư hiện đại trong thành phố.

Hình ảnh tòa nhà tự xây cao 15 tầng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng loạt bình luận trái chiều. Theo tìm hiểu của phóng viên Jimu News, tòa nhà nói trên tọa lạc tại làng Chu Viên, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Người dân địa phương xác nhận Đại Kim Lâu là công trình cao nhất trong vùng và do một gia tộc họ Chu trong làng cùng nhau xây dựng. Hiện nay, có hơn 20 hộ gia đình sinh sống tại đây.

Toà nhà của dòng họ Chu

Ông Chu, 70 tuổi, cho biết tòa nhà đã được xây dựng gần 10 năm trước. Khi đó, sau khi các hộ trong gia đình lần lượt phá dỡ nhà cũ, mọi người thống nhất cùng xin chính quyền địa phương xây dựng chung một khu nhà ở tập trung.

Theo lời ông Chu, công trình hoàn thiện gồm 15 tầng, bao gồm 2 tầng hầm và 13 tầng nổi. Hai tầng hầm được sử dụng làm gara để xe, tầng một có thể làm cửa hàng, từ tầng 2 đến tầng 12 mỗi tầng bố trí 2 căn hộ, tổng cộng 22 căn. Mỗi căn hộ có diện tích khoảng 200 m², thiết kế và bố cục tương đồng. Gia đình ông hiện sinh sống tại tầng 5. Ông đánh giá môi trường sống tại đây rất tiện nghi: “Không khí ở tầng trên trong lành, anh em trong nhà cũng hòa thuận".

Tòa nhà hiện là nơi sinh sống của 4 thế hệ trong dòng họ, từ bậc cao niên đến con cháu, tổng cộng hơn 100 người. Tuy nhiên, do phần lớn thành viên đi làm và sinh sống ở nơi khác, ngày thường chỉ có khoảng 20-30 người ở lại. Không khí nơi đây chỉ thực sự nhộn nhịp vào các dịp Tết Nguyên đán, khi con cháu tề tựu đông đủ.

Trước đó, câu chuyện về 5 anh em họ Vương cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chung cho đại gia đình tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) cũng thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Khi căn nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa, ông Vương Chương Hoài (60 tuổi) đã đề xuất ý tưởng xây dựng một không gian sống chung, tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ có thể sum họp và gắn kết trở lại. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của các anh em, khi tất cả đều đã ngoài 50 tuổi và hướng tới cuộc sống an yên sau khi nghỉ hưu.

"Chung cư mini" của gia đình họ Vương

Ngôi nhà được xây dựng theo mô hình “chung cư mini”, mỗi gia đình có một căn hộ riêng nhưng vẫn chung một không gian sinh hoạt lớn, vừa đảm bảo riêng tư vừa thể hiện sự đoàn kết. Sau gần một năm thi công với chi phí hơn 2 triệu NDT (7,4 tỷ đồng), 30 thành viên thuộc 4 thế hệ trong gia đình họ Vương đã chuyển vào ở trước Tết 2025 và cùng nhau đón năm mới trong ngôi nhà mới.

Theo Toutiao