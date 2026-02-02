Cả showbiz chưa thấy ai dám chê mỹ nhân này: Nhan sắc quý hơn kim cương châu báu, thua công chúa mỗi cái tên

Ngày 2/1, Sina đưa tin bộ phim Công Chúa Chiêu Dương đã bắt đầu khởi quay với sự tham gia của hai diễn viên chính Khổng Tuyết Nhi và Lý Hoành Nghị. Đây là tác phẩm đóng nữ chính hiếm có của Khổng Tuyết Nhi sau khi làm khách mời hoặc đóng phụ trong loạt phim cổ trang ăn khách như Mặc Vũ Vân Gian, Cửu Trọng Tử, Khom Lưng, Ám Hà Truyện.

Ngay khi tới phim trường và thử tạo hình mới, Khổng Tuyết Nhi đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Weibo với ngoại hình nổi bật, tư thế dáng điệu đóng phim cổ trang rất chuẩn mực, đẹp sang trọng quyền quý. Nhiều khán giả cho rằng Khổng Tuyết Nhi rất phù hợp để vào vai công chúa nhờ khí chất cao quý của cô.

Khổng Tuyết Nhi được khen ngợi có tạo hình công chúa tuyệt mỹ, khí chất sang trọng, dáng điệu quyến rũ

Kiểu tóc búi cao càng làm nổi bật vẻ quý phái của Khổng Tuyết Nhi, cùng với sự yêu kiều và tư thế chuẩn mực, dáng vẻ nhìn xa xăm từ lan can và bước đi chậm rãi của cô càng khiến người xem khen ngợi Khổng Tuyết Nhi là "mỹ nhân cổ đại được chọn lựa". Khổng Tuyết Nhi vốn là ca sĩ thần tượng, có nền tảng múa ba lê của Trường Nghệ thuật Vũ Hán đã giúp cho những động tác của cô vẻ duyên dáng và uyển chuyển tuyệt đẹp.

Bên cạnh đó, Khổng Tuyết Nhi còn sở hữu đường nét khuôn mặt chuẩn, với làn da sáng mịn, sống mũi cao và tỉ lệ xương hài hòa, rất hiếm khi có bức ảnh kém sắc. Vẻ đẹp thanh thoát và ngũ quan sắc sảo giúp cô nổi bật trong tạo hình cổ trang, nhiều lần "gây bão" với ảnh chụp tự nhiên.

Khổng Tuyết Nghi có ngoại hình đẹp, rất phù hợp với tạo hình cổ trang

Trong năm 2025, với vai diễn Mộ Tuyết Vi trong phim Ám Hà Truyện, khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho dáng điệu cử chỉ của Khổng Tuyết Nhi trong các bộ phim cổ trang. Khi lớp mạng được tháo xuống, gương mặt lạnh lùng, tinh tế của cô gây sốt, tạo hình này của Khổng Tuyết Nhi được ví như "Ngọc Diện Quan Âm", “Thần Nữ Lưu Ly hạ phàm"... Với chiều cao 1m68, dáng người mảnh mai cùng phong cách trang điểm nhẹ kiểu Trung Hoa hiện đại, cô thể hiện nét đẹp cổ điển đậm đà khí chất phương Đông, rất phù hợp với hình tượng "không vướng bụi trần" mà thể loại tiên hiệp hướng đến.

Trước đó, trong dự án Khom Lưng, Khổng Tuyết Nhi được giao vai diễn Trịnh Sở Ngọc, là đối thủ tình trường, được đánh giá đẹp không kém nữ chính Tống Tổ Nhi. Nhờ vai diễn này, cô nhận được giải thưởng Diễn viên truyền hình tiềm năng của năm tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng. Sắp tới, khán giả sẽ gặp cô trong phim cổ trang Trục Ngọc với vai diễn Du Thiển Thiển.

Trước đó, trong Khom Lưng, chỉ một bức hình của cô đã gây bão MXH

Khổng Tuyết Nhi Khổng Tuyết Nhi sinh năm 1996, nổi tiếng sau khi tham gia show tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2. Cô được đánh giá là thần tượng khá toàn diện, khả năng ca hát ổn định, thuộc top thí sinh nhảy đẹp nhất cuộc thi. Với nhan sắc đẹp nhất chương trình, cô còn được gọi với những mỹ danh như "Khổng công chúa", "Công chúa hất tóc". Sau cuộc thi, Khổng Tuyết Nhi ký hợp đồng quản lý với công ty Thái Dương Xuyên Hòa, nhưng không được lăng xê mạnh như các bạn cùng nhóm như Ngu Thư Hân, Lưu Vũ Hân...

Khổng Tuyết Nhi có nền tảng học vũ đạo nên dáng đi thướt tha uyển chuyển

Nữ diễn viên trẻ cần những dự án lớn, khoe trọn nhan sắc tuyệt mỹ của cô

Trong Công Chúa Chiêu Dương, Khổng Tuyết Nhi vào vai nữ chính Lý Thuật, vốn là một nàng công chúa nhưng lại bị đày vào lãnh cung theo mẹ. Lý Thuật vốn là người thông minh sáng suốt, quyến rũ, có khí chất cao quý. Từ hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, nhờ sự tính toán khôn khéo và nỗ lực không ngừng, công chúa Lý Thuật từng bước tỏa sáng, giành lấy địa vị quyền lực và sự tôn trọng của người khác.

Trong hành trình đấu tranh với hoàng quyền, công chúa gặp gỡ chàng Trạng Nguyên xuất thân nhà nghèo Thẩm Hiểu (Lý Hoành Nghị đóng). Từ chỗ hiểu nhầm Thẩm Hiểu là một người dùng thân xác để trèo cao, cả hai dần nhận ra họ có chung lý tưởng và nảy sinh cảm xúc với nhau.

Mô-típ "công chúa nơi lãnh cung" và "trạng nguyên nhà nghèo" được khán giả khen thú vị. Đặc biệt, cả Khổng Tuyết Nhi và Lý Hoành Nghị đều có ngoại hình đẹp, được đánh giá đẹp đôi khi đứng bên nhau.

Đây là vai nữ chính hiếm hoi trong sự nghiệp của Khổng Tuyết Nhi

Nhờ ngoại hình đẹp, Khổng Tuyết Nhi thường được chọn vào vai mỹ nhân, hoa khôi