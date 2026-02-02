Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

707 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

02-02-2026 - 13:56 PM | Sống

707 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 17/01/2026 đến 24/01/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 17/01/2026 đến 24/01/2026 đã phát hiện 707 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

I. Ô TÔ: 522 trường hợp

1. Vượt đèn đỏ: 43 trường hợp

15B-207.41; 15B-207.41; 15K-755.85; 19C-133.84; 20B-051.48; 28A-272.26; 29D-502.67; 29K-243.09; 30A-379.60; 30F-933.44; 30L-545.35; 37A-010.66; 51B-050.28; 89G-004.59; 89H-039.70; 89H-091.46; 90H-050.03;

98A-287.24; 98A-333.83; 98A-365.57; 98A-409.79; 98A-431.13; 98A-497.56;

98A-578.94; 98A-609.88; 98A-740.79; 98A-778.62; 98A-783.76; 98A-821.85; 98A-907.32; 98A-907.54; 98B-081.76; 98C-041.13; 98C-058.61; 98C-339.18; 98C-349.33; 98C-351.22; 98G-004.70; 98H-072.94;

99A-545.32; 99B-129.78; 99B-177.40; 99B-226.61.

2. Lấn làn, đè vạch: 219 trường hợp

12A-151.75; 12A-227.72; 12B-012.28; 12C-011.50; 14A-445.93; 14A-996.57; 14C-246.27; 14K-004.38; 15A-082.43; 15A-797.92; 15B-031.08; 18A-348.37; 19N-3016;

20A-484.88; 20B-153.52; 20B-202.28; 20C-222.79; 20F-009.82; 20H-003.98; 20R-018.61; 29A-678.17; 29A-719.86; 29B-096.92; 29C-975.70; 29H-117.09; 29H-910.84; 29K-044.97; 29LD-323.25;

30A-227.55; 30A-279.23; 30A-728.74; 30B-552.66; 30E-610.83; 30F-089.24; 30F-327.74; 30F-629.58; 30F-975.68; 30G-015.36; 30G-284.03; 30G-337.27; 30G-727.46; 30G-806.84; 30H-152.10; 30H-929.98; 30K-086.34; 30K-722.68;

30L-0061; 30L-638.15; 30L-834.16; 30M-796.79; 30T-5128; 35A-344.99;

51A-108.11; 88H-003.58; 89A-417.23; 89A-534.17; 89A-573.09; 89C-052.11; 89H-086.73;

98A-000.26; 98A-006.18; 98A-009.85; 98A-010.59; 98A-028.69; 98A-029.86;

98A-060.48; 98A-097.78; 98A-104.67; 98A-114.84; 98A-148.57; 98A-148.57;

98A-154.80; 98A-164.79; 98A-165.11; 98A-165.11; 98A-174.73; 98A-184.65; 98A-203.16; 98A-249.04; 98A-251.75; 98A-262.66; 98A-283.78; 98A-285.81; 98A-287.20; 98A-288.15; 98A-290.11; 98A-296.04; 98A-299.99; 98A-305.75; 98A-308.63; 98A-310.29; 98A-316.36; 98A-320.68; 98A-326.52; 98A-330.93; 98A-330.93; 98A-333.23; 98A-336.83; 98A-348.01; 98A-348.68; 98A-350.12; 98A-357.26; 98A-380.71; 98A-381.25; 98A-408.41; 98A-410.86; 98A-417.59; 98A-436.20; 98A-436.97; 98A-442.30; 98A-452.51; 98A-461.96; 98A-468.50; 98A-469.22; 98A-470.46; 98A-473.34; 98A-475.18; 98A-475.52; 98A-476.23; 98A-480.58; 98A-481.71; 98A-489.64; 98A-504.50; 98A-516.69; 98A-528.77; 98A-543.02; 98A-548.94; 98A-559.00; 98A-567.12; 98A-587.55; 98A-605.49; 98A-615.69; 98A-619.33; 98A-622.80; 98A-647.57; 98A-672.26; 98A-680.91; 98A-689.03; 98A-701.69; 98A-718.00; 98A-730.11; 98A-750.79; 98A-758.21; 98A-770.14; 98A-773.04; 98A-776.16; 98A-788.12; 98A-794.26; 98A-812.80; 98A-812.94; 98A-816.04; 98A-816.70; 98A-816.80; 98A-818.16; 98A-842.83; 98A-843.66; 98A-860.60; 98A-866.07; 98A-914.82; 98A-915.67; 98A-919.04; 98A-936.02; 98B-066.21; 98B-074.60; 98B-159.12; 98C-090.73; 98C-090.73; 98C-102.71; 98C-104.99; 98C-175.89; 98C-212.77; 98C-236.12; 98C-239.89; 98C-243.58; 98C-276.37; 98C-282.22; 98C-304.54; 98C-356.26; 98C-370.40;

