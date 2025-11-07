Video: Cận cảnh biệt thự chục tỷ của Thành Chung và vợ hot girl, được khen đẹp hơn cả nhà Văn Hậu - Hải My

Video cận cảnh biệt thự nhà Thành Chung - Tố Uyên

Sau đám cưới cổ tích hồi giữa năm 2022, trung vệ Nguyễn Thành Chung và bà xã Tố Uyên tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ khi hé lộ không gian sống sang trọng của vợ chồng mình. Trong video đăng trên TikTok cá nhân, cặp đôi khoe toàn cảnh biệt thự mới xây và ngay lập tức gây chú ý trên mạng xã hội.

Tổ ấm "chục tỷ" sang chảnh, tinh tế

Theo đó, tổ ấm mới của vợ chồng Thành Chung tọa lạc trong khu đô thị cao cấp, được thiết kế 3 tầng nổi, 1 tầng mái và sân thượng thoáng đãng. Toàn bộ căn biệt thự phủ gam trắng kem chủ đạo, vừa thanh lịch vừa hiện đại, mang đúng phong cách của cặp đôi trẻ trung.

Giới thạo tin ước tính chi phí xây dựng và hoàn thiện rơi vào hàng vài chục tỷ đồng - con số khiến dân tình choáng ngợp nhưng hoàn toàn xứng đáng với thành công và vị thế của chàng trung vệ Hà Nội FC.

Từ bên ngoài, ngôi nhà gây ấn tượng với mặt tiền rộng thoáng, hàng rào sắt đen tinh tế cùng sân vườn phủ xanh quanh lối đi. Một góc sân được bố trí hồ cá koi lớn, cạnh đó là khu nghỉ ngoài trời có xích đu và bàn ghế thư giãn. Bên hông biệt thự còn có bể bơi nhỏ, nơi gia đình Thành Chung - Tố Uyên thường tận hưởng những buổi chiều cuối tuần cùng con trai.

Không gian nội thất "chanh sả", tinh tế từng chi tiết

Bước vào bên trong, căn biệt thự khiến nhiều người liên tưởng đến các villa châu Âu hiện đại với tông màu kem - be - đen chủ đạo. Phòng khách được thiết kế trần cao 2 tầng, ốp gương phản chiếu ánh sáng cùng đèn chùm pha lê cỡ lớn tạo hiệu ứng xa hoa. Bộ sofa trắng khổng lồ được đặt giữa trung tâm, phía sau là khu vực lò sưởi giả, khiến tổng thể vừa ấm cúng vừa hiện đại.

Toàn bộ tầng 1 sử dụng kính trong suốt để đón ánh sáng tự nhiên, nhìn thẳng ra sân vườn - giúp không gian như "mở rộng" ra bên ngoài. Phòng bếp liền kề cũng được trang bị hệ tủ âm tường, bàn đảo lớn và loạt thiết bị cao cấp. Trên các tầng trên là phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thay đồ được bố trí theo phong cách tối giản nhưng vẫn cực kỳ sang trọng.

Không gian sống đáng mơ ước của gia đình trẻ

Vợ chồng Thành Chung từng sống tại căn hộ 131m² trước khi chuyển về biệt thự mới. Theo chia sẻ, lý do họ quyết định "xuống nhà mặt đất" là vì muốn có không gian rộng hơn, gần thiên nhiên hơn cho cậu con trai nhỏ thoải mái vui chơi.

Trên trang cá nhân, Tố Uyên và Thành Chung từng cùng xuất hiện giản dị bên chiếc bánh sinh nhật, trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa căn biệt thự mới, tràn ngập ánh sáng và hoa tươi. Nhiều người xem để lại bình luận khen ngợi: "Nhà đẹp như tạp chí kiến trúc luôn ấy!", "Gu của chị Uyên đỉnh thật, từ nội thất đến ánh sáng đều hoàn hảo", "Nhìn thế này bảo sao dân cầu thủ ai cũng muốn sang thăm", "Nhìn tinh tế hơn cả nhà Văn Hậu - Hải My ý chứ"...

Một trong những biệt thự đẹp nhất giới cầu thủ Việt

Không chỉ có sự nghiệp vững chắc, Thành Chung còn được khen là mẫu chồng yêu vợ, thương con. Cặp đôi hiện đang là một trong những gia đình cầu thủ hạnh phúc và chỉn chu nhất làng bóng Việt.