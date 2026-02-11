Nhìn lại dàn xe của Khoa Pug trước khi tuyên bố phá sản: Từ Camry ‘máy V6’ độc lạ tại Mỹ đến cặp đôi Mercedes-Benz hơn 4 tỷ đồng tại Việt Nam

Khoa Pug (Nguyễn Anh Khoa) đang gây xôn xao khi chia sẻ về việc bản thân rơi vào tình trạng phá sản sau những biến động trong đầu tư. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong suốt thời gian dài trước đó, nam YouTuber thường xuất hiện với hình ảnh mạnh tay chi tiền cho du lịch, ẩm thực và xe cộ.

Khoa Pug khiến cả cõi mạng sửng sốt khi tuyên bố phá sản. Ảnh chụp màn hình

Ở mỗi giai đoạn khác nhau trong hành trình hoạt động, Khoa Pug từng gắn bó với nhiều mẫu ô tô khác nhau, từ sedan phổ thông đến xe sang tiền tỷ.

Mercedes-Benz C 300 AMG

Mercedes-Benz C 300 AMG là một trong những mẫu xe gây ấn tượng mạnh nhất khi được Khoa Pug công khai mua tại Việt Nam vào năm 2020. Trong video từng lan truyền rộng rãi, anh xuất hiện với hình ảnh mang tiền mặt đến đại lý để nhận xe, tạo nên nhiều bàn luận trên mạng xã hội thời điểm đó.

Khoảnh khắc đi mua xe C 300 AMG của Khoa Pug gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

C 300 AMG thuộc phiên bản cao cấp của dòng C-Class, sở hữu gói ngoại thất thể thao AMG, nội thất bọc da cùng nhiều trang bị tiện nghi. Ở thời điểm Khoa Pug mua xe, giá bán của mẫu sedan hạng sang này vào khoảng gần 2 tỷ đồng. Việc lựa chọn C 300 AMG cho thấy sự ưu tiên dành cho yếu tố thương hiệu và thiết kế thể thao, phù hợp với hình ảnh mà anh xây dựng khi đó.

Khoa Pug bên chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG tại đại lý. Ảnh: Sưu tầm

Chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn xuất hiện trong nhiều nội dung vlog, trở thành một phần trong hình ảnh “chịu chơi” của nam YouTuber giai đoạn đỉnh cao.

Toyota Camry

Năm 2021, Khoa Pug sử dụng một chiếc Toyota Camry XSE khi sinh sống và quay vlog tại Mỹ. Đây là mẫu sedan phổ biến tại thị trường này, được đánh giá cao về tính thực dụng và khả năng vận hành ổn định.

Toyota Camry XSE (Extreme Sport Edition) - một trong những mẫu xe mới nhất trong năm nay của nhà Toyota. Tại Mỹ, Toyota Camry là mẫu sedan bán chạy nhất trong suốt 18 năm và luôn có mặt trong các bảng xếp hạng xe bán chạy trên thế giới.

Toyota Camry gắn liền với giai đoạn Khoa Pug làm vlog tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Chiếc Toyota Camry XSE mà Khoa Pug sử dụng sở hữu động cơ V6 3.5L, hộp số tự động 8 cấp, 3 chế độ lái. Trong khi ở Việt Nam, bản cao nhất là Toyota Camry 2.5Q động cơ 2.5L I4 DOHC.

So với những mẫu Mercedes-Benz xuất hiện sau này, Camry đại diện cho một thời điểm khác trong hành trình của Khoa Pug, khi anh chưa quá nhấn mạnh vào việc sở hữu xe tiền tỷ.

Mercedes-Benz GLC 300

Năm 2023, sau thời gian dài ở Mỹ, Khoa Pug trở về Việt Nam và tiếp tục gây chú ý khi công bố mua Mercedes-Benz GLC 300. Đây là mẫu SUV hạng sang cỡ trung, được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại và không gian rộng rãi.

Mercedes-Benz GLC 300 được Khoa Pug mua khi trở về Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

GLC 300 mang phong cách khác biệt so với C 300 AMG trước đó, thiên về tính đa dụng và phù hợp cho gia đình hoặc những chuyến đi xa. Ở thời điểm ra mắt thế hệ mới, mẫu xe này có giá bán ở mức trên 2 tỷ đồng tùy phiên bản và trang bị.

Việc lựa chọn GLC 300 cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng, đồng thời tiếp tục củng cố hình ảnh gắn liền với xe sang của Khoa Pug trước khi anh công khai tình trạng tài chính khó khăn.

GLC 300 là mẫu SUV hạng sang từng xuất hiện trong vlog của nam YouTuber. Ảnh chụp màn hình

Từ Toyota Camry tại Mỹ đến hai mẫu Mercedes-Benz tiền tỷ tại Việt Nam, mỗi chiếc xe đều gắn với một giai đoạn riêng trong hành trình của Khoa Pug. Trước khi tuyên bố phá sản, bộ sưu tập xe của nam YouTuber phần nào phản ánh phong cách sống và hình ảnh mà anh từng xây dựng trong mắt công chúng.