Cậu bé làm phép tính "11-4=7" bị gạch sai, mẹ lên kiện cô giáo thì nhận về cái kết đắng: "Cả lớp này mỗi con chị sai thôi"

Toán tiểu học tưởng chừng đơn giản chỉ quanh quẩn với cộng, trừ, nhân, chia nhưng đôi khi lại đủ sức khiến cả người lớn phải “xoắn não”. Những bài toán thoạt nhìn tưởng dễ như ăn kẹo, đến khi đọc kỹ mới thấy có gì đó “sai sai”, khiến bao phụ huynh phải vò đầu bứt tóc, thậm chí tranh luận nảy lửa chỉ vì… một phép tính lớp 3.

Mới đây, một bài toán tiểu học ở Trung Quốc lại khiến mạng xã hội dậy sóng. Đề bài nghe qua tưởng chừng đơn giản: “Trong lớp học có 11 chiếc đèn, nếu tắt đi 4 chiếc, thì còn lại mấy chiếc đèn?”.

Cậu học sinh hồn nhiên viết đáp án: 11 - 4 = 7, rồi tự tin nộp bài. Nhìn lướt qua, với cách đặt phép tính trừ và cả cách trình bày hoàn toàn logic, ai cũng nghĩ cậu bé này đã làm chính xác 100%. Thế nhưng khi bài kiểm tra được trả lại, cô giáo đã gạch đỏ ngay dưới phép tính của cậu bé.

Người mẹ sau khi xem bài chấm đã vô cùng bức xúc, cho rằng giáo viên đã chấm nhầm. Bà tin rằng phép tính mà con đưa ra là hoàn toàn hợp lý vì “11 trừ 4 thì bằng 7 chứ có sai đâu!”. Mang theo thắc mắc và một chút tức giận, phụ huynh tìm đến cô giáo để “hỏi cho ra lẽ”.

Nhưng câu trả lời của cô khiến chị phải đứng hình ngay tại chỗ: “Cả lớp chỉ có con chị làm sai thôi. Đèn tắt đi thì vẫn là đèn, số lượng đâu có thay đổi?”.

Bà mẹ không nghĩ con mình làm bài này lại sai.

Chỉ một câu phản hồi ngắn gọn nhưng đủ khiến người mẹ bừng tỉnh. Hóa ra, bài toán không hề đánh đố học sinh bằng phép tính, mà là một bài rèn tư duy và khả năng hiểu bản chất sự vật. Dù đèn có bật hay tắt, số lượng đèn trong phòng vẫn là 11 chiếc, chứ không hề giảm đi.

Sau khi hiểu ra, người mẹ cũng bật cười vì nhận ra bản thân đã quá vội vàng trách giáo viên. Cô giáo sau đó nhẹ nhàng giải thích: “Đề bài này không chỉ kiểm tra toán học, mà còn rèn cho các em khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống. Nhiều khi, học giỏi không bằng hiểu đúng”.

Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng “gây bão” với hàng nghìn bình luận trái chiều. Dưới phần bình luận, netizen chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt.

Một bên cho rằng đề bài quá đánh đố, không phù hợp với học sinh tiểu học. “Trẻ con mới học phép trừ, tất nhiên sẽ hiểu theo hướng số học. Nếu muốn kiểm tra tư duy thì phải đặt câu hỏi rõ ràng hơn chứ!”, một tài khoản bình luận. Không ít người đồng tình, cho rằng cách ra đề như vậy dễ khiến học sinh mất tự tin, đặc biệt là khi các em vẫn đang làm quen với khái niệm toán học cơ bản.

Tuy nhiên, bên còn lại lại bênh vực quan điểm của cô giáo, cho rằng đây là bài học tinh tế về cách hiểu ngôn ngữ và tư duy logic. “Đây không phải bài toán mẹo, mà là bài kiểm tra khả năng đọc hiểu. Học toán không chỉ là tính đúng, mà còn phải hiểu đúng vấn đề”, một người khác viết.

