Tiểu thư Harper Beckham học hệ giáo dục tinh hoa 1 tỷ/năm, được lót sẵn đường trở thành người thừa kế đế chế 13.000 tỷ

Sinh ra tại Los Angeles nhưng lớn lên giữa hai bờ Đại Tây Dương, Harper Seven Beckham - con gái út của David và Victoria Beckham - có một tuổi thơ mà hiếm cô bé 14 tuổi nào trải nghiệm. Từ môi trường gia đình toàn cầu, lịch sinh hoạt di chuyển liên tục cho đến hệ thống giáo dục tinh hoa, cuộc sống của Harper từ lâu đã vượt xa khái niệm "bình thường".

Dù chào đời tại Mỹ vào năm 2011, Harper sớm được đưa về Anh sinh sống cùng gia đình tại khu Holland Park, Tây London - một trong những khu dân cư sang trọng bậc nhất thủ đô. Chính tại đây, cô bé bắt đầu những năm tháng đầu tiên trên ghế nhà trường, trong bối cảnh cha mẹ là hai biểu tượng toàn cầu của thể thao và thời trang.

Harper đang lớn lên trong sự bao bọc kín kẽ từ gia đình Beckham (Ảnh: IGNV)

Ở tuổi 14, Harper hiện là đứa con duy nhất của nhà Beckham còn đang đi học phổ thông. Ba người anh trai Brooklyn, Romeo và Cruz đều đã tốt nghiệp trung học và bước vào những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp. Cô út Harper vẫn được cha mẹ trực tiếp đưa đón đến trường và dành nhiều thời gian đồng hành trong đời sống học đường.

Với danh tiếng và khối tài sản của gia đình Beckham, không ngạc nhiên khi môi trường giáo dục của Harper thuộc hàng tinh hoa. Ngôi trường từng được công khai mà cô theo học là Glendower Preparatory School tại South Kensington - một trường tư thục dành riêng cho nữ sinh, chỉ đào tạo khoảng 270 học sinh từ bậc mầm non đến Year Six. Đây cũng là ngôi trường từng có con gái của cựu Thủ tướng Anh theo học, càng khẳng định vị thế đặc biệt của cơ sở giáo dục này.

Được thành lập từ năm 1895, Glendower nổi tiếng với triết lý giáo dục đề cao sự tự lập, sáng tạo và ý thức xã hội. Học phí tại đây không hề "dễ thở": khoảng 372 triệu đồng mỗi học kỳ, tương đương hơn 1 tỷ đồng cho một năm học đầy đủ. Sau khi hoàn thành bậc tiểu học, thông tin về ngôi trường Harper tiếp tục theo học không được tiết lộ, bởi nhà Beckham luôn rất kín tiếng và bảo vệ quyền riêng tư của con gái út.

Harper là cô con gái duy nhất trong gia đình David Beckham và Victoria (Ảnh: IGNV)

Dù vậy, Victoria Beckham đôi khi vẫn chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường xoay quanh việc học của Harper. Từ hình ảnh hai mẹ con nắm tay nhau đến trường, cho tới những video Harper mặc đồng phục kẻ caro tím, nhún nhảy đầy năng lượng - tất cả cho thấy một tuổi thơ vừa đặc quyền nhưng cũng rất gần gũi.

Cuộc sống của Harper càng đặc biệt hơn khi gia đình Beckham chia thời gian sinh sống giữa London, Cotswolds và Miami. Với vai trò đồng sở hữu CLB Inter Miami của David Beckham, Florida trở thành điểm dừng chân dài hạn của cả gia đình. Điều này khiến việc học của Harper được cho là khá linh hoạt, phù hợp với lối sống xuyên Đại Tây Dương mà cô bé đã quen từ nhỏ.

Harper yêu thích thời trang và được định hướng kế thừa sự nghiệp của mẹ (Ảnh: IGNV)

Nói về quan điểm giáo dục con cái, Victoria Beckham từng nhiều lần nhấn mạnh rằng giáo dục và sự hiện diện của cha mẹ là ưu tiên hàng đầu. Cô chia sẻ bản thân luôn cố gắng sắp xếp lịch trình để đưa đón các con mỗi ngày, bất kể công việc bận rộn đến đâu. Với Victoria, những khoảnh khắc giản dị như chuẩn bị bữa sáng, cùng con ra khỏi nhà hay đưa con đến trường mới là điều quan trọng nhất.

Cựu thành viên Spice Girls cũng tiết lộ Harper là một cô bé cá tính, yêu thể thao, thích chơi bóng đá và chuộng trang phục thoải mái. Victoria cho rằng điều quan trọng không phải là váy áo cầu kỳ hay hình ảnh hào nhoáng, mà là để con được vui vẻ, tự do vận động và sống đúng với lứa tuổi. Với cô, giáo dục không chỉ nằm trong lớp học mà còn ở cách nuôi dưỡng sự hạnh phúc và gắn kết gia đình.

Cô út vàng được kì vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn thừa kế đế chế Beckham (Ảnh: IGNV)

Giữa ánh hào quang của một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới, Harper Beckham vẫn đang lớn lên theo cách rất riêng: được bao bọc, đầu tư giáo dục bài bản và sống trọn vẹn trong một tuổi thơ vừa xa hoa, vừa đầy yêu thương. Cô bé được kì vọng sẽ vượt qua các anh trai để trở thành nữ thừa kế đủ tài năng và ảnh hưởng truyền thông để tiếp nối đế chế Beckham hiện đang có giá trị lên tới 13.000 tỷ.