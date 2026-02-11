Việt Nam có ca sĩ gây bão sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế: Visual giọng hát miễn chê, làm gì cũng viral rần rần

Quân A.P (Phạm Anh Quân) hiện là một trong những nam ca sĩ sở hữu sức hút đáng chú ý của Vbiz. Bước ra từ những bản cover trên mạng xã hội, anh tạo dấu ấn mạnh mẽ khi phát hành ca khúc Ai Là Người Thương Em, bản hit giúp tên tuổi Quân A.P phủ sóng rộng rãi và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Quân A.P có loạt hit quốc dân ai cũng thuộc như Bông Hoa Đẹp Nhất, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng,... Chất giọng trầm khàn đặc trưng, cách xử lý cảm xúc ổn định cùng hình ảnh chỉn chu giúp nam ca sĩ duy trì độ nhận diện trong nhiều năm hoạt động.

Quân A.P (Phạm Anh Quân) hiện là một trong những nam ca sĩ sở hữu sức hút đáng chú ý của Vbiz (Ảnh: FBNV)

Tại chương trình Anh Trai Say Hi mùa 1, Quân A.P tiếp tục mở rộng hình ảnh. Không chỉ đảm nhận vai trò giọng ca chính trong nhiều tiết mục, anh còn tham gia các phần trình diễn đòi hỏi vũ đạo và phối hợp nhóm. Trong suốt quá trình phát sóng, Quân A.P duy trì lượng bình chọn cao và tương tác ổn định trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoại hình sáng sân khấu cùng phong thái điềm tĩnh giúp anh thu về lượng fan mới hùng hậu sau chương trình.

Song song với hoạt động âm nhạc, Quân A.P được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh “boy phố cờ xanh”. Thuật ngữ “cờ xanh” (green flag) vốn dùng để chỉ những người đàn ông tử tế, mang lại cảm giác an toàn trong tình cảm. Quân A.P thường được fan “đào” chùm ảnh quá khứ phong cách “boy phố”. Nhưng đối lập với ngoại hình chất chơi là chuyện tình hơn 10 năm với bạn gái và cách ứng xử lịch thiệp của nam ca sĩ trong các sự kiện lẫn đời thường. Do đó, cụm từ “boy phố cờ xanh” nhiều lần xuất hiện trên TikTok và Facebook, trở thành một trong những cách gọi quen thuộc khi nhắc đến Quân A.P.

Song song với hoạt động âm nhạc, Quân A.P được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh “boy phố cờ xanh” (Ảnh: FBNV)

Gần đây, Quân A.P thu hút sự chú ý khi tham gia Melody Of Spring - 2026 Global Youth Spring Festival Gala , sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế diễn ra trong hai ngày 15 và 16/1 tại Trung Quốc. Xuất hiện trước đông đảo khán giả quốc tế, nam ca sĩ lựa chọn trang phục tối giản, tập trung vào phần trình diễn và giao lưu. Đáng chú ý, anh chủ động gửi lời chào bằng tiếng Trung. Nói ngọng câu tiếng Trung, Quân A.P có khoảnh khắc “quê độ” trên sóng. Loạt clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên TikTok. Ai nấy đều cười phấn khích trước khoảnh khắc nói nhầm của Quân A.P. Dù ngại ngùng, nam ca sĩ vẫn giữ phong thái tự tin và ngoại hình nổi bật, điều này khiến màn chào hỏi càng thêm phần gây sốt. Một số tài khoản quốc tế cũng đăng tải lại video, cho thấy mức độ quan tâm vượt ra ngoài phạm vi khán giả trong nước.

Loạt clip ghi lại khoảnh khắc Quân A.P nói tiếng Trung nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên TikTok

Thời gian qua, mối quan hệ thân thiết giữa Quân A.P và cầu thủ trẻ Đình Bắc nhận được lượng tương tác lớn. Các hình ảnh chụp chung, bình luận qua lại trên mạng xã hội hay những lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện đều nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ. Sự kết nối giữa hai gương mặt nổi bật của âm nhạc và bóng đá tạo ra hiệu ứng lan tỏa đáng kể.

Thời gian qua, mối quan hệ thân thiết giữa Quân A.P và cầu thủ trẻ Đình Bắc nhận được lượng tương tác lớn (Anrh: Facebook)

Một trong những tình huống được cộng đồng mạng nhắc lại nhiều nhất những ngay qua là khoảnh khắc Quân A.P được lực lượng chức năng hộ tống khi đi diễn. Do lượng khán giả tập trung quá đông, nam ca sĩ phải di chuyển nhanh dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh anh bị giữ chặt hai tay giữa vòng vây an ninh, kết hợp với biểu cảm có phần ngơ ngác, nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh và lan truyền trên nhiều nền tảng.

Khoảnh khắc Quân A.P được lực lượng chức năng hộ tống khi đi diễn:

Quân A.P đang duy trì mật độ hoạt động dày đặc từ chương trình truyền hình, sự kiện trong nước đến giao lưu quốc tế. Âm nhạc là nền tảng giúp anh xây dựng tên tuổi, trong khi hình ảnh cá nhân và các khoảnh khắc đời thường góp phần gia tăng độ phủ sóng. Việc liên tục xuất hiện trong các nội dung thảo luận, video xu hướng và bảng xếp hạng tương tác cho thấy sức hút ổn định của nam ca sĩ trên thị trường giải trí hiện tại.