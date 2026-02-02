Không phải ai cũng biết: 1 thực phẩm để nguội trong tủ lạnh lại tốt cho đường huyết và tiêu hóa hơn lúc mới nấu

Cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Tuy nhiên, ít người biết rằng cơm sau khi được nấu chín, làm nguội và bảo quản trong tủ lạnh, rồi ăn lại đúng cách, có thể mang đến một số lợi ích cho sức khỏe so với cơm nóng mới nấu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Amy Davis, khi cơm được nấu chín và để nguội, cấu trúc tinh bột trong hạt gạo sẽ thay đổi. Một phần tinh bột thông thường chuyển thành tinh bột kháng - một dạng carbohydrate khó bị tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Nhờ đặc điểm này, cơm nguội được hấp thu chậm hơn, không làm đường huyết tăng nhanh như cơm nóng mới nấu.

Tinh bột kháng hoạt động tương tự như chất xơ. Thay vì nhanh chóng phân giải thành glucose và đi vào máu, nó di chuyển xuống đại tràng, nơi được vi khuẩn đường ruột lên men và tạo ra các axit béo chuỗi ngắn. Những hợp chất này được cho là có lợi cho hệ tiêu hóa, góp phần nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột và hỗ trợ sức khỏe đường ruột nói chung.

Việc tiêu hóa chậm hơn cũng giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn, từ đó giúp duy trì mức năng lượng ổn định hơn trong ngày. Nhờ đó, cơm nguội có thể giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng ở mức độ nhất định.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ ở người trưởng thành khoẻ mạnh cho thấy ăn cơm trắng đã nấu chín, để nguội trong 24h rồi hâm nóng lại giúp giảm đáng kể lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Không chỉ cơm, nguyên tắc này cũng áp dụng cho nhiều thực phẩm giàu tinh bột khác như mì ống hay khoai tây, yến mạch, các loại đậu. Khi các thực phẩm này được nấu chín, làm nguội và hâm nóng lại, hàm lượng tinh bột kháng có thể tăng lên so với lúc mới nấu.

Một điểm đáng chú ý là cơm sau khi làm nguội vẫn có thể được hâm nóng lại trước khi ăn mà không làm mất đi hoàn toàn lượng tinh bột kháng đã hình thành. Điều này có nghĩa là người ăn không nhất thiết phải ăn cơm lạnh trực tiếp để hưởng lợi, mà vẫn có thể ăn cơm nóng lại cho hợp khẩu vị.

Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng cơm nguội không phải là “siêu thực phẩm” hay giải pháp thay thế cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Lượng calo trong cơm hầu như không thay đổi và lợi ích chỉ phát huy khi đi kèm với khẩu phần hợp lý, lựa chọn thực phẩm đa dạng và cân bằng.

Bên cạnh lợi ích dinh dưỡng, yếu tố an toàn thực phẩm cũng đặc biệt quan trọng. Nếu cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu sau khi nấu, vi khuẩn có thể phát triển và gây ngộ độc thực phẩm. Do đó, cơm nên được làm nguội nhanh, bảo quản trong hộp kín và để trong tủ lạnh. Khi ăn lại, cần hâm nóng kỹ và chỉ sử dụng trong thời gian an toàn.

Nhìn chung, cơm nguội được bảo quản đúng cách có thể mang lại một số lợi ích cho đường huyết và hệ tiêu hóa so với cơm nóng mới nấu. Tuy nhiên, kiểm soát khẩu phần, lựa chọn thực phẩm ăn kèm và duy trì lối sống lành mạnh vẫn là những yếu tố then chốt quyết định sức khỏe lâu dài.

Theo YahooLife, Healthline