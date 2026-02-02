Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con làm phép tính “11 - 4 = 7” bị cô giáo gạch đỏ, mẹ tưởng cô chấm sai, bức xúc chất vấn và cái kết ngỡ ngàng

02-02-2026 - 12:35 PM | Sống

Phụ huynh này đã nghĩ rằng giáo viên chấm nhầm khi gạch sai phép tính của con trai.

Điểm số và kết quả bài kiểm tra ở trường thường trở thành mối quan tâm hàng đầu của gia đình. Sau mỗi kỳ thi, không ít cha mẹ dành thời gian xem bài, kiểm tra đáp án và cùng con phân tích những câu làm sai.

Một tình huống gần đây khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm. Trong một bài kiểm tra Toán, chị Huệ phát hiện con trai mình chỉ sai duy nhất một câu, dù phép tính được thực hiện hoàn toàn chính xác nhưng vẫn bị giáo viên chấm sai.

Trước đó, con chị thường xuyên đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Vì vậy, khi thấy con bị trừ điểm trong kỳ thi cuối kỳ, chị lập tức xem lại bài để tìm hiểu nguyên nhân.

Khi đọc đề, chị Huệ vô cùng bối rối, đề bài rõ ràng không có vấn đề, vậy tại sao giáo viên lại chấm sai? Đề bài như sau: "Trong lớp có 11 bóng đèn, nhưng sau đó tắt 4 bóng đèn. Hỏi trong lớp còn bao nhiêu bóng đèn?".

Cậu bé ghi câu trả lời trên giấy kiểm tra là "11 - 4 = 7 (bóng đèn)", nhưng đã bị giáo viên gạch chéo.

Ảnh minh hoạ.

Lúc đó, chị Huệ cho rằng chắc chắn giáo viên đã chấm nhầm. Trong cơn bức xúc, chị lập tức lấy điện thoại, nhắn tin riêng cho giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán của lớp, chất vấn vì sao lại chấm con mình sai.

Sau khi nhận được tin nhắn, giáo viên đã kiên nhẫn giải thích rằng phụ huynh đã hiểu sai đề bài. Đây không phải là một bài toán tính toán thông thường, mà là một câu hỏi dạng tư duy.

Cô giáo phân tích, câu hỏi trong đề là lớp học còn bao nhiêu bóng đèn chứ không phải là số bóng đang sáng còn lại. Đáp án đúng là 11 bóng đèn. Đây là câu hỏi chủ yếu kiểm tra khả năng đọc kỹ đề và tư duy logic của học sinh, không ít bạn trong lớp cũng làm sai.

Ảnh minh hoạ.

Nghe xong lời giải thích của cô giáo, chị Huệ cảm thấy rất ngại và xấu hổ. Giáo viên cũng an ủi chị Tiểu Huệ rằng phần lớn học sinh trong lớp đều làm sai câu này, không cần quá lo lắng, chỉ cần giải thích rõ cho con hiểu là được.

Sau khi bài toán này được đăng tải trên MXH, nhiều người cho rằng đề bài như vậy là khó với học sinh cấp 1. Bên cạnh đó, nhiều người khác lại cho rằng đây là bài toán giúp trẻ tư duy logic hơn thay vì làm các bài tập theo khuôn mẫu thông thường.

Bạn thấy bài toán suy luận logic trên có phù hợp với học sinh tiểu học hay không?

Học sinh tiểu học làm phép tính "11 - 4 = 7" bị gạch đỏ, mẹ đi chất vấn giáo viên thì nhận về một câu chí mạng

Theo Mini

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
phép tính

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải ai cũng biết: 1 loại thực phẩm để nguội trong tủ lạnh lại tốt cho đường huyết và tiêu hóa hơn lúc mới nấu

Không phải ai cũng biết: 1 loại thực phẩm để nguội trong tủ lạnh lại tốt cho đường huyết và tiêu hóa hơn lúc mới nấu Nổi bật

Gia đình có TRĂM TỶ cũng không bằng có một người mẹ như thế này!

Gia đình có TRĂM TỶ cũng không bằng có một người mẹ như thế này! Nổi bật

Lập Xuân 2026: Đừng mải mê đi lễ xa, 3 góc này trong nhà mà bẩn thì Thần Tài đi qua cũng "lắc đầu"

Lập Xuân 2026: Đừng mải mê đi lễ xa, 3 góc này trong nhà mà bẩn thì Thần Tài đi qua cũng "lắc đầu"

11:53 , 02/02/2026
Nam sinh 'từ đỉnh núi Sóc đến đỉnh Olympia', giành vòng nguyệt quế với điểm số cách biệt

Nam sinh 'từ đỉnh núi Sóc đến đỉnh Olympia', giành vòng nguyệt quế với điểm số cách biệt

11:42 , 02/02/2026
Tài khoản của người phụ nữ SN 1997 phát sinh giao dịch 450 triệu đồng với người lạ, công an phối hợp VPBank ở 2 thành phố khẩn trương xác minh

Tài khoản của người phụ nữ SN 1997 phát sinh giao dịch 450 triệu đồng với người lạ, công an phối hợp VPBank ở 2 thành phố khẩn trương xác minh

11:35 , 02/02/2026
Bàn tay là tín hiệu cảnh báo sức khỏe: 1 thay đổi có thể cho thấy bệnh tiểu đường hoặc xơ gan

Bàn tay là tín hiệu cảnh báo sức khỏe: 1 thay đổi có thể cho thấy bệnh tiểu đường hoặc xơ gan

11:24 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên