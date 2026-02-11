Jun Phạm đón Tết trong căn hộ 75m2: Giản dị mà ấm áp, nhìn góc nào cũng chữa lành

Mới đây, nhân dịp gia đình chị Thông vào TP.HCM tham dự WeChoice Awards 2025, Jun Phạm đã mời cả nhà ghé thăm căn hộ của anh. Không gian sống rộng 75m², tọa lạc tại Vinhomes Landmark 81 vốn quen thuộc với người theo dõi, lần này đã xuất hiện với diện mạo mới khi được Jun Phạm trang hoàng lung linh đón Tết.

Không chạy theo phong cách rực rỡ hay bày biện dày đặc, Jun Phạm chọn cách trang trí vừa đủ nhưng vẫn tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt. Khu vực phòng khách nổi bật với những bình hoa Tết được đặt đúng vị trí để tôn không gian. Ở một góc nhà là những bình tuyết mai thanh thoát, trong khi gần khu vực sofa, Jun Phạm bố trí thêm một bình đào nhỏ đang nở rộ, tạo điểm nhấn ấm áp và tươi tắn cho tổ ấm.

Ban công là khu vực Jun Phạm dành nhiều tâm huyết, trồng đa dạng cây xanh và bố trí một góc nhỏ để ngồi thưởng trà và đọc sách. Không gian vốn đã thoáng và nhiều ánh sáng nên chỉ cần sắp xếp gọn gàng là đủ tạo cảm giác dễ chịu. Dịp Tết 2026, Jun Phạm chỉ điểm xuyết vài phụ kiện đỏ treo lên các nhành cây để không gian thêm rộn ràng sắc xuân, nhưng nhiêu đó cũng đủ để tổng thể trở nên bừng sáng và tươi mới, nhìn góc nào cũng thấy đẹp và quá đỗi chữa lành.

Tại khu vực bếp, Jun Phạm đặt hai bình tuyết mai trên bàn ăn và nóc tủ lạnh để tạo điểm nhấn cho không gian. Tuyết mai vốn là loài hoa được ưa chuộng dịp Tết vì dáng cành thanh mảnh, nụ trắng li ti, chỉ cần cắm lên là đã đủ gợi không khí xuân. Jun Phạm không trang trí quá cầu kỳ mà chỉ treo thêm vài phụ kiện đỏ lên nhành mai, tạo điểm nhấn thị giác mà vẫn giữ được sự tinh gọn, sáng sủa cho tổng thể.

Chưa dừng lại ở đó, khu tủ bếp còn xuất hiện linh vật ngựa được bày trí xinh xắn ở các góc tủ. Năm nay là năm Bính Ngọ nên hình tượng ngựa được ưa chuộng hơn hẳn bởi ý nghĩa mã đáo thành công, và Jun Phạm cũng chọn cách đưa chi tiết mang tính biểu trưng này vào không gian sống để như gửi gắm lời chúc năm mới thuận lợi, thành công.