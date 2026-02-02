Hoà Minzy được "đại gia" vung tiền làm 1 điều đặc biệt tại fan concert

Vào tối 1/2, concert của Hòa Minzy đã chính thức diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, thu hút 8.000 người hâm mộ tham gia. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ thể hiện nhiều bản hit làm nên tên tuổi của cô trong suốt hơn 10 năm qua. Concert cũng có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Erik, Đức Phúc, Quốc Thiên, RHYDER...

Trên sân khấu, Đức Phúc - người em thân thiết trong gia đình Hoa dâm bụt cho biết không nhận cát-xê diễn tại concert của đàn chị. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn tự bỏ tiền túi để thuê toàn bộ dancer cho tiết mục biểu diễn của mình. Đức Phúc bộc bạch: "Ngày hôm nay thực ra tôi tới đây với chị Hòa là không có chi phí, đó là việc đương nhiên rồi. Nhưng mà dancer hôm nay tôi cũng nói là sẽ lo hết cho tiết mục này của mình".

Ngay sau khi ca sĩ dứt lời, MC Phí Linh liền trêu đùa: "Hòa Minzy đã có đại gia chống lưng chính là Đức Phúc ạ". Được biết, tiết mục của nam ca sĩ có sự góp mặt của khá đông dancer, và dù không tiết lộ con số cụ thể, nhiều khán giả cho rằng chi phí bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ.

Đức Phúc tự bỏ tiền thuê toàn bộ dancer trong tiết mục biểu diễn của mình. Nguồn: Team sự kiện

Số lượng dancer tham gia biểu diễn của nam ca sĩ khá đông. Nguồn: FBNV

Gia đình Hoa dâm bụt đã xuất hiện để ủng hộ concert của Hòa Minzy. Ảnh: Đi soi sao đi

Tại concert, Hòa Minzy còn bật khóc, chia sẻ về những thăng trầm trong hành trình theo đuổi công việc ca hát. Nữ ca sĩ cho biết đã có thời điểm nghĩ đến việc giải nghệ. "Rời bỏ đã cứu lấy sự nghiệp âm nhạc của tôi. Và có thời điểm tôi đã nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả. Vào cuối năm 2017, tôi đặt lời hứa cho bản thân là nếu trong năm tiếp theo không có nổi bản hit, tôi sẽ dừng lại. Thật may mắn, anh Hoàng, nhạc sĩ của Rời bỏ đã gửi ca khúc này cho tôi. Tôi cảm ơn anh đã tin mình. Rời bỏ là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của tôi", cô chia sẻ.

Hòa Minzy đã có những giây phút xúc động trên sân khấu, thừa nhận có lúc muốn giải nghệ. Ảnh: Team sự kiện

Concert kỷ niệm chặng đường 12 năm làm nghề của Hòa Minzy được cô và êkíp chuẩn bị gần một tháng qua. 2025 là năm bùng nổ của Hòa Minzy với nhiều thành tựu. MV Bắc Bling của cô hiện hút gần 300 triệu lượt xem trên YouTube.



Đây là đêm nhạc riêng lớn nhất sự nghiệp của cô. Trong concert, Hòa Minzy mời Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, phần ánh sáng do Long Kenji đảm nhận. Ba giám đốc âm nhạc của show gồm Hoài Sa, Masew, Mew Amazing. Dàn khách mời gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi, Rhyder.

Hòa Minzy từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Rời cuộc thi, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt có các hit như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung).

Sau hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, fan concert lớn và quy mô đầu tiên của Hòa Minzy đã chính thức được diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: Team sự kiện

Concert của nữ ca sĩ 9x được tổ chức với quy mô khoảng 8.000 khán giả. Ảnh: Team sự kiện

Trong danh sách đề cử WeChoice 2025, Hòa Minzy ghi dấu ấn khi xuất hiện ở hạng mục Nhân Vật Truyền Cảm Hứng. Không chỉ vậy, ca khúc hit Bắc Bling của nữ ca sĩ cũng được xướng tên trong đề cử Bài Hát Của Năm. Việc góp mặt đồng thời ở cả hạng mục cá nhân lẫn tác phẩm cho thấy sự hiện diện nổi bật và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Hòa Minzy trong đời sống âm nhạc cũng như các hoạt động văn hóa – giải trí suốt năm qua.

Bình chọn cho Hoà Minzy tại đây.