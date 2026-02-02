Ngủ một đêm, cặp vợ chồng trung niên tỉnh dậy đã thành tỷ phú

Câu chuyện hy hữu xảy ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khi cặp vợ chồng trung niên đang ở độ tuổi U50 bất ngờ trở thành chủ nhân của giải thưởng xổ số trị giá hơn 14 triệu nhân dân tệ. Điều đáng nói, số tiền người chồng bỏ ra để mua vé chỉ vỏn vẹn 15 nhân dân tệ tương đương khoảng 56.000 đồng Việt Nam.

Theo thông tin đăng tải trên NetEase News, sự việc diễn ra vào ngày 24/1 tại huyện Lựu Tuyền. Như thói quen đã duy trì nhiều năm, người đàn ông ghé một điểm bán xổ số quen thuộc và mua thêm 5 vé Super Lotto trước khi trở về nhà. Khi ấy, ông không hề nghĩ rằng quyết định chi tiêu nhỏ bé này lại mở ra bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình ở tuổi trung niên.

Ngủ dậy sau một đêm, cặp vợ chồng trung niên bất ngờ có thêm hơn 50 tỷ đồng. (Ảnh: Sohu)

Tối cùng ngày, kỳ quay thưởng Super Lotto số 26010 chính thức diễn ra. Tổng giá trị giải thưởng của kỳ quay lên tới 751 triệu nhân dân tệ (hơn 2.800 tỷ đồng Việt Nam). Trên toàn quốc, chỉ có bốn vé trúng giải cao nhất và một trong số đó thuộc về người đàn ông đến từ Vân Nam.

Sau khi quy đổi, số tiền thưởng mà cặp vợ chồng U50 này nhận được vào khoảng 52 tỷ đồng Việt Nam. Thông tin trúng giải chỉ thực sự được xác nhận vào sáng hôm sau, khi người đàn ông dò lại vé nhiều lần vì không tin vào mắt mình.

Chia sẻ tại trung tâm lĩnh thưởng, ông cho biết gần như không thể ngủ suốt đêm sau khi biết tin. "Tôi đã kiểm tra dãy số đi kiểm tra lại rất nhiều lần. Cảm giác lúc đó vừa mừng, vừa lo, lại vừa sợ mình nhìn nhầm", ông kể.

Phản ứng trái ngược của người vợ và lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ

Trái với sự bàng hoàng của chồng, phản ứng ban đầu của người vợ lại là… không tin. "Khi ông ấy nói trúng giải lớn, tôi nghĩ đó chỉ là câu nói đùa. Chỉ đến khi cả hai cùng đến trung tâm xổ số, tôi mới dám tin mọi chuyện là thật", bà chia sẻ.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả không chỉ là số tiền trúng thưởng, mà còn là cách cặp vợ chồng này nhìn nhận vận may bất ngờ. Dù bỗng chốc trở thành tỷ phú, họ cho biết không có ý định thay đổi đột ngột nhịp sống đã gắn bó nhiều năm.

Dù bỗng chốc trở thành tỷ phú, cặp vợ chồng cho biết không có ý định thay đổi đột ngột nhịp sống đã gắn bó nhiều năm. (Ảnh: Sohu)

Theo chia sẻ, con cái vẫn tiếp tục học tập và làm việc như trước, sinh hoạt gia đình không có nhiều xáo trộn, còn hai vợ chồng vẫn duy trì công việc quen thuộc. "Tiền bạc mang lại sự an tâm, nhưng ở tuổi trung niên, điều quan trọng nhất với chúng tôi vẫn là sự ổn định", người đàn ông nói thêm.

Câu chuyện đổi đời sau một đêm của cặp vợ chồng trung niên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Tuy nhiên, với chính những người trong cuộc, giá trị lớn nhất của khoản tiền không nằm ở con số, mà là cảm giác an tâm khi bước tiếp chặng đường phía trước của cuộc đời.