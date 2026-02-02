Thành Long bị bệnh

Ngày 30/1, ngôi sao hành động 71 tuổi chính thức gia nhập nền tảng Xiaohongshu, một mạng xã hội nổi tiếng tại Trung Quốc. Ngay trong video đầu tiên, ông chia sẻ những câu chuyện xoay quanh công việc quay phim cũng như sinh hoạt đời thường. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản của Thành Long đã thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi.

Trong đoạn video, Thành Long thẳng thắn cho biết ông mắc ADHD từ nhỏ, căn bệnh khiến khả năng tập trung bị ảnh hưởng đáng kể. Dù vậy, nam diễn viên nhấn mạnh rằng ông luôn cố gắng kiểm soát bản thân và duy trì sự chuyên tâm khi làm việc, đặc biệt là trong quá trình đóng phim kéo dài nhiều năm.

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Phần đông khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm việc bền bỉ của Thành Long, cho rằng việc ông vẫn duy trì được cường độ lao động cao trong ngành điện ảnh suốt nhiều thập kỷ là minh chứng cho nghị lực và khả năng tự vượt qua giới hạn bản thân.

Bất chấp những vấn đề về sức khỏe, Thành Long vẫn xuất hiện đều đặn trong các hoạt động nghệ thuật. Hồi đầu năm, ông góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Milan với diện mạo khỏe khoắn, phong thái tự tin. Cùng thời điểm, nam diễn viên hoàn tất việc tham gia bộ phim hài gia đình “Kế hoạch gấu trúc: Cuộc phiêu lưu của bộ lạc”. Tác phẩm được quay tại làng Wa Wengding với thông điệp chính xoay quanh bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Thành Long cũng xác nhận đang chuẩn bị cho các dự án mới như “Rush Hour 4” và “Chinese Zodiac 2”. Ông cho biết vẫn đặt mục tiêu duy trì nhịp độ làm việc dày đặc, khoảng ba bộ phim mỗi năm, như cách đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Sinh năm 1954, Thành Long là một trong những biểu tượng lớn nhất của dòng phim võ thuật – hành động Hong Kong từ cuối thập niên 1970 đến nay. Ông nổi tiếng với tinh thần dấn thân trong các pha hành động mạo hiểm cùng nền tảng võ thuật xuất sắc, tạo nên dấu ấn khó thay thế trong lịch sử điện ảnh châu Á.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời sống cá nhân của Thành Long từng gây nhiều tranh cãi. Ông vấp phải không ít chỉ trích liên quan đến mối quan hệ với con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm, trong khi lại nuông chiều con trai Phòng Tổ Danh trong giai đoạn người này vướng nhiều bê bối.