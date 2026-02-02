Người phụ nữ SN 1978 bỏ 2,5 tỷ đồng mua 2kg vàng, 12 năm sau đến ngày lập đỉnh đem đi bán thì được báo: “Chị không nên làm vậy”

Ngày 28 tháng 1 vừa qua, một người phụ nữ Trung Quốc họ Tiết, sinh năm 1978, đã chia sẻ một video trên mạng xã hội về kinh nghiệm đầu tư vàng của mình. Cô cho biết mình bắt đầu đầu tư vàng từ năm 2013: "Khi đó, giá vàng khoảng 300 NDT và tôi đã mua hai kilogram."

Bà Tiết cho biết kinh nghiệm đầu tư của bà là "tích lũy từng chút một". Bà nói rằng mỗi năm bà đều mua một ít vàng để đầu tư.

"Thực tế, giá vàng đã tăng nhẹ từ mốc 300 NDT khi tôi mua, sau đó giảm xuống hơn 200 NDT, rồi lại tăng lên hơn 400 NDT. Tháng 7 năm ngoái, giá vàng tăng lên hơn 600 NDT”, bà chia sẻ thêm. “Thời điểm đó, tôi định bán tại đỉnh vì đã lãi gấp đôi sau 12 năm, nhưng một người bạn lâu năm đã khuyên không nên làm thế. Cuối cùng, tôi quyết định mua thêm một ít."

Một người bạn khác của bà Tiết cũng đang giữ tới 9kg vàng sau một thời gian tích lũy.

Tại Trung Quốc, giá vàng đã tăng vọt trong thời gian gần đây, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Theo Sohy, vào ngày 29 tháng 1, một số thương hiệu trang sức vàng nước này đã báo giá vàng nguyên chất vượt quá 1.700 NDT / gram. Trong đó, Chow Tai Fook báo giá 1.706 NDT / gram, tăng 88 NDT / gram so với hôm trước đó; Chow Sang Sang báo giá 1.708 NDT / gram , tăng 94 NDT /gram so với hôm trước đó.

Như vậy, sau 13 năm, giá vàng ở thị trường Trung Quốc đã tăng gấp 6 lần. Theo đó, tính theo giá vàng vào ngày 29/1 thì 2 kg vàng của bà Tiết đã tương đương với khoảng gần 13 tỷ đồng. Như vậy, bà lãi khoảng 10,6 tỷ đồng. Nhìn vào số tiền lãi hiện tại, chính người phụ nữ này cũng thấy choáng váng, không tin vào mắt mình.

Từ trường hợp của người phụ nữ này, cộng đồng mạng đúc rút ra 3 điều phải tuyệt đối lưu tâm khi mua vàng hoặc kim loại quý để tích trữ:

1. Làm rõ mục tiêu trước khi xuống tiền

Trước khi quyết định mua vàng hay bạc, điều quan trọng nhất là bạn cần xác định rõ mục đích của mình. Bạn mua để cất giữ lâu dài, hay kỳ vọng kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn?

Nếu hướng tới tích lũy tài sản, các sản phẩm như vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc bạc thỏi thường phù hợp hơn vì ít chi phí gia công, dễ bảo quản và thanh khoản tốt. Ngược lại, nếu mua với mong muốn “lướt sóng”, bạn cần hiểu rằng giá kim loại quý biến động theo thị trường quốc tế, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như lãi suất, tỷ giá, địa chính trị… nên rất khó đoán và không phải lúc nào cũng tăng theo kỳ vọng.

Không ít người lao vào mua khi giá đang leo thang vì sợ “lỡ chuyến”, nhưng đây thường lại là thời điểm rủi ro cao. Việc thiếu mục tiêu rõ ràng dễ khiến người mua rơi vào trạng thái lo lắng khi giá quay đầu giảm, hoặc chần chừ không bán dù đã có lãi.

2. Đừng chỉ nhìn giá, hãy chú ý khoảng chênh mua – bán

Sai lầm phổ biến của nhiều người là chỉ quan tâm giá niêm yết hôm nay tăng hay giảm bao nhiêu, mà bỏ qua yếu tố then chốt: mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra. Đây chính là khoản chi phí “vô hình” mà người mua phải gánh.

Trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, khoảng chênh này thường bị nới rộng đáng kể. Khi đó, dù giá thế giới không thay đổi, việc mua xong bán lại ngay cũng có thể khiến bạn chịu lỗ. Với bạc, tình trạng này còn rõ rệt hơn do tính thanh khoản thấp hơn vàng, nên biên độ mua – bán thường rộng.

Vì vậy, trước khi quyết định giao dịch, hãy kiểm tra kỹ mức chênh lệch tại thời điểm mua để tránh cảm giác “giá tăng mà vẫn lỗ”.

3. Chọn cơ sở uy tín, có đầy đủ hóa đơn chứng từ và hiểu rõ sản phẩm

Kim loại quý có giá trị cao, nên rủi ro sẽ rất lớn nếu mua phải hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Người mua nên ưu tiên các thương hiệu uy tín, cửa hàng lớn, có đầy đủ hóa đơn và giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Bên cạnh đó, cần phân biệt rõ từng loại sản phẩm: vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức hay bạc thỏi, bạc trang sức. Mỗi loại có độ tinh khiết, chi phí gia công và khả năng bán lại khác nhau. Chẳng hạn, vàng trang sức khi bán thường bị trừ thêm tiền công, nên không phù hợp cho mục đích tích trữ hay đầu tư.

Việc hiểu chính xác mình đang cầm trên tay loại kim loại quý nào sẽ giúp bạn tránh nhầm lẫn giữa “đầu tư” và “mua để làm đẹp”, từ đó đưa ra quyết định tài chính phù hợp và hiệu quả hơn.

(Tổng hợp)