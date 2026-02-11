Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biệt thự nhà Thành Chung và hotgirl Tuyên Quang lộng lẫy, rực rỡ không khi Tết, cuộc sống hôn nhân khiến netizen chỉ biết ước

11-02-2026 - 10:50 AM | Lifestyle

Vợ chồng Thành Chung - Tố Uyên tưng bừng đón Tết.

Mới đây, Ngô Tố Uyên – bà xã trung vệ tuyển quốc gia Nguyễn Thành Chung đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi hé lộ những góc quay đầu tiên bên trong căn biệt thự mới hoàn thiện, sẵn sàng đón Tết Nguyên đán 2026.

Sau thời gian dài ấp ủ và thi công, gia đình Thành Chung – Tố Uyên đã chính thức chuyển về cơ ngơi mới tại một khu đô thị cao cấp ở Thủ đô. Khác với căn hộ chung cư hơn 11 tỷ đồng trước đây, căn biệt thự này đánh dấu một bước tiến mới về đẳng cấp không gian sống của cặp đôi "trai tài gái sắc".

Chào đón Xuân 2026, Tố Uyên đã kỳ công trang hoàng nhà cửa với cây rực rỡ và những ánh đền nhấp nháy mang đậm không khí Tết truyền thống. Với không gian sân vườn rộng rãi, đây được xem là nơi lý tưởng để bé Leo – con trai đầu lòng của cặp đôi có thêm khoảng không vui chơi, gần gũi với thiên nhiên.

Biệt thự nhà Thành Chung và hotgirl Tuyên Quang lộng lẫy, rực rỡ không khi Tết, cuộc sống hôn nhân khiến netizen chỉ biết ước- Ảnh 1.

Nhà Thành Chung - Tố Uyên rộn ràng không khí Tết (Ảnh: CMH)

Biệt thự nhà Thành Chung và hotgirl Tuyên Quang lộng lẫy, rực rỡ không khi Tết, cuộc sống hôn nhân khiến netizen chỉ biết ước- Ảnh 2.

Không chỉ gây chú ý bởi độ giàu có, cuộc sống hôn nhân của Thành Chung và Tố Uyên còn được ngưỡng mộ bởi sự gắn kết bền chặt. Kể từ khi về chung một nhà vào năm 2022, Tố Uyên luôn được biết đến là một "nàng WAG" khéo léo, vừa quán xuyến việc gia đình để chồng yên tâm thi đấu, vừa thành công trong lĩnh vực kinh doanh riêng.

Biệt thự nhà Thành Chung và hotgirl Tuyên Quang lộng lẫy, rực rỡ không khi Tết, cuộc sống hôn nhân khiến netizen chỉ biết ước- Ảnh 3.

Cặp đôi còn tự gói bánh chưng đón Tết (Ảnh: CMH)

Biệt thự nhà Thành Chung và hotgirl Tuyên Quang lộng lẫy, rực rỡ không khi Tết, cuộc sống hôn nhân khiến netizen chỉ biết ước- Ảnh 4.

Thành Chung và Tố Uyên có hôn nhân viên mãn (Ảnh: FBNV)

Việc sở hữu biệt thự nhà đất và xe sang ở độ tuổi còn rất trẻ là minh chứng cho thành quả lao động nghiêm túc của cả hai. Thành Chung vốn là trụ cột không thể thay thế ở cả CLB Hà Nội lẫn đội tuyển quốc gia, trong khi Tố Uyên ngày càng thăng hạng về nhan sắc và bản lĩnh trong quản lý tổ ấm. Tết này, trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình nhỏ của trung vệ sinh năm 1997 hứa hẹn sẽ có một kỳ nghỉ lễ ấm cúng và tràn đầy niềm vui.

Tuyển thủ Việt Nam khoe biệt thự hạng sang bề thế sắp hoàn thiện, độ hoành tráng không kém nhà Văn Hậu, Thành Chung

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

