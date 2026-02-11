Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình của diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn

11-02-2026 - 16:15 PM | Lifestyle

Sau phiên tòa xét xử ly hôn, Lan Phương được giao quyền chăm sóc 2 con.

Diễn viên Lan Phương xác nhận rạn nứt hôn nhân với chồng ngoại quốc vào cuối tháng 7/2025. Sau phiên xét xử ly hôn, cô được trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con, trong khi chồng cũ có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 chia sẻ hình ảnh mới với diện mạo rạng rỡ, nụ cười tươi tắn. Dù vậy, tình trạng hiện tại của cô vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Lan Phương cho biết đang bị ốm, lại tất bật chăm sóc các con nên chưa kịp chuẩn bị gì cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cô viết: "Sắp Tết rồi, mọi người sắm Tết xong chưa. Phương đang ốm, lại chăm con nữa nên chưa sắm được gì hết". Sau khoảng 7 tháng thông báo ly hôn, cô được khen ngợi ngày càng nhuận sắc, lấy lại tinh thần hậu biến cố hôn nhân.

Tình hình của diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn- Ảnh 1.

Diễn viên Lan Phương cho biết hiện đang ốm, bận chăm con nên chưa mua sắm gì cho dịp Tết. Ảnh: FBNV

Tình hình của diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn- Ảnh 2.

Sau phiên tòa xét xử ly hôn, cô được giao quyền chăm sóc 2 con. Ảnh: FBNV

Sau khi công khai việc rạn nứt hôn nhân với chồng ngoại quốc David Duffy, Lan Phương dần lấy lại cân bằng và trở lại với guồng quay công việc. Nữ diễn viên cũng chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Qua các bài đăng, có thể thấy cô đang từng bước ổn định tinh thần, mạnh mẽ vượt qua biến cố trong chuyện hôn nhân.

Trước đó, nữ diễn viên từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".

Tình hình của diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn- Ảnh 3.

Lan Phương từng rơi vào trầm cảm khi một mình lo cho con sau khi sinh nhóc tỳ thứ 2. Ảnh: FBNV

Tình hình của diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn- Ảnh 4.

Vượt qua biến cố hôn nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại với công việc. Ảnh: FBNV

Sau 7 năm chung sống, Lan Phương xác nhận “đường ai nấy đi” với chồng ngoại quốc David Duffy. Trước khi quyết định ly hôn, cả hai có với nhau hai con gái chung. Tại phiên tòa diễn ra vào giữa tháng 9/2025, nữ diễn viên được giao quyền trực tiếp chăm sóc hai con, trong khi chồng cũ có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau 22 ngày kể từ khi bản án được tuyên, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm.

Dù không còn sống chung, Lan Phương khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con. "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm", cô chia sẻ. Cô cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con.

Tình hình của diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn- Ảnh 5.

Sau 7 năm chung sống, Lan Phương nộp đơn ly hôn vào tháng 5. Ảnh: FBNV

Chồng cũ diễn viên Lan Phương nộp đơn kháng cáo

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng chục nghìn người dân Việt Nam mua vé tàu Tết năm nay

Tin vui cho hàng chục nghìn người dân Việt Nam mua vé tàu Tết năm nay Nổi bật

Chợ hoa Quảng Bá năm nay: Một loại hoa mới chiếm sóng, giá lên đến tiền triệu nhưng khách chốt mua chỉ trong nốt nhạc

Chợ hoa Quảng Bá năm nay: Một loại hoa mới chiếm sóng, giá lên đến tiền triệu nhưng khách chốt mua chỉ trong nốt nhạc Nổi bật

Binz và Châu Bùi bất ổn?

Binz và Châu Bùi bất ổn?

16:12 , 11/02/2026
Nữ ca sĩ biểu diễn ở chương trình Bộ Quốc phòng: Hát hay xinh đẹp không thiếu thứ gì, ngày càng được công nhận thực lực

Nữ ca sĩ biểu diễn ở chương trình Bộ Quốc phòng: Hát hay xinh đẹp không thiếu thứ gì, ngày càng được công nhận thực lực

15:45 , 11/02/2026
Kỹ sư Nga nói 1 nữ NSND Việt: "Trình độ quá điêu luyện, hiếm thấy"

Kỹ sư Nga nói 1 nữ NSND Việt: "Trình độ quá điêu luyện, hiếm thấy"

15:40 , 11/02/2026
Phát hiện người phụ nữ SN 1996 rút hơn 350 tỷ đồng tiền mặt để mua nhà, sống như bà hoàng, hàng hiệu dát đầy người

Phát hiện người phụ nữ SN 1996 rút hơn 350 tỷ đồng tiền mặt để mua nhà, sống như bà hoàng, hàng hiệu dát đầy người

15:20 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên