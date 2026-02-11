Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời

11-02-2026 - 17:45 PM | Lifestyle

Nhan sắc của mỹ nhân này thực sự quá tuyệt vời.

Hạc Nam đang khiến mạng xã hội xôn xao với tin đồn khai gian tuổi thật. Theo thông tin được chia sẻ, nữ diễn viên thực tế sinh năm 1993 nhưng lại sửa thành 1998. Có một người nhận là bạn học cùng lớp của cô khẳng định như vậy, còn cho biết tên đầy đủ của nữ diễn viên là Lý Hạc Nam.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 1.

Hạc Nam bị nghi ngờ khai gian tuổi, nhưng nhiều người nói rằng điều đó không quan trọng vì thực tế trông cô vẫn rất trẻ và xinh đẹp.

Các fan của Hạc Nam nhanh chóng phủ nhận, nói rằng không có chuyện thần tượng của mình khai gian tuổi. Trong khi với những netizen trung lập, nhiều người để lại ý kiến thực ra đối với họ, việc một diễn viên khai gian tuổi dù có hay không thì cũng chẳng quá quan trọng, quan trọng là người đó trông như bao nhiêu tuổi.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 2.

Đối với trường hợp của Hạc Nam, nhiều người đã dành những lời khen ngợi cho nhan sắc của cô. Có người bảo Hạc Nam sinh năm 1993 nhưng nhìn như 2003. Trong khi một người khác thậm chí nhận xét trông cô như phiên bản lai của 2 mỹ nhân nức tiếng Lý Nhược Đồng và Trần Nghiên Hy.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Hạc Nam:

- 1993 mà trông như 2003 thế này. Trẻ măng, nét trong veo thật sự.

- Nhưng mà nhìn bà ấy trẻ, nhìn ngang 2k nên 1998 nghe có vẻ đáng tin.

- Bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là trông giống bao nhiêu tuổi. Nói chứ showbiz đầy người hot hơn cô này sửa tuổi, cô này vô danh mà bị moi ra, không biết có phải muốn hắc hồng không nữa.

- Trông trẻ măng mà, chả nhẽ hack tuổi được.

- Nét pha của Lý Nhược Đồng và Trần Nghiên Hy nhở.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 3.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 4.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 5.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 6.

Hạc Nam được khen ngợi rất nhiều khi vào vai phụ Thiên Cơ trong Nhập Thanh Vân.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 7.

Cô nàng Chung Lâm trong Phượng Hoàng Đài Thượng.

Cho những ai chưa biết, Hạc Nam là gương mặt mới nổi của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến chủ yếu nhờ vai nữ phụ Thiên Cơ trong bộ phim ngôn tình cổ trang Nhập Thanh Vân chiếu hồi năm ngoái. Ở bộ phim này, Hạc Nam vào vai Thiên Cơ, mang đến vẻ đẹp như tiên tử trong tranh vẽ. Thời điểm phim chiếu, nữ diễn viên từng khiến khán giả khen ngợi hết lời.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 8.

Hạc Nam cũng góp mặt trong dự án phim Thiên Đô Dị Văn Lục.

Không phân biệt nổi đây là người thật hay tiên tử trong tranh: Nhan sắc thượng hạng ngàn sao, ăn gì đẹp thế hả trời- Ảnh 9.

Ngoài vai phụ trong Nhập Thanh Vân, Hạc Nam còn từng góp trong phim Phượng Hoài Đài Thượng của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm với vai nữ phụ Chung Lâm. Dù chưa phải cái tên quá nổi, nhưng với nhan sắc cực kỳ ấn tượng và hợp cổ trang, cô hứa hẹn sẽ có nhiều bước tiến trong tương lai. Trước mắt, bộ phim tiếp theo mà khán giả tiếp tục được gặp Hạc Nam sẽ là Thiên Đô Dị Văn Lục, nơi cô sẽ hợp tác cùng 2 mỹ nam nổi tiếng là Hứa Khải và Ngụy Triết Minh.

Nhan sắc kinh diễm như sao thập niên 90 của cô gái được nhạc trưởng trẻ nổi tiếng Việt Nam cầu hôn

Theo Thu Phong

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng chục nghìn người dân Việt Nam mua vé tàu Tết năm nay

Tin vui cho hàng chục nghìn người dân Việt Nam mua vé tàu Tết năm nay Nổi bật

Chợ hoa Quảng Bá năm nay: Một loại hoa mới chiếm sóng, giá lên đến tiền triệu nhưng khách chốt mua chỉ trong nốt nhạc

Chợ hoa Quảng Bá năm nay: Một loại hoa mới chiếm sóng, giá lên đến tiền triệu nhưng khách chốt mua chỉ trong nốt nhạc Nổi bật

Tình hình của diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn

Tình hình của diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn

16:15 , 11/02/2026
Binz và Châu Bùi bất ổn?

Binz và Châu Bùi bất ổn?

16:12 , 11/02/2026
Nữ ca sĩ biểu diễn ở chương trình Bộ Quốc phòng: Hát hay xinh đẹp không thiếu thứ gì, ngày càng được công nhận thực lực

Nữ ca sĩ biểu diễn ở chương trình Bộ Quốc phòng: Hát hay xinh đẹp không thiếu thứ gì, ngày càng được công nhận thực lực

15:45 , 11/02/2026
Kỹ sư Nga nói 1 nữ NSND Việt: "Trình độ quá điêu luyện, hiếm thấy"

Kỹ sư Nga nói 1 nữ NSND Việt: "Trình độ quá điêu luyện, hiếm thấy"

15:40 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên