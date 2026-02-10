Mới nhất: Hành khách đi máy bay bị delay từ 2 tiếng trở lên sẽ được hưởng loạt đặc quyền này

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng nhanh, nhất là giai đoạn cận Tết, tình trạng chậm chuyến, trễ giờ bay tiếp tục là mối quan tâm lớn của hành khách. Đáng chú ý, dự thảo nghị định mới về vận tải hàng không do Bộ Xây dựng lấy ý kiến đã đề xuất hàng loạt quy định chi tiết hơn, làm rõ trách nhiệm của các hãng bay khi chuyến bay bị delay, qua đó tăng cường bảo vệ quyền lợi người đi máy bay.

Ảnh minh họa

Khi nào chuyến bay được coi là bị chậm?

Theo dự thảo, chuyến bay bị xác định là chậm khi thời gian khởi hành thực tế muộn từ 15 phút trở lên so với giờ ghi trong lịch bay. Ngay khi phát sinh tình trạng này, hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, nêu rõ lý do và cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới trên hệ thống thông tin tại sân bay, với tần suất ít nhất 30 phút một lần. Quy định này nhằm tránh tình trạng hành khách phải chờ đợi trong tâm thế bị động, thiếu thông tin rõ ràng như trước đây.

Delay từ 2 tiếng: Hành khách bắt đầu có quyền lợi cụ thể

Mốc hai tiếng được xem là thời điểm quyền lợi của hành khách được mở rộng đáng kể. Với chuyến bay chậm từ hai giờ trở lên, ngoài nghĩa vụ thông báo và xin lỗi, hãng hàng không phải phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu sử dụng dịch vụ có giá trị tương đương cho hành khách. Đồng thời, trong phạm vi trách nhiệm của mình, hãng phải xem xét việc chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của khách và miễn các điều kiện, phụ phí chuyển đổi nếu có.

Việc quy định rõ ràng nghĩa vụ hỗ trợ này được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp hành khách bớt mệt mỏi khi phải chờ đợi kéo dài tại sân bay, đặc biệt với những chuyến bay đông khách hoặc rơi vào giờ cao điểm.

Ảnh minh họa

Từ 3 đến 6 tiếng: Hoàn vé, bồi thường và bố trí chỗ ở

Quyền lợi của hành khách tiếp tục được mở rộng khi thời gian chậm chuyến kéo dài. Nếu chuyến bay bị delay từ ba giờ trở lên và hành khách không đồng ý chuyển đổi hành trình, thời gian khởi hành hoặc chuyển sang chuyến bay khác, hãng hàng không phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng.

Trong trường hợp chậm từ bốn giờ trở lên, ngoài việc hoàn vé theo yêu cầu, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường đối với hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé hợp lệ. Đặc biệt, với chuyến bay chậm từ sáu giờ trở lên trong khung thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ, hãng phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc đưa ra giải pháp thay thế khác nếu được sự đồng ý của hành khách. Quy định này được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực cho những hành khách ở xa, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi phải chờ đợi quá lâu.

Ảnh minh họa

Không để hành khách "mắc kẹt" hàng giờ trên máy bay

Một điểm mới đáng chú ý khác trong dự thảo là quy định liên quan đến việc hành khách đã lên máy bay nhưng chuyến bay chưa thể khởi hành. Theo đó, hãng hàng không phải đảm bảo thông gió, nhiệt độ phù hợp và đáp ứng các nhu cầu vệ sinh cơ bản. Nếu chuyến bay bị chậm quá ba giờ và chưa xác định được thời gian cất cánh, hãng phải cho hành khách xuống máy bay, trừ trường hợp ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng để hành khách ngồi chờ hàng giờ trên máy bay, vốn từng gây nhiều bức xúc trong thời gian qua.

Ở góc độ hành khách, các chuyên gia khuyến nghị người đi máy bay nên theo dõi sát thông báo của hãng, giữ đầy đủ vé và thẻ lên máy bay, đồng thời chủ động hỏi và yêu cầu quyền lợi khi chuyến bay bị delay theo các mốc thời gian quy định. Việc nắm rõ quyền của mình sẽ giúp hành khách tránh thiệt thòi và chủ động hơn trong những tình huống chậm chuyến khó tránh khỏi.