Ca bệnh hiếm: Người đàn ông 50 tuổi mắc cùng lúc 3 loại ung thư, bác sĩ tiến hành phẫu thuật liên tục 13 tiếng

Mới đây, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh cực kỳ hiếm gặp: bệnh nhân nam 50 tuổi mắc đồng thời 3 ung thư nguyên phát tại vùng hạ họng, thực quản và dạ dày. Đáng chú ý, 3 ung thư này đều là ung thư nguyên phát, không phải do di căn khiến ca bệnh trở nên đặc biệt phức tạp và thách thức.

Qua quá trình thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu với trang thiết bị hiện đại (PET/CT, hệ thống nội soi tiêu hóa độ phân giải cao, hệ thống giải phẫu bệnh chuẩn quốc tế,…), người bệnh đã được chẩn đoán Ung thư đường tiêu hóa đa vị trí: Ung thư hạ họng, ung thư thực quản 1/3 dưới và ung thư hang vị dạ dày.

Theo TS. BS Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp PhenikaaMec, đây được đánh giá là một ca bệnh hiếm gặp và khó, bởi liên quan đến nhiều chuyên khoa như: gây mê hồi sức, tai mũi họng, phục hồi chức năng, dinh dưỡng… Phạm vi phẫu thuật trải dài từ vùng hạ họng xuống đến đại tràng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chính xác tuyệt đối.

Thử thách lớn nhất của ca phẫu thuật này chính là thời gian mổ kéo dài, phẫu thuật nhiều vị trí, trong và sau mổ nhiều nguy cơ tai biến biến chứng. Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã phải hội chẩn với nhiều chuyên gia để xây dựng chiến lược điều trị tối ưu.

Cuộc đại phẫu huy động sự phối hợp liên viện và liên chuyên khoa (Trung tâm gây mê hồi sức, Khoa Tai mũi họng, Đơn nguyên nội soi tiêu hóa,...) dưới sự chủ trì của TS. BS Trần Thanh Tùng. Ban đầu, các bác sĩ thực hiện cắt hớt u vùng hạ họng dưới nội soi, sau đó, phẫu thuật nội soi cắt thực quản 1/3 dưới kèm cắt toàn bộ dạ dày nạo vét hạch, tạo hình thực quản bằng đại tràng.

Ca phẫu thuật kéo dài liên tục 13 tiếng đồng hồ. Sau phẫu thuật, toàn bộ 3 khối u đã được loại bỏ thành công, đưa người bệnh vượt qua cửa tử. Những ngày sau đó, bệnh nhân hồi phục tích cực, có thể vận động nhẹ nhàng.

Theo đại diện Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), kết quả của ca mổ không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật, mà còn thể hiện tinh thần tận tâm, không buông tay trước hy vọng sống của người bệnh của đội ngũ y bác sĩ.

Sau phẫu thuật, bệnh viện tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhân trong chặng đường điều trị ung thư phía trước, hướng tới mục tiêu hồi phục lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.