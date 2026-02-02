Thiếu nữ 19 tuổi mắc ung thư dạ dày vì ăn món thịt thơm nức mũi, "vạn người mê" 4 lần mỗi tuần

Ung thư dạ dày đang ngày càng trẻ hóa. Trường hợp của Xiaoli, một cô gái 19 tuổi, là lời cảnh báo rõ ràng cho thói quen ăn uống tưởng như vô hại của nhiều người trẻ hiện nay.

Theo Chao News, Xiaoli đến từ Vũ Hán và hiện sống cùng bố mẹ tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Cô là sinh viên, rất quảng giao và đam mê ẩm thực. Đặc biệt yêu thích các món thịt nướng. Xiaoli thường ăn thịt nướng trung bình 4 lần mỗi tuần. Lúc thì ăn ở tiệm, lúc lại tự nướng trên bếp nhỏ hoặc bếp than ở nhà. Cô còn có sở thích để thịt nướng hơi cháy vì cho rằng thơm, ngon hơn.

Thời gian gần đây, Xiaoli bắt đầu chán ăn, bụng đầy trướng, vùng thượng vị khó chịu kéo dài. Cho rằng mình khó tiêu, cô đi khám qua loa ở một phòng khám nhỏ gần nhà và được kê thuốc nhưng uống mãi không thấy đỡ.

Tưởng khó tiêu, cô gái phát hiện mắc ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

Lo lắng trước tình trạng của con gái, gia đình đã đưa Xiaoli đến Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa của bệnh viện Đa khoa số 1 trực thuộc Trường Y Đại học Chiết Giang (Trung Quốc). Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ nghi ngờ tổn thương ác tính. Nội soi dạ dày và sinh thiết mô bệnh học sau đó xác nhận Xiaoli mắc ung thư dạ dày. Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng. Bởi cô mới 19 tuổi, mới vào đại học chưa bao lâu, còn cả tương lai phía trước.

Tại sao ăn quá nhiều thịt nướng lại gây ung thư dạ dày?

Giáo sư Qin Jichao, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, là người trực tiếp điều trị cho Xiaoli. Ông cho biết bệnh viện từng tiếp nhận cả những bệnh nhân ung thư dạ dày trẻ hơn. Theo ông, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở người trẻ đang gia tăng rõ rệt. Đây không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành xu hướng trên toàn cầu.

Xiaoli được phẫu thuật xâm lấn tối thiểu bằng phương pháp cắt bỏ dạ dày nội soi kèm bóc tách màng ngăn. Phương pháp này giúp loại bỏ triệt để mô nuôi khối u và các cấu trúc liên quan. Ca phẫu thuật giúp cô giữ được tính mạng. Tuy nhiên, hai phần ba dạ dày đã bị cắt bỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Ăn nhiều thịt nướng, nhất là nướng cháy/khét dễ gây ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

Nói về nguyên nhân, Giáo sư Qin Jichao nhấn mạnh thói quen ăn uống của Xiaoli là "thủ phạm". Theo ông, thịt nướng, đặc biệt là thịt nướng ở nhiệt độ quá cao hoặc bị cháy xém, có thể sinh ra nhiều chất gây hại cho niêm mạc dạ dày. Việc ăn thường xuyên trong thời gian dài khiến niêm mạc dạ dày liên tục bị kích thích và tổn thương. Từ đó làm tăng nguy cơ viêm mạn tính và tiến triển thành ung thư.

Ngoài đồ nướng, các thực phẩm muối chua cũng là nhóm thực phẩm cần đặc biệt lưu ý. Những thực phẩm này có thể chứa nitrit. Đây là chất được xem là yếu tố nguy cơ trong ung thư dạ dày khi tích lũy lâu dài. Giáo sư Qin Jichao cho biết người hút thuốc lá cũng có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn so với người không hút.

Cảnh giác với các dấu hiệu ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu. Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 1,12 triệu ca mắc mới và khoảng 768.000 ca tử vong do căn bệnh này mỗi năm.

Giáo sư Qin Jichao cảnh báo nguyên nhân gây bệnh liên quan tới nhiều yếu tố, có tính di truyền cao. Vì vậy cần khám sức khỏe định kỳ, không xem nhẹ và tốt nhất đi nội soi dạ dày khi có các dấu hiệu ung thư dạ dày dưới đây:

- Chán ăn kéo dài, ăn nhanh no hơn trước

- Đầy hơi, khó tiêu, tức vùng thượng vị sau ăn

- Đau âm ỉ vùng bụng trên, cơn đau lặp lại nhiều lần

Hãy cảnh giách với các dấu hiệu ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

- Buồn nôn hoặc nôn sau ăn, không rõ nguyên nhân

- Sụt cân không chủ ý trong thời gian ngắn

- Mệt mỏi kéo dài, da xanh xao do thiếu máu

- Phân đen hoặc có dấu hiệu chảy máu tiêu hóa

Đặc biệt lưu ý khi các triệu chứng xuất hiện đồng thời, kéo dài và không cải thiện dù đã dùng thuốc dạ dày thông thường.