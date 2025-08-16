Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bài toán tiểu học "5 + 4 = 9" bị chấm sai, ngay cả phụ huynh cũng không giải được: Đáp án đúng mới ngã ngửa!

16-08-2025 - 11:11 AM | Sống

Bài toán tiểu học "5 + 4 = 9" bị chấm sai, ngay cả phụ huynh cũng không giải được: Đáp án đúng mới ngã ngửa!

Nhiều phụ huynh bối rối: Vì sao giáo viên bảo sai?

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước một bài toán tiểu học tưởng chừng vô cùng đơn giản: "5 con chó + 4 con chó = ?". Nghe qua, hẳn ai cũng nghĩ đáp án là 9. Nhưng bất ngờ thay, giáo viên lại cho rằng câu trả lời này… sai. Sự việc nhanh chóng gây ra cuộc tranh luận sôi nổi, khiến nhiều phụ huynh phải thốt lên: "Bài toán lớp 1 mà mình cũng không làm đúng, đúng là thua cả học sinh tiểu học!".

Bài toán tiểu học "5 + 4 = 9" bị chấm sai, ngay cả phụ huynh cũng không giải được: Đáp án đúng mới ngã ngửa!- Ảnh 1.

Bài toán "bẫy" ngay từ hình vẽ

Theo hình ảnh được chia sẻ, đề bài không chỉ có con số. Trên tờ giấy, bên trái là hình 3 con chó, ở giữa có một ngôi nhà nhỏ, bên phải là hình 2 con chó. Phía dưới hình bên trái ghi "5 con", phía dưới hình bên phải ghi "4 con", và câu hỏi đặt ra: "Tổng cộng có bao nhiêu con chó?".

Nhiều học sinh (và cả phụ huynh khi xem) đã lập tức tính 5 + 4 = 9. Tuy nhiên, đáp án này bị giáo viên gạch sai. Một học sinh tiết lộ, trong lớp có hơn nửa số bạn trả lời giống mình và đều bị trừ điểm, khiến cha mẹ vô cùng hoang mang.

Một số cư dân mạng đã phân tích rằng điểm mấu chốt nằm ở cách hiểu bức tranh, chứ không phải phép cộng đơn thuần.

Nhóm bên trái có 3 con chó nhìn thấy được, cộng với số chó ẩn trong ngôi nhà để đủ "5 con" như ghi chú. Suy ra trong nhà có 2 con chó.

Nhóm bên phải có 2 con chó nhìn thấy được, cộng với số chó trong ngôi nhà để đủ "4 con". Kết quả cũng cho thấy trong nhà có 2 con chó.

Từ đó, tổng số chó thực tế = 3 (bên trái) + 2 (trong nhà) + 2 (bên phải) = 7 con chó.

Chính vì vậy, phép cộng 5 + 4 ở đây không thể hiểu là hai nhóm riêng biệt hoàn toàn, mà phải nhận ra cả hai nhóm đều tính chung số chó trong nhà là 2 con.

Gây tranh cãi vì đề bài không rõ ràng

Dù đã có lời giải thích, không ít phụ huynh và người dùng mạng vẫn cho rằng đề bài diễn đạt mơ hồ, dễ gây hiểu nhầm. Một số bình luận gay gắt: "Cách ra đề không rõ ràng, học sinh trả lời sai cũng là điều dễ hiểu"; ""Đề bài này có thực sự cần thiết không? Học sinh tiểu học đang học cộng trừ, sao phải làm phức tạp hóa vấn đề?"; "Ai đảm bảo chó trong nhà là cùng một nhóm để hai bên 'dùng chung'?". Một số khác thì lo ngại nếu đề bài không được diễn đạt rõ ràng, trẻ có thể mất tự tin khi bị chấm sai dù tư duy hợp lý.

Ngược lại, một số người ủng hộ quan điểm của giáo viên, cho rằng đây là dạng bài nhằm rèn luyện khả năng quan sát, tư duy logic và suy luận từ dữ kiện hình ảnh, không chỉ đơn thuần là tính toán. 

Sự việc một lần nữa cho thấy, toán tiểu học ngày nay không chỉ kiểm tra khả năng cộng trừ nhân chia, mà còn là bài tập tổng hợp kỹ năng: quan sát, phân tích và diễn giải thông tin. Dù gây tranh cãi, bài toán "5 + 4" này vẫn đang tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, như một "câu đố mẹo" thử thách cả trẻ em lẫn người lớn.

Theo Hiểu Đan

Đời sống Pháp luật

