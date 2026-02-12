Biệt thự mấy chục tỷ nhà Đoàn Văn Hậu tràn ngập sắc hoa đón Tết, tiểu thư Doãn Hải My khéo chăm quá đi!

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, biệt thự tiền tỷ của vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiểu thư Doãn Hải My đã ngập tràn không khí xuân. Trên trang cá nhân, nàng WAG sinh năm 2001 khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe loạt hình ảnh trang hoàng nhà cửa, góc nào cũng rực rỡ sắc hoa và đầy tinh tế.

Không gian sống sang trọng của cặp đôi nay càng trở nên ấm áp với tuyết mai tinh khôi, hoa đào hồng, hoa ly thắm cùng nhiều loại hoa tươi được bài trí khéo léo từ phòng khách đến sảnh thang, sân vườn.

Điều khiến netizen chú ý không chỉ là độ "chịu chi" mà còn là gu thẩm mỹ nhẹ nhàng, thanh lịch đúng chất Doãn Hải My.

Từ những bình hoa lớn đặt giữa phòng khách, cành đào được uốn thế mềm mại bên bàn ăn, đến những chi tiết nhỏ như nến thơm, phụ kiện trang trí mang tông đỏ - vàng may mắn… tất cả đều được phối hợp hài hòa. Không gian vừa sang trọng chuẩn "biệt thự cầu thủ", vừa giữ được sự ấm cúng của một tổ ấm trẻ.

Nhiều người để lại bình luận khen ngợi: "Nhà đẹp mà My còn khéo nữa thì đúng chuẩn nàng dâu quốc dân rồi!", "Vừa xinh vừa đảm, Văn Hậu đúng là số hưởng".

Từ khi về chung một nhà, Doãn Hải My ngày càng ghi điểm bởi hình ảnh dịu dàng, kín đáo nhưng tinh tế. Cô không chỉ đồng hành cùng chồng trong các sự kiện thể thao mà còn chăm chút đời sống gia đình rất chỉn chu. Những dịp lễ, Tết, sinh nhật… ngôi nhà của cặp đôi luôn được trang trí đẹp mắt như một resort thu nhỏ.

Về phần Đoàn Văn Hậu, hậu vệ tuyển Việt Nam cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên vợ. Sau một năm bận rộn với thi đấu và các hoạt động cá nhân, Tết năm nay có lẽ là dịp để cả hai tận hưởng trọn vẹn không khí gia đình trong tổ ấm mới.

Một căn biệt thự sang trọng có thể mua bằng tiền, nhưng sự ấm áp và tinh tế trong từng góc nhỏ lại đến từ bàn tay và tâm ý của người phụ nữ trong nhà. Và nhìn cách Doãn Hải My chăm chút cho tổ ấm của mình, không khó hiểu vì sao dân mạng lại dành cho cô nhiều lời khen đến vậy.