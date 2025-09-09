Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thành Chung cùng vợ con đón sinh nhật, khung cảnh biệt thự bạc tỷ mới toanh chiếm spotlight

09-09-2025 - 16:30 PM | Lifestyle

Thành Chung cùng vợ đẹp con ngoan đón sinh nhật trong biệt thự bạc tỷ khiến dân tình trầm trồ.

Mới đây, hình ảnh trung vệ Thành Chung quây quần bên vợ và con trong ngày sinh nhật đã khiến cộng đồng mạng chú ý. Khoảnh khắc hạnh phúc được tổ chức ngay tại căn biệt thự bạc tỷ mà vợ chồng cầu thủ đang sinh sống, toát lên sự sang trọng, ấm áp và viên mãn.

Trong bức hình, Thành Chung diện trang phục giản dị nhưng vẫn đầy cuốn hút. Anh âu yếm ôm vợ - nàng WAG Ngô Tố Uyên xinh đẹp, dịu dàng, rạng rỡ bên bàn tiệc ngập tràn hoa tươi, bánh kem và rượu vang. Khoảnh khắc lãng mạn này nhanh chóng gây sốt, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hạnh phúc gia đình viên mãn của nam cầu thủ.

Điểm nhấn đặc biệt chính là không gian sang trọng của căn biệt thự. Nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế với gam màu sáng chủ đạo, trần cao thoáng đãng, đèn chùm nghệ thuật và bộ sofa cao cấp. Chỉ một góc nhỏ được hé lộ cũng đủ cho thấy sự đầu tư "khủng" của vợ chồng Thành Chung vào tổ ấm bạc tỷ.

Trải qua nhiều năm gắn bó, Thành Chung và bà xã không chỉ khiến fans ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp, mà còn bởi gia đình hạnh phúc với cậu con trai kháu khỉnh. Trong ngày đặc biệt này, hình ảnh "gia đình nhỏ" trọn vẹn khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa: Thành Chung không chỉ thành công trên sân cỏ mà còn viên mãn trong cuộc sống hôn nhân.

Biệt thự mới của vợ chồng Thành Chung

Khung cảnh căn biệt thự bạc tỷ mới toanh của gia đình Thành Chung - Tố Uyên

Netizen rần rần để lại bình luận dưới ảnh của gia đình Thành Chung: "Đúng chuẩn chồng tài vợ đẹp, con ngoan", "Căn biệt thự nhìn thôi đã thấy sang chảnh rồi, gia đình nhỏ hạnh phúc quá", "Thành Chung đá hay mà cũng giỏi vun vén cho gia đình, ngưỡng mộ thật sự"...

Có thể nói, khoảnh khắc đón tuổi mới của Thành Chung đã ghi thêm dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ: một hình mẫu cầu thủ không chỉ vững vàng sự nghiệp mà còn trọn vẹn đời tư.

Thành Chung hạnh phúc bên bà xã Tố Uyên

Ứng xử khôn lanh của "vợ anh Tạ" khi nhắc đến thượng uý Lê Hoàng Hiệp


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