98E-009.38; 98G-004.05; 98G-004.93; 98H-0288; 98H-032.92; 98H-038.57; 98H-046.52; 98H-046.77; 98H-055.43; 98H-066.53; 98H-078.20; 98H-1189; 98H-1889;

99A-172.90; 99A-449.88; 99A-815.83; 99A-885.99; 99A-914.27; 99A-960.51;

99A-971.41; 99A-978.08; 99A-978.90; 99A-997.09; 99B-018.70; 99B-069.24; 99B-148.29; 99B-171.46; 99B-182.80; 99B-232.18; 99C-274.28; 99C-306.21; 99C-333.79; 99E-008.13.

3. Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 39 trường hợp

29A-028.29; 29A-341.97; 29K-067.56; 30F-383.17; 30K-352.30; 31F-2195; 34A-512.65; 36C-461.74;

98A-037.44; 98A-146.00; 98A-155.66; 98A-245.76; 98A-349.58; 98A-491.90;

98A-529.08; 98A-562.22; 98A-700.87; 98A-732.28; 98A-750.80; 98A-773.45;

98A-778.62; 98A-790.22; 98A-813.63; 98A-853.55; 98A-853.55; 98A-916.35;

98A-966.01; 98C-188.21; 98C-327.99; 98C-361.37; 98G-000.21; 98H-2875;

99A-172.29; 99B-136.54; 99B-168.92; 99B-215.14; 99E-008.58; 99H-089.64.

4. Dừng, đỗ sai quy định: 19 trường hợp

12A-117.57; 14A-160.11; 15C-320.54; 20A-058.69; 29E-122.31; 36A-820.89; 88B-002.19; 98A-126.30; 98A-129.14; 98A-170.51; 98A-340.09; 98C-241.65;

98RM-006.31; 99A-078.18; 99A-328.01; 99A-417.47; 99A-523.15; 99A-656.43; 99C-102.37.

5. Chạy quá tốc độ quy định: 202 trường hợp

14A-801.76; 15A-004.75; 15A-913.91; 15H-034.16; 15K-576.84; 15K-730.75; 17A-359.53; 17A-414.60; 18C-178.32; 19A-323.26.

20A-993.35; 20B-164.98; 21H-018.58; 29A-064.89; 29A-187.58; 29A-678.04; 29A-678.98; 29A-867.66; 29B-098.42; 29C-458.28; 29C-498.54; 29C-665.34; 29C-838.50; 29C-945.86; 29C-948.16; 29C-977.72; 29D-409.65; 29D-639.88;

29E-129.75; 29E-218.32; 29E-246.92; 29E-276.77; 29E-329.77; 29E-335.08;

29G-004.52; 29H-167.53; 29H-205.99; 29H-437.61; 29H-483.25; 29H-575.68; 29H-626.40; 29H-653.98; 29H-794.97; 29H-808.42; 29H-820.25; 29H-912.53;

29K-048.57; 29K-111.87; 29K-112.00; 29K-119.13; 29K-190.73; 29K-278.75;

29K-285.16;

30A-009.99; 30A-084.29; 30A-444.48; 30A-682.21; 30A-834.44; 30B-083.82; 30B-218.81; 30E-293.56; 30E-297.45; 30E-518.36; 30E-989.37; 30F-098.92; 30F-273.42; 30F-310.38; 30F-316.32; 30F-372.99; 30F-575.92; 30F-687.62; 30F-745.50; 30F-826.78; 30F-925.96; 30F-989.89; 30G-021.41; 30G-188.76; 30G-228.40; 30G-487.62; 30G-816.10; 30G-928.24; 30H-048.81; 30H-111.21; 30H-202.06; 30H-346.35; 30H-637.30; 30H-687.09; 30H-810.93; 30H-929.62;

