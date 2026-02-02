Dọn nhà trước ngày 24 tháng Chạp: 4 thứ nên bỏ ngay để năm mới đỡ chật, đỡ mệt, đỡ nặng đầu

Trong quan niệm truyền thống, việc quét dọn cuối năm mang ý nghĩa bỏ cái cũ, đón cái mới. Nhưng nếu nhìn ở góc độ hiện đại, khoa học hơn, thì dọn dẹp đơn giản là cách hiệu quả nhất để loại bỏ những thứ không còn phục vụ cho cuộc sống hiện tại: đồ thừa, đồ hỏng, đồ gây hại cho sức khỏe và cả những vật khiến tinh thần nặng nề mà ta không nhận ra.

Dưới đây là 4 nhóm đồ nên bỏ trong đợt dọn nhà cuối năm, kể cả với những người rất tiết kiệm.

1. Quần áo, giày dép đã cũ - chật - không còn mang lại cảm giác thoải mái

Bạn có từng mở tủ quần áo và thở dài: “Không có gì để mặc”, dù tủ đã chật cứng?

Điều này xảy ra rất phổ biến. Quần áo mua theo cảm hứng, đồ giảm giá, đồ từng mặc đẹp nhưng nay không còn hợp dáng, hợp tuổi… cứ thế tích tụ. Một tủ đồ quá tải không chỉ chiếm diện tích mà còn gây cảm giác bức bối, rối loạn, khiến việc lựa chọn mỗi sáng trở thành áp lực.

Dịp dọn nhà cuối năm là lúc nên lấy toàn bộ quần áo ra, phân loại rõ ràng:

Những món còn vừa, còn thích, mặc thấy dễ chịu → giữ lại

Quần áo đã sờn, bạc màu, chật, không còn hợp → bỏ hoặc cho đi nếu còn dùng được

Đồ đã hơn 6 tháng không đụng tới → khả năng cao là sẽ không bao giờ mặc nữa

Với đồ trẻ em, chỉ nên giữ lại một vài món thật sự có giá trị kỷ niệm. Áo khoác dày, quần dài, áo choàng nếu còn mới có thể giặt sạch để cho, quyên góp. Đồ lót, tất cũ nên bỏ dứt khoát.

Tiết kiệm không có nghĩa là giữ mọi thứ. Giữ những món không dùng đến cũng là một dạng lãng phí – lãng phí không gian sống và cả tinh thần.

2. Đồ dùng nhà bếp hỏng, mốc, sứt mẻ

Nhà bếp là nơi dễ “bẩn ngầm” nhất. Nhiều gia đình chỉ rửa bát hằng ngày mà quên rằng dụng cụ nhà bếp cũng có tuổi thọ.

Trong đợt dọn dẹp cuối năm, hãy kiểm tra kỹ:

Bát đĩa bị nứt, sứt mẻ: không chỉ mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng.

Đũa, thớt gỗ bị mốc: rất khó làm sạch hoàn toàn, vi khuẩn có thể xâm nhập qua đường ăn uống.

Giẻ rửa bát, khăn lau quá cũ: luôn ẩm ướt, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Ngoài ra, hãy rà soát lại gia vị đã mở nắp quá lâu, bị vón cục, ẩm mốc hoặc hết hạn. Gia vị không còn ngon không chỉ làm hỏng món ăn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguyên tắc tốt nhất là mua vừa đủ, dùng hết rồi mới mua tiếp.

3. Thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm đã để lâu hoặc hết hạn

Tủ lạnh và tủ thuốc thường là nơi “giấu” rất nhiều thứ bị quên lãng.

- Thực phẩm đông lạnh, đồ chế biến sẵn để quá lâu

- Rau củ, trái cây bảo quản dài ngày đã xuống chất lượng

- Thuốc đã hết hạn nhưng vẫn để “phòng khi cần”

Tủ lạnh chỉ là nơi bảo quản tạm thời, không phải kho lưu trữ vô thời hạn. Việc tiếc rẻ thực phẩm hỏng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cả gia đình.

Với mỹ phẩm, cần đặc biệt lưu ý hạn sử dụng sau khi mở nắp. Kem chống nắng, kem nền, son môi, phấn… nếu đã mở lâu mà không dùng, tốt nhất nên bỏ. Mỹ phẩm cũ không chỉ mất tác dụng mà còn dễ gây kích ứng da.

4. Đồ dùng gia đình bỏ không và cây xanh đã héo

Những món nên cân nhắc bỏ trong dịp này còn có:

- Đồ chơi nhồi bông trẻ không còn chơi: rất dễ bám bụi, khó vệ sinh, chiếm diện tích.

- Thiết bị gia dụng hỏng không sửa được: máy sấy tóc, ấm đun, thiết bị mini đã hỏng – giữ lại chỉ thêm chật nhà.

- Khăn tắm, bàn chải, đồ vệ sinh cá nhân cũ: phòng tắm là nơi vi khuẩn dễ phát triển, không nên tiếc những vật đã quá hạn sử dụng.

- Cây xanh héo úa: hoa tàn, cây chết không chỉ làm không gian kém sinh khí mà còn ảnh hưởng đến tâm lý. Nhìn những thứ héo tàn mỗi ngày dễ khiến con người nặng nề, tiêu cực hơn.

Một ngôi nhà gọn gàng, sáng sủa chính là “phong thủy” tốt nhất. Sạch sẽ giúp tinh thần nhẹ nhõm, sinh hoạt thuận tiện và giảm nhiều rủi ro sức khỏe.

Dọn nhà cuối năm không phải để vứt cho nhiều, mà là để giữ lại đúng những gì phục vụ cho cuộc sống hiện tại. Dù bạn là người tiết kiệm, hãy nhớ: thứ không dùng đến, không an toàn, không còn mang lại cảm giác dễ chịu – thì giữ lại cũng không làm bạn giàu hơn.

“Trăm kỹ năng cũng không bằng một lần dọn dẹp triệt để”. Hy vọng trong quá trình dọn nhà cuối năm, mỗi người đều có thể buông bỏ bớt những gánh nặng không cần thiết để bước sang năm mới nhẹ nhà, nhẹ lòng hơn.