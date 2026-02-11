Kỹ sư Nga nói 1 nữ NSND Việt: "Trình độ quá điêu luyện, hiếm thấy"

Mới đây, nghệ sĩ Phạm Tuấn Hùng đã chia sẻ trên trang cá nhân về một kỷ niệm đi diễn chung tại Nga với NSND Thanh Lam.

Anh viết: "Nữ ca sĩ Diva Thanh Lam! Tôi đi biểu diễn tại Nga cùng chị. Trước giờ diễn, tôi đã xuống ngồi làm việc cùng đội ngũ kỹ sư âm thanh. Chúng tôi có buổi tập luyện trước khi diễn.

Thanh Lam và Tuấn Hùng

Sau khi nghe và xem Thanh Lam ra thử âm thanh. Họ - những kỹ sư người Nga đã trầm trồ khen và nói với tôi rằng: "Trình độ và kỹ thuật xử lý micro của cô ca sĩ này quá điêu luyện, thuộc dạng hiếm thấy. Đặc biệt khi vừa hát vừa nhảy, muốn xử lý mic sao cho âm thanh vẫn trọn vẹn, không bị lồi lõm, thì kỹ năng khống chế mic và kỹ thuật hát phải đạt đến đỉnh cao".

Khi nghe những lời nhận xét đó. Tôi rất tự hào về chị. Một người nghệ sĩ Việt Nam có đẳng cập quốc tế từ rất sớm".

NSND Thanh Lam là một biểu tượng rực rỡ của nền tân nhạc Việt Nam với chất giọng nữ trung (Mezzo-soprano) đầy nội lực, nồng nàn và khả năng xử lý kỹ thuật điêu luyện đến mức thượng thừa. Tiếng hát của cô không chỉ là âm thanh mà còn là sự kết hợp mãnh liệt giữa bản năng nghệ sĩ và tư duy âm nhạc hiện đại, luôn rực cháy một khát khao sáng tạo không ngừng nghỉ.

Với tư cách là người tiên phong mở đường cho khái niệm "Diva" tại Việt Nam, Thanh Lam đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho nghệ thuật thông qua việc cách tân lối hát, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hơi thở phương Tây và tâm hồn dân tộc.

Cô dũng cảm thử nghiệm nhiều dòng nhạc từ Pop, Rock đến dân gian đương đại, tạo nên những chuẩn mực mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ ca sĩ trẻ sau này. Danh hiệu NSND là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình lao động nghiêm túc, một "ngọn lửa" luôn cháy hết mình để nâng tầm âm nhạc nhẹ Việt Nam lên những đỉnh cao mới đầy chiều sâu và cá tính.

Trong sự nghiệp của mình, NSND Thanh Lam nhận được nhiều lời khen ngợi, lòng ngưỡng mộ từ các nhạc sĩ, đồng nghiệp, giới chuyên môn và khán giả.