30K-083.38; 30K-274.25; 30K-360.09; 30K-685.38; 30K-813.55; 30K-910.40;

30L-045.84; 30L-074.55; 30L-084.96; 30L-105.35; 30L-180.17; 30L-220.31;

30L-561.78; 30L-676.21; 30L-842.38; 30M-123.36; 30M-494.87; 30M-562.20; 30M-591.08; 30M-591.83; 30M-666.79; 34D-025.75; 35A-485.61; 35A-499.64; 35A-620.59; 36A-304.36; 36A-371.27; 36K-198.55; 36M-6576; 37K-561.23;

50E-445.04; 51M-691.57;

88C-139.53; 89A-364.64; 89C-090.39; 89C-105.95; 89C-252.44; 89E-007.94; 89E-007.94; 89H-010.45; 89H-091.79;

90A-196.35; 90H-054.05; 98A-125.11; 98A-224.16; 98A-272.29; 98A-559.96; 98A-865.85; 98A-917.46; 98B-031.58;

99A-028.88; 99A-088.96; 99A-090.32; 99A-130.78; 99A-157.99; 99A-157.99;

99A-239.19; 99A-321.32; 99A-336.77; 99A-367.10; 99A-408.43; 99A-414.10;

99A-414.87; 99A-420.92; 99A-422.63; 99A-501.61; 99A-501.61; 99A-583.33;

99A-592.24; 99A-600.95; 99A-605.61; 99A-628.49; 99A-648.82; 99A-651.72;

99A-655.81; 99A-669.02; 99A-729.56; 99A-757.24; 99A-794.30; 99A-814.32;

99A-857.98; 99A-857.98; 99A-891.73; 99A-910.30; 99A-914.18; 99A-918.29;

99A-929.83; 99A-939.68; 99A-976.18; 99B-056.76; 99B-069.64; 99B-140.91; 99B-148.17; 99B-152.94; 99B-157.58; 99C-044.93; 99C-177.07; 99C-177.83; 99C-206.69; 99C-222.54; 99C-251.45; 99C-251.45; 99C-261.08; 99C-268.19; 99C-292.64; 99D-016.99; 99D-020.36; 99H-025.54; 99H-036.82; 99H-043.51; 99H-080.34; 99H-080.34.

Ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

II. MÔ TÔ: 185 trường hợp

1. Vượt đèn đỏ: 171 trường hợp

12H1-341.17; 17B6-149.47; 25T1-049.60; 25T1-155.91; 29C1-938.87; 29E2-782.68; 29K1-321.74; 29V1-492.68; 30H6-1115; 34B2-467.63; 34C1-458.72; 36AG-057.57; 36B1-128.62; 36C1-324.34; 36D1-385.12; 38B1-039.13;

97B1-568.14; 98AA-067.69; 98AA-083.46; 98AA-086.30; 98AA-092.97; 98AA-094.44; 98AA-096.40; 98AA-102.62; 98AA-118.31; 98AA-123.11; 98AA-212.00; 98AA-365.64; 98AA-369.03; 98AA-397.46; 98AA-456.92;

98AB-133.65; 98AB-143.18; 98AF-110.50; 98AG-064.69; 98AH-004.90; 98AH-073.07; 98AH-093.71; 98AK-039.72; 98AL-014.38; 98B1-005.72; 98B1-052.96; 98B1-103.57; 98B1-269.79; 98B1-333.73; 98B1-503.56; 98B1-510.68; 98B1-583.43; 98B1-590.08; 98B1-590.88; 98B1-657.71; 98B1-657.71; 98B1-708.50; 98B1-796.13; 98B1-844.72; 98B1-849.60; 98B1-864.86; 98B1-932.58; 98B1-935.88; 98B1-945.28; 98B1-960.47; 98B1-969.10; 98B2-026.45; 98B2-026.45; 98B2-181.87; 98B2-183.97; 98B2-199.80; 98B2-211.55; 98B2-285.93; 98B2-478.05; 98B2-478.22; 98B2-507.36; 98B2-515.66; 98B2-547.23; 98B2-548.01; 98B2-567.13; 98B2-594.19; 98B2-594.19; 98B2-600.05; 98B2-704.80; 98B2-767.38; 98B2-784.60; 98B2-863.04; 98B2-865.23; 98B3-005.06; 98B3-061.48; 98B3-107.26; 98B3-177.54; 98B3-213.61; 98B3-248.56; 98B3-300.43; 98B3-309.81; 98B3-396.68; 98B3-509.69; 98B3-634.39; 98B3-637.57; 98B3-652.13; 98B3-743.40; 98B3-743.40; 98B3-862.80; 98B3-905.79; 98B3-915.35; 98B3-928.77; 98D1-430.58; 98D1-476.02; 98D1-553.01; 98D1-747.57; 98D1-790.72; 98D1-847.85; 98D2-015.29; 98E1-493.20; 98E1-518.01; 98E1-518.01;

