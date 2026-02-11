Nữ ca sĩ từng được hát tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp: U50 viên mãn bên chồng doanh nhân điển trai

Trong bản đồ âm nhạc Việt Nam, Hồ Quỳnh Hương luôn là một cái tên riêng biệt, một đẳng cấp khó trộn lẫn.

Không chỉ sở hữu giọng hát thuộc hàng hiếm có của làng nhạc, nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù và một cuộc sống đời tư bình yên, hạnh phúc sau nhiều năm thăng trầm. Ở tuổi U50, người ta gọi cô là "phú bà" của showbiz.

Khoảnh khắc "có một không hai" ngồi hát cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhắc đến Hồ Quỳnh Hương, khán giả nhớ ngay đến một nữ ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng những bản hit đi cùng năm tháng như Anh, Hoang mang, hay Căn phòng mưa rơi. Cô là một trong số ít những nghệ sĩ được đào tạo bài bản và sở hữu chất giọng soprano (nữ cao) đầy nội lực nhưng cũng cực kỳ cảm xúc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hồ Quỳnh Hương

Một trong những dấu ấn thiêng liêng nhất trong sự nghiệp của cô chính là những lần được hát cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe. Sinh thời, Đại tướng rất yêu mến giọng hát của Hồ Quỳnh Hương. Cô từng chia sẻ rằng, mỗi lần được gặp và hát cho "người anh cả" của Quân đội Nhân dân Việt Nam là một niềm vinh dự và tự hào vô giá.

Những giây phút ấy không chỉ bồi đắp thêm lòng yêu nước mà còn định hình nên một Hồ Quỳnh Hương chính trực, làm nghề nghiêm túc và luôn hướng về những giá trị truyền thống.

Khoảnh khắc Hồ Quỳnh Hương ngồi ngay bên cạnh hát chay bài Đố ai cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến ai cũng xúc động. Chính nữ ca sĩ cũng bật khóc sau khi hát.

Danh xưng phú bà showbiz và rẽ hướng kinh doanh thành công

Nhiều năm qua, Hồ Quỳnh Hương không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu ca nhạc hay tham gia quá nhiều sự kiện giải trí.

Thay vào đó, cô tập trung vào con đường kinh doanh và tu tập. Chính sự biến mất này lại khiến công chúng tò mò hơn về cuộc sống của cô. Thực tế, Hồ Quỳnh Hương là một trong những đại gia ngầm của giới nghệ sĩ.

Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TP.HCM và quê nhà Quảng Ninh. Đáng chú ý nhất là căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông tại vị trí đắc địa, được thiết kế tinh tế và gần gũi với thiên nhiên. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thành công rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chay và hệ thống nhà hàng cao cấp.

Tuy nhiên, danh xưng "phú bà" mà người hâm mộ dành cho cô không chỉ nằm ở số lượng xe sang hay biệt thự. Đó là sự tự do về tài chính giúp cô có quyền lựa chọn: Hát vì đam mê chứ không vì cơm áo gạo tiền. Khi tâm thế làm nghệ thuật không còn bị áp lực bởi doanh thu, giọng hát của cô lại càng trở nên bay bổng và thuần khiết hơn bao giờ hết.

Tuổi U50 viên mãn bên chồng giàu có, điển trai

Chuyện tình cảm của Hồ Quỳnh Hương luôn là một ẩn số lớn đối với truyền thông. Sau những ồn ào và tổn thương trong quá khứ, cô chọn cách sống kín tiếng để bảo vệ hạnh phúc riêng tư.

Ở tuổi U50, Hồ Quỳnh Hương đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên người chồng điển trai, phong độ. Được biết, anh không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà còn là người đồng hành, ủng hộ cô trong mọi quyết định, từ sự nghiệp âm nhạc đến các dự án kinh doanh và thiện nguyện.

Sự xuất hiện của người đàn ông này đã mang lại cho "nàng họa mi" sự rạng rỡ, trẻ trung hơn bao giờ hết. Nhìn những hình ảnh đời thường của cô, công chúng dễ dàng nhận thấy một Hồ Quỳnh Hương tràn đầy năng lượng tích cực, gương mặt rạng ngời hạnh phúc - thứ mỹ phẩm tốt nhất giúp người phụ nữ lưu giữ thanh xuân.

Một trong những yếu tố giúp Hồ Quỳnh Hương duy trì được tâm hồn và sự điềm tĩnh trước sóng gió chính là thói quen ăn chay trường và tu tập nhiều năm nay. Cô từng tâm sự rằng, có giai đoạn cô bị cuốn vào vòng xoáy của danh vọng và những hào nhoáng phù phiếm, khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng.

Việc tìm đến đạo Phật và ăn chay đã giúp cô chữa lành những vết thương lòng, biết cách buông bỏ những áp lực không đáng có để sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Hiện tại, một ngày của "phú bà" showbiz thường bắt đầu bằng việc ngồi thiền, chăm sóc cây cối và điều hành công việc kinh doanh thực phẩm sạch.

"Tôi không còn mong cầu sự nổi tiếng rầm rộ như thời trẻ. Giờ đây, tôi chỉ mong được hát khi mình thấy cảm xúc nhất, được sống bình yên bên những người thân yêu và lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng", nữ ca sĩ từng bộc bạch.

Hồ Quỳnh Hương của hiện tại là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại: Tự chủ về tài chính, thành công trong sự nghiệp và viên mãn trong tình yêu. Cô chứng minh rằng, vinh quang của một nghệ sĩ không chỉ đo bằng số lượng cúp trên kệ, mà còn bằng sự an yên trong tâm hồn và sự kính trọng từ khán giả.

Ở tuổi U50, "phú bà" Hồ Quỳnh Hương vẫn đang tiếp tục viết nên chương đẹp nhất của đời mình - một chương truyện không có scandal, chỉ có âm nhạc tử tế, những bữa cơm chay thanh đạm và một tổ ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười.