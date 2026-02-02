Về già không đợi con cháu báo hiếu, tôi chi 15 triệu đồng/tháng làm 1 việc, nào ngờ sống viên mãn nhất làng

Ở một vùng quê Vân Nam, Trung Quốc, nơi nếp sống nhiều thế hệ vẫn được xem là chuẩn mực, câu chuyện của bà Lý – một người phụ nữ ngoài 60 tuổi – từng khiến không ít người chú ý. Không sống cùng con cháu, cũng không trông chờ vào sự chăm sóc thường nhật của gia đình, bà lựa chọn một cách sống khác: mỗi tháng trích ra khoảng 4.000 NDT (khoảng 15 triệu đồng) để chủ động lo liệu cho tuổi già của chính mình.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau vài năm, bà không chỉ sống khỏe mạnh, tinh thần ổn định mà còn được xem là người “viên mãn” bậc nhất trong vùng.

Theo đó, bà Lý từng có gần 40 năm làm việc trong lĩnh vực logistic, tích lũy được một khoản tài chính dư giả. Khi các con trưởng thành, lập gia đình và chuyển lên thành phố sinh sống, bà đối diện với câu hỏi quen thuộc của nhiều người cao tuổi: sống cùng con cháu hay vào viện dưỡng lão dưỡng già.

Thay vì chọn sống phụ thuộc vào con cháu, bà Lý quyết định mua sự chủ động cho tuổi già của mình. Theo đó, mỗi tháng bà Lý đều đặn chi ra 1 khoản 4.000 NDT. Số tiền này không phải để hưởng thụ xa xỉ mà được bà phân bổ khá rõ ràng: thuê người hỗ trợ việc nhà theo giờ, đăng ký gói chăm sóc sức khỏe định kỳ tại phòng khám gần nhà và tham gia lớp sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi.

Trong suy nghĩ của bà, tuổi già không chỉ cần có tài chính ổn định, mà cần sự ổn định về tâm lý và cả sức khỏe. Việc có người hỗ trợ sinh hoạt giúp bà không phải gắng sức với những công việc nặng nhọc. Các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bà phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn, thay vì chỉ vào viện khi bệnh đã nặng. Quan trọng hơn, các hoạt động cộng đồng mang lại cho bà cảm giác được kết nối, không bị cô lập giữa chính ngôi nhà của mình.

Ảnh minh họa: internet

Ban đầu, quyết định này từng khiến người thân của bà Lý khá lo lắng khi để bà sống một mình. Tuy nhiên, theo thời gian, chính sự ổn định về tinh thần và thể chất của bà Lý đã thay đổi cách nhìn của mọi người. Khi không phải gánh áp lực chăm sóc thường xuyên, mối quan hệ giữa bà và con cháu trở nên nhẹ nhàng hơn. Những lần gặp gỡ giữa họ không còn là trách nhiệm, mà là sự tự nguyện và thoải mái.

Nhờ chủ động sắp xếp cuộc sống, bà ít rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng hay cảm giác bị bỏ rơi – những vấn đề tâm lý thường gặp ở người cao tuổi. Sự ổn định này giúp bà duy trì sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan.

Đáng chú ý, khi không phụ thuộc về tài chính hay sinh hoạt, bà Lý không rơi vào tình thế phải “nhờ vả” hay can thiệp sâu vào đời sống riêng của con cái. Chính sự độc lập này khiến tiếng nói của bà được lắng nghe nhiều hơn mỗi khi gia đình có việc quan trọng.

Thấy bà Lý sống vui vẻ và hạnh phúc, không ít người cao tuổi trong làng tìm đến hỏi han kinh nghiệm, từ cách quản lý chi tiêu cho đến việc lựa chọn dịch vụ phù hợp. Bà Lý không khuyên ai phải làm giống mình, nhưng luôn nhấn mạnh rằng ai cũng nên có kế hoạch cho tuổi già của mình, chứ không thể trông chờ hoàn toàn vào con cháu hay may rủi.

Ở tuổi ngoài 60, bà Lý không coi mình là người “già cả cần chăm sóc”, mà là một cá nhân đang bước vào giai đoạn sống chậm, sống chọn lọc. Bà dành thời gian cho những việc trước đây chưa từng có điều kiện thực hiện, từ đọc sách, trồng cây cho đến tham gia các buổi sinh hoạt văn hóa tại địa phương. Cuộc sống của bà vì thế trở nên trọn vẹn, không ồn ào nhưng đủ đầy.

(Theo Sohu)