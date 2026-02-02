Những ai được nhận 600.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026: Danh sách có gì đặc biệt?

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân. Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1654/TTr-TTg ngày 31.12.2025. Theo đó, việc tặng quà được triển khai với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng, áp dụng cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 01, nhóm thứ nhất được nhận mức quà 600.000 đồng là những người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là lực lượng cách mạng tiền khởi nghĩa, có thời gian tham gia hoạt động rất sớm, hiện nay số lượng không còn nhiều.

Nhóm thứ hai gồm người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến trước khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, hiện hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là nhóm tham gia cách mạng trong giai đoạn cao trào chuẩn bị giành chính quyền, được xếp chung diện hưởng mức quà cao nhất dịp Tết năm 2026.

Nhóm thứ ba là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là nhóm đối tượng luôn được ưu tiên trong chính sách người có công, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhóm thứ tư gồm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, nếu đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý.

Nhóm thứ năm là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là nhóm có mức suy giảm sức khỏe rất nặng do chiến tranh, được xếp vào diện nhận mức quà cao hơn.

Nhóm thứ sáu gồm người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là nhóm chịu hậu quả lâu dài của chiến tranh, cần được chăm lo đặc biệt về đời sống.

Nhóm thứ bảy là người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng. Đây là nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Nhà nước thực hiện chế độ nuôi dưỡng thường xuyên.

Ngoài các đối tượng người có công trực tiếp, mức quà 600.000 đồng còn được áp dụng cho hai nhóm thân nhân. Nhóm thứ tám là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng. Nhóm thứ chín là thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Theo dự toán, có 24.842 người sẽ được nhận mức quà này.

Bên cạnh đó, có 1.626.214 người sẽ nhận mức quà 300.000 đồng. Nhóm này bao gồm các đối tượng người có công và thân nhân còn lại, như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở mức nhẹ hơn; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc bị địch bắt, tù đày; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Tổng số người có công và thân nhân được nhận quà Tết của Chủ tịch nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là hơn 1,65 triệu người. Tổng kinh phí thực hiện việc tặng quà là hơn 502 tỷ đồng, được bố trí trong ngân sách nhà nước năm 2026.