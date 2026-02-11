Công ty của Hannah Olala kinh doanh gì mà được định giá hơn 1.000 tỷ đồng?

Mới đây, Hannah Nguyễn (hay được biết đến là Hannah Olala) - doanh nhân kiêm nhà sáng tạo nội dung lifestyle và làm đẹp nổi tiếng trên MXH bất ngờ công bố thương vụ của Công ty Skinetiq (do Hannah Olala là đồng sáng lập) với Công ty hàng tiêu dùng Marico (Ấn Độ) khiến cộng đồng chú ý.

Theo đó Skinetiq được định giá vốn chủ sở hữu khoảng 1.000 tỷ đồng. Marico đã mua 75% cổ phần Skinetiq, ước tính giá trị thương vụ khoảng 750 tỷ đồng, thực hiện qua Marico South-East Asia Corporation - công ty thành viên do Marico sở hữu toàn phần, đặt trụ sở ở TP.HCM.

Theo chia sẻ của Hannah Olala, Skinetiq được thành lập từ năm 2020 bởi cô và doanh nhân Bùi Ngọc Anh. Skinetiq đang sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid và phân phối độc quyền thương hiệu Murad tại Việt Nam. Thương vụ giữa Skinetiq và Marico được hoàn tất sau 6 tháng làm việc và đàm phán.

Hình ảnh tại buổi ký kết giữa Skinetiq và Marico

“Thật vui vì trước khi khép lại những ngày cuối năm bận rộn, Na được chia sẻ với các bạn một thông tin mà Na vô cùng tự hào, đó là Công ty Skinetiq của team Na đã được một tập đoàn tỷ đô quốc tế mua lại cổ phần.

Skinetiq được thành lập từ năm 2020 bởi anh Ngọc Anh và Hannah. Skinetiq hiện đang sở hữu thương hiệu Candid và giữ quyền phân phối Murad độc quyền ở tại Việt Nam. Candid là một dự án mà Na đã ấp ủ trong nhiều năm bởi niềm đam mê skincare khoa học và những thành phần hoạt chất hiệu quả. Và, chính Na cũng đang sử dụng retinol trong 15 năm qua.

Thành công của Candid nói riêng và Skinetiq nói chung, đến một phần lớn là nhờ sự tin tưởng và ủng hộ từ các nàng. Sắp tới đây, Na mong Candid sẽ vươn tầm thế giới và cạnh tranh được với các sản phẩm cao cấp của các tập đoàn lớn” - Hannah Olala cho biết.

Sản phẩm Candid của Skinetiq

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Skinetiq có tên đầy đủ là Công ty cổ phần Skinetiq được thành lập vào ngày 9/1/2020, có trụ sở tại TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này là ông Bùi Ngọc Anh. Ngành nghề kinh doanh chính của Skinetiq là Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

Theo thông tin từ VnExpress, Skinetiq ghi nhận phần lớn doanh thu từ các kênh trực tuyến và tăng trưởng nhanh nhờ thương mại xã hội. Năm 2025, doanh nghiệp này công bố doanh thu 450 tỷ đồng, duy trì lãi trước thuế trung bình trên 20%.

Thông tin về Skinetiq trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hannah Olala (tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984), được biết đến là một nữ doanh nhân và KOL nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam. Cô sở hữu fanpage hơn 1,5 triệu người theo dõi cùng kênh TikTok hơn 1,9 triệu lượt follow, Hannah Olala thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, các phương pháp làm đẹp.

Trước đó, cô từng có thời gian theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ, nhưng đã quyết định quay về Việt Nam lập nghiệp từ năm 2011. Tên tuổi của cô còn được gắn liền với biệt danh "phú bà" vì khả năng kinh doanh đáng nể và cuộc sống sang chảnh. Hiện, cô đang sống trong căn penthouse 600m2 tại chung cư cao cấp ở TP.HCM, đồng thời sở hữu nhiều tài sản đắt đỏ khác.

Hannah Olala

