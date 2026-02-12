Không ngờ Thu Trang cũng có ngày này

Từng có thời điểm, nhắc đến Thu Trang là nhắc đến một cái tên bảo chứng phòng vé. Từ diễn viên hài quen mặt trên sân khấu kịch, gameshow truyền hình đến bà hoàng phim điện ảnh, cô xây dựng được một vị thế mà không phải nhiều phải nghệ sĩ Vbiz cũng làm được. Vậy mà bước sang 2026, chỉ trong thời gian ngắn, cái tên ấy lại liên tiếp rơi vào những cú trượt dài khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Từ chị đại phòng vé đến cú rẽ ngoạn mục khi làm đạo diễn

Trước khi được gọi là đạo diễn, Thu Trang đã có một hành trình dài và bền bỉ với điện ảnh. Cô góp mặt trong hàng loạt dự án có doanh thu ổn định, thậm chí thắng lớn như Nắng, Em Là Bà Nội Của Anh, Tiệc Trăng Máu… Không phải lúc nào cũng giữ vai trò trung tâm, nhưng Thu Trang luôn biết cách tạo dấu ấn riêng bằng lối diễn duyên dáng, tiết chế vừa đủ và đặc biệt là khả năng nắm bắt thị hiếu khán giả.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô chính là thương hiệu Chị Mười Ba. Từ web-drama phát triển thành phim điện ảnh, Chị Mười Ba không chỉ giúp Thu Trang định hình hình tượng chị đại mạnh mẽ, cá tính mà còn chứng minh cô có tư duy sản xuất nhạy bén. Doanh thu cao ngoài phòng vé, sức hút truyền thông mạnh mẽ và độ nhận diện thương hiệu rõ ràng đã đưa Thu Trang lên một tầm cao mới, không còn đơn thuần là diễn viên hài mà là nhà sản xuất có tầm nhìn.

Tên tuổi Thu Trang từng gắn liền với thương hiệu Chị Mười Ba

Thế nhưng, cú đá lấn sân táo bạo nhất phải kể đến khi cô chính thức ngồi ghế đạo diễn với Nụ Hôn Bạc Tỷ. Thời điểm đó, nhiều người hoài nghi. Đem phim ra rạp dịp Tết, mùa khốc liệt nhất phòng vé Việt, lại còn đụng độ thẳng với Trấn Thành, người vốn được xem là ông hoàng phòng vé Tết chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế khó. Nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi với hơn 211 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm.

Chiến thắng ấy không chỉ là con số. Nó là lời khẳng định rằng Thu Trang không phải tay ngang may mắn. Cô dám mạo hiểm, dám cạnh tranh sòng phẳng và quan trọng hơn là có đủ bản lĩnh để chinh phục khán giả. Sau Nụ Hôn Bạc Tỷ, nhiều người tin rằng Thu Trang đã chính thức bước vào hàng ngũ những đạo diễn - nhà sản xuất top đầu thị trường phim Việt.

Nụ Hôn Bạc Tỷ cho thấy tiềm năng lớn của Thu Trang trong thị trường điện ảnh

Cú ngã ngựa và nguy cơ đuối sức ở đường đua Tết

Bước sang đầu 2026, Thu Trang ra mắt dự án điện ảnh thứ hai với vai trò đạo diễn - Ai Thương Ai Mến. Khác với kỳ vọng sau thành công rực rỡ trước đó, bộ phim lại có màn trình diễn khá khiêm tốn. Doanh thu chưa tới 30 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với Nụ Hôn Bạc Tỷ và cũng không tạo được làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Không còn những cuộc tranh luận sôi nổi, không còn hiệu ứng lan tỏa như kỳ vọng, Ai Thương Ai Mến lặng lẽ ra rạp rồi lặng lẽ rút khỏi các khung giờ đẹp. Với một cái tên từng chạm mốc 200 tỷ, con số dưới 30 tỷ rõ ràng là cú trượt dài đáng suy ngẫm. Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản thiếu điểm nhấn, cách kể chuyện an toàn và thiếu đột phá khiến bộ phim không đủ sức cạnh tranh giữa thị trường ngày càng khốc liệt.

Hình ảnh trong Ai Thương Ai Mến

Chưa kịp gượng dậy sau cú ngã đầu năm, Thu Trang lại chuẩn bị tái xuất đường đua phim Tết với Mùi Phở. Đây được xem là quân bài quan trọng để cô lấy lại phong độ, dù chỉ là ở vai trò diễn viên. Phim tổ chức họp báo rầm rộ ở cả hai đầu cầu Nam - Bắc, truyền thông phủ sóng dày đặc. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu từ khán giả và giới chuyên môn lại không thực sự khả quan.

Sau hai suất chiếu họp báo, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng phim khá ồn ào, tiết tấu dồn dập nhưng kịch bản còn hời hợt, thiếu chiều sâu, mang hơi hướm hài kịch miền Bắc hơn là phim điện ảnh. Một số ý kiến nhận xét Thu Trang không tỏa sáng như những dự án trước, thậm chí bị chính sự quá tay trong cách xử lý tình huống làm giảm cảm xúc tổng thể. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là phản hồi ban đầu, chưa thể đại diện cho toàn bộ khán giả đại chúng. Nhưng trong cuộc đua Tết, ấn tượng sớm thường quyết định rất nhiều đến vận mệnh phòng vé.

Thu Trang trong Mùi Phở

Số liệu bán vé sớm cũng phần nào phản ánh sự dè dặt ấy. Tính đến 17h ngày 11/2, theo ghi nhận trên Box Office Vietnam, doanh thu đặt vé trước của Mùi Phở mới hơn 300 triệu đồng - chưa bằng một nửa so với Thỏ Ơi. Đáng nói, ekip còn chơi lớn khi phát vé miễn phí tại 19 cụm rạp trên toàn quốc để tạo hiệu ứng truyền thông. Dĩ nhiên những suất chiếu miễn phí này đều cháy vé, đồng nghĩa vớ việc trong con số hơn 300 triệu ấy có một phần không nhỏ là tiền túi của chính NSX bỏ ra để "lì xì" khán giả. Rõ ràng chẳng cần so với Trấn Thành thì con số hiện tại vẫn chưa cho thấy tín hiệu bùng nổ.

Doanh thu bán vé sớm của Mùi Mở tính đến 17h ngày 11/2

Tất nhiên, với một bộ phim Tết, mọi dự đoán lúc này đều chỉ mang tính tham khảo. Không ít tác phẩm từng bị nghi ngờ trước giờ G nhưng lại bứt tốc ngoạn mục khi chính thức công chiếu, đó chính là trường hợp của Nụ Hôn Bạc Tỷ năm ngoái. Thu Trang vẫn là cái tên có thương hiệu, có lượng khán giả trung thành và kinh nghiệm chinh chiến phòng vé. Tuy nhiên, thị trường năm 2026 đã khác, khán giả ngày càng khó tính, truyền miệng tiêu cực lan nhanh hơn bao giờ hết và sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn nhiều với 4 phim ra mắt mùng 1 và một lượng lớn phim cũng công chiếu ngay sau đó.

Từ một chị đại phòng vé với chuỗi thành tích ấn tượng, Thu Trang đang đối diện nguy cơ bị đặt dấu hỏi về phong độ. Dự án lớn tự cầm trịch không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, phim đóng chính cũng đang đứng trước tình thế bất ổn khiến hình ảnh bảo chứng doanh thu bắt đầu lung lay. Và nếu Mùi Phở không thể bứt phá, năm 2026 có thể sẽ trở thành cột mốc đáng quên trong sự nghiệp của cô.