98F1-177.14; 98G1-008.41; 98G1-016.14; 98G1-113.45; 98H1-104.75; 98H1-336.36; 98H1-370.68; 98K1-003.86; 98K1-137.14; 98K1-170.80; 98K1-258.92; 98K1-278.32; 98K1-302.06; 98K1-302.32; 98K1-329.91; 98K1-334.57; 98K1-361.75; 98K1-375.89; 98K7-4463; 98L2-4171; 98L8-6789; 98M1-261.44; 98M1-271.27; 98M1-279.62; 98M1-330.04; 98M1-330.04; 98MĐ1-005.11; 98MĐ1-094.92; 98MĐ1-106.81; 98MĐ1-128.79; 98MĐ1-131.56; 98MĐ1-141.61; 98MĐ1-154.97; 98MĐ1-167.70; 98MĐ1-174.87; 98MĐ1-181.86;

98MĐ5-143.48; 98MĐ6-091.83; 98Y2-0676; 98Y2-5995; 98Y3-4333.

99AA-375.97; 99AA-397.46; 99AA-419.87; 99AA-424.76; 99AA-427.24;

99AA-475.47; 99AA-493.02; 99AA-512.81; 99AA-528.57; 99AA-599.82;

99AA-941.54; 99AA-943.30; 99AA-985.93; 99AB-044.41; 99F3-7889; 99G1-163.74; 99G1-163.74.

2. Chạy quá tốc độ quy định: 14 trường hợp

30N7-0345; 89E1-736.90; 98B3-819.47; 98D1-698.80;

99AA-610.90; 99AA-745.53; 99AD-042.81; 99B1-392.14; 99C1-085.25; 99D1-230.68; 99D1-469.58; 99D1-570.63; 99G1-147.69; 99H1-0008.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải ai cũng biết: 1 loại thực phẩm để nguội trong tủ lạnh lại tốt cho đường huyết và tiêu hóa hơn lúc mới nấu

Không phải ai cũng biết: 1 loại thực phẩm để nguội trong tủ lạnh lại tốt cho đường huyết và tiêu hóa hơn lúc mới nấu Nổi bật

Gia đình có TRĂM TỶ cũng không bằng có một người mẹ như thế này!

Gia đình có TRĂM TỶ cũng không bằng có một người mẹ như thế này! Nổi bật

Master of Glow – Khi sự lấp lánh lan tỏa từ không gian sống đến những khoảnh khắc yêu thương

Master of Glow – Khi sự lấp lánh lan tỏa từ không gian sống đến những khoảnh khắc yêu thương

13:30 , 02/02/2026
Linh vật Phúc Mã cao 7 mét tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2026

Linh vật Phúc Mã cao 7 mét tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2026

13:30 , 02/02/2026
Con làm phép tính “11 - 4 = 7” bị cô giáo gạch đỏ, mẹ tưởng cô chấm sai, bức xúc chất vấn và cái kết ngỡ ngàng

Con làm phép tính “11 - 4 = 7” bị cô giáo gạch đỏ, mẹ tưởng cô chấm sai, bức xúc chất vấn và cái kết ngỡ ngàng

12:35 , 02/02/2026
Lập Xuân 2026: Đừng mải mê đi lễ xa, 3 góc này trong nhà mà bẩn thì Thần Tài đi qua cũng "lắc đầu"

Lập Xuân 2026: Đừng mải mê đi lễ xa, 3 góc này trong nhà mà bẩn thì Thần Tài đi qua cũng "lắc đầu"

11:53 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên