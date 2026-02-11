Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức ảnh vạch trần tiểu xảo của Trấn Thành

11-02-2026 - 21:25 PM | Lifestyle

Bức ảnh vạch trần tiểu xảo của Trấn Thành

Tiểu xảo của Trấn Thành đã bị netizen nhìn ra.

Ngày 11/2, Trấn Thành tung ra bộ ảnh thời trang nhằm quảng bá cho đợt mở bán vé sớm của Thỏ Ơi!!, dự án điện ảnh sắp ra mắt. Dự kiến khởi chiếu vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, Thỏ Ơi!! được kỳ vọng sẽ là "hắc mã" trên đường đua phim Tết Việt 2026, khi không chỉ sở hữu dàn cast toàn gương mặt trẻ hot Vbiz mà còn nhờ hiệu ứng truyền thông áp đảo các phim khác.

Qua bộ ảnh, có thể thấy 6 cặp chính gồm Trấn Thành - Pháo, Quốc Anh - Văn Mai Hương và LyLy - Vĩnh Đam cùng dàn diễn viên phụ là Pháp Kiều, Quỳnh Anh Shyn và Ali Hoàng Dương đều lên đồ lộng lẫy, sang chảnh từ đầu tới chân. Đúng concept Thỏ Ơi!!, phông nền có một mô hình thỏ trắng, mỗi người pose dáng với một chú thỏ thật mà vẫn slay ngút ngàn.

Tuy nhiên, dân tình để ý khi đằng trai đứng chung khung hình, Trấn Thành bị vạch trần tiểu xảo "hack" chiều cao bằng đôi giày độn đế siêu khủng. Nhìn qua vài lần, netizen ước chừng anh chàng đã có thể cao hơn 5-6cm, chưa kể Trấn Thành còn đứng trên một chiếc bục cao hơn 4 sao nam còn lại. Người hâm mộ đoán Trấn Thành đã biến hoá bản thân cao lên 10cm.

Phần lớn ý kiến đều mang tính trêu chọc Trấn Thành, cho rằng đây chỉ là "chiêu tạo dáng" quen thuộc khi chụp ảnh thời trang. Thậm chí có fan còn bênh vực: "Miễn sao ảnh đẹp, thần thái ổn là được, chiều cao không quan trọng!". Rõ ràng, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ giúp bộ ảnh quảng bá Thỏ Ơi!! tiếp tục được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội, đồng thời chứng minh sức hút lớn từ Trấn Thành và bộ phim.

Một số bình luận của netizen:

- Ông Xìn hình như có gì sai sai dưới chân à nha.

- Anh Thành ơi, anh độn đế nhiêu phân đó.

- Ổng không những đi giày cao mà đứng trên cả bục cao hơn mọi người nữa.

- Không nói tưởng anh cao nhất đoàn phim đó haha.

- Đứng trên bục đã cao rồi còn muốn cao hơn người ta là sao Xìn ơi.

Ngoài ra, trong cùng ngày, Trấn Thành đón nhận tin vui khi doanh thu bán vé sớm của Thỏ Ơi!! tính đến sáng 11/2 đã đạt 349 triệu đồng, con số cao hơn rất nhiều so với mức 3 triệu đồng xuất hiện trước đó. lý giải cho doanh thu thấp sốc đó là do hệ thống chưa cập nhật dữ liệu thật nên bị chững lại ở mức 3 triệu đồng. Sau đó, Box Office Vietnam cũng điều chỉnh lại dữ liệu, phản ánh sát hơn tình hình thực tế.

Với mức 349 triệu đồng tiền bán vé sớm, Thỏ Ơi!! hiện tạm thời dẫn đầu cuộc đua phòng vé Tết. Trong khi đó, Nhà Ba Tôi Một Phòng ghi nhận khoảng 73 triệu đồng, Báu Vật Trời Cho đạt 34 triệu đồng và Mùi Phở dắt túi khoảng 10 triệu đồng trong cùng thời điểm.

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ số

