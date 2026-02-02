Master of Glow – Khi sự lấp lánh lan tỏa từ không gian sống đến những khoảnh khắc yêu thương

Cuộc thi được phát động với mong muốn lan tỏa những trải nghiệm hạnh phúc, những cảm xúc tích cực của cộng đồng cư dân Masterise, thông qua việc chia sẻ hình ảnh trang trí không gian sống hoặc khoảnh khắc check-in tại dự án, trong không khí rộn ràng chào đón Giáng sinh 2025 và Năm mới 2026.

Từ hơn 60 bài dự thi hợp lệ gửi về, Ban Tổ chức đã lựa chọn 11 bài thi xuất sắc nhất - những câu chuyện có sức lan tỏa mạnh mẽ, giàu cảm xúc và truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng cư dân. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện thẩm mỹ và cá tính riêng, mà còn góp phần khắc họa một phong cách sống gắn kết, nhân văn và giàu cảm hứng tại Masterise.

Không đặt nặng yếu tố hình thức hay những khuôn hình cầu kỳ, "Master of Glow" mở ra một không gian sẻ chia rất đời – nơi cư dân kể câu chuyện của chính mình qua những góc Giáng sinh thân quen, những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, hay những lần dừng chân giữa các không gian nội khu ngập tràn sắc lễ hội.

Sự lấp lánh hiện hữu trong căn hộ của chị Duy Liên - Cư dân Masteri Centre Point

Chỉ cần một góc nhỏ được trang hoàng ấm áp, một bức ảnh gia đình giản dị hay một khoảnh khắc check-in nơi sảnh, khuôn viên dự án – mỗi hình ảnh đều trở thành lát cắt tinh tế, phản chiếu phong cách sống và cảm xúc riêng của từng mái ấm.

Và chính từ những điều rất đỗi bình thường ấy, sự bừng sáng hiện diện một cách tự nhiên: trong ánh đèn hắt lên khung cửa mỗi chiều về, trong tiếng cười vang nhẹ giữa căn bếp, trong cảm giác an tâm khi sống giữa một cộng đồng văn minh, đủ riêng tư để thoải mái, đủ kết nối để sẻ chia. Ở đó, không gian không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc – như những ký ức đẹp trên hành trình gọi tên hai chữ "Nhà".

Chia sẻ với tư cách Ban Giám khảo, Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất trong các bài dự thi Master of Glow không nằm ở câu chữ trau chuốt, anh đặc biệt trân trọng những bài dự thi có sự kết nối giữa con người – cộng đồng – không gian thành một câu chuyện liền mạch giàu cảm xúc. Khi người viết nhắc đến nụ cười của lễ tân, sự tận tâm của chú bảo vệ hay những cuộc trò chuyện tình cờ với hàng xóm trong thang máy, đó không còn là tiện ích hay dịch vụ, mà là một hệ sinh thái cảm xúc – nơi không gian sống mang lại cảm giác thuộc về.

"Giá trị lớn nhất của không gian sống không nằm ở những gì được xây bằng bê tông và kính, mà ở những gì được xây bằng cảm xúc, sự tử tế và kết nối giữa con người với con người. Khi một nơi làm được điều đó, nó không còn là ‘chỗ ở’ – mà trở thành mái nhà." - Giám khảo Cao Kỳ Nhân cho biết.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, chị Thy Trần – cư dân LUMIÈRE Boulevard bộc bạch: "Tôi tham gia Master of Glow để kể về một gia đình ba người không hoàn hảo, không ồn ào, nhưng luôn đầy ánh sáng. Bởi với chúng tôi, ‘glow’ đơn giản là được ở bên nhau – trong cảm giác rất quen gọi là ‘Nhà’."

Với James Nguyen – cư dân LUMIÈRE Boulevard, ánh sáng của Master of Glow đến từ sự kết nối: "Không chỉ là không gian sống, LUMIÈRE Boulevard còn mang đến cho chúng mình một cộng đồng cư dân gắn kết và tử tế. Những buổi chạy bộ buổi sáng, những trận tennis, pickleball sau giờ làm hay những câu chuyện rất đời nhưng đầy năng lượng tích cực – tất cả khiến cuộc sống trở nên ấm áp và có chiều sâu hơn."

Cư dân James Nguyen – sinh sống tại dự án LUMIÈRE Boulevard chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị bữa tiệc tất niên trong khôi gian nội khu dự án.

Còn với chị Bích Hằng – cư dân Masteri Centre Point, ánh sáng ấy bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào căn hộ: "Ánh sáng tràn qua cửa kính sát trần, ánh lên gương mặt con trai đang cười rạng rỡ. Khi con reo lên ‘Mẹ ơi, nhà mình đẹp quá!’, tôi biết đây sẽ là nơi con lớn lên và là nơi gia đình mình viết tiếp câu chuyện bình yên."

Những chia sẻ dung dị ấy tiếp tục được nối dài qua câu chuyện của chị Helen Nguyễn – người tìm thấy cảm hứng sáng tạo từ chính không gian sống mỗi ngày, hay chị Duy Liên, người lựa chọn Masteri Centre Point như một điểm tựa tinh thần sau hành trình làm mẹ, nơi môi trường sống và tiện ích chung giúp chị và con cùng nhau lớn lên trọn vẹn.

Cư dân Helen Nguyễn, sinh sống tại Masteri Centre Point chụp ảnh check-in giáng sinh tại khu vực sảnh nội khu dự án.

Diễn ra từ 05/12/2025 đến 15/01/2026, cuộc thi không chỉ thu hút sự tham gia sôi nổi của cư dân tại Masteri Centre Point, LUMIÈRE Boulevard và LUMIÈRE Riverside, mà còn trở thành nơi kết nối những câu chuyện sống đầy cảm hứng, phản ánh chân thực giá trị của một cộng đồng văn minh – gắn kết – nhân văn.

Master of Glow khép lại, nhưng những "ánh sáng" được thắp lên từ mỗi căn hộ, mỗi khoảnh khắc sum vầy vẫn tiếp tục lan tỏa – như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng: Hạnh phúc được dệt nên từ những điều bình dị. Và "Nhà tôi ở Masterise" – chính là nơi những ánh sáng lấp lánh ấy khởi nguồn, tại mỗi căn hộ ấm áp luôn chào đón cư dân trở về.

Cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" là không gian kết nối dành riêng cho cư dân Masterise – nơi những câu chuyện đời sống, phong cách sống tinh tế và giá trị cộng đồng được sẻ chia một cách chân thành và gần gũi. Thông qua các hoạt động gắn kết như cuộc thi Master of Glow, cộng đồng mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, tôn vinh những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy cảm xúc trong hành trình gọi tên hai chữ "Nhà tôi".

Cuộc thi Master of Glow được tổ chức với nhiều hạng mục giải thưởng giá trị, tổng trị giá lên tới 200 triệu đồng, nhằm ghi nhận những câu chuyện sống truyền cảm hứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng cư dân.

Tìm hiểu thêm về cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise" và các hoạt động nổi bật tại: https://www.facebook.com/nhatoiomasterise.