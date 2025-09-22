Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoa Pug đang ở Bắc Kạn, cầm 500 triệu bay vội về TP.HCM làm một việc

22-09-2025 - 08:42 AM | Lifestyle

Vì mới trải qua hai cuộc phẫu thuật kéo dài chân nên Khoa Pug di chuyển khá khó khăn, chưa thể đi một cách bình thường.

Mới đây, Khoa Pug đã từ Bắc Kạn đi TP.HCM để mua điện thoại mới. Anh cũng mới trở về Việt Nam sau cuộc phẫu thuật kéo dài chân trị giá gần 2 tỷ đồng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoa Pug

Anh nói: "Hôm nay là ngày ra mắt Iphone 17 nên tôi từ Bắc Kạn chạy về TP.HCM mua điện thoại về review cho các bạn xem. Người bình thường thì mua một cái còn tôi là "tổng tài" nên phải mua hết sạch Iphone 17 trong cửa hàng, nên tôi cầm theo ít nhất 500 triệu".

Vì mới trải qua hai cuộc phẫu thuật kéo dài chân nên Khoa Pug di chuyển khá khó khăn, không thể đi một cách bình thường. Tuy nhiên, nhờ kéo chân nên anh đã cao hơn rất nhiều, cao hơn tất cả mọi người trong cửa hàng.

Vừa bước vào cửa hàng, Khoa Pug nói thẳng với nhân viên: "Nhân viên hỏi tôi cần điện thoại nào, vậy là không biết phong cách của tôi rồi. Ở đây tôi không mua một cái mà mua một lô, một lốc, có bao nhiêu cái thì lấy hết ra cho tôi coi".

Nhân viên cửa hàng nghe vậy liền lấy một lúc 8 chiếc điện thoại Iphone 17 từ trong tủ ra cho Khoa Pug xem. Anh liền bóc hộp một chiếc điện thoại mới tinh với giá 50 triệu đồng để xem thử.

Tiếp đó, anh lại đòi nhân viên bóc hộp tới hai chiếc điện thoại khác. Như vậy, chỉ trong một lần xem điện thoại, Khoa Pug đã bóc hộp tới 3 chiếc và mua thẳng.

Khoa Pug cũng quay cho khán giả xem toàn cảnh dòng người xếp hàng để mua Iphone 17, rất đông đúc, cho thấy sức hút của dòng điện thoại này vẫn rất lớn.

Tuy nói cầm theo 500 triệu mua hết điện thoại của cửa hàng, nhưng Khoa Pug chỉ mua 3 chiếc mới tổng giá trị hóa đơn là 164 triệu đồng, nhưng cũng khiến người xem phải trầm trồ trước sự giàu có, chịu chơi của anh.

Anh nói: "Thực ra tôi đang trong hành trình đi xuyên Việt nhưng vì Iphone 17 mới ra nên phải về TP.HCM gấp để mua ngay còn review cho các bạn. Mua xong, tôi lại tiếp tục hành trình đi xuyên Việt của mình".

Có thể thấy, tuy mới phẫu thuật kéo dài chân phức tạp và đi lại còn khó khăn nhưng Khoa Pug hồi phục sức khỏe rất tốt. Anh có thể đi xuyên Việt ngay sau khi về nước.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

