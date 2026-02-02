"Thở phào" với Đoàn Văn Hậu

Trong trận cầu căng thẳng giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Ninh Bình tối 1/2 tại sân Hàng Đẫy, người hâm mộ lo lắng khi chứng kiến Đoàn Văn Hậu nhăn nhó đau đớn trên sân. Hình ảnh hậu vệ sinh năm 1999 phải rời sân trên cáng cùng gương mặt đầy lo lắng của HLV Mano Polking trên khán đài đã dấy lên nỗi sợ về việc tái phát chấn thương gót chân dai dẳng – "cơn ác mộng" từng khiến anh phải rời xa sân cỏ suốt 2 năm qua.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám vào sáng nay (2/2) đã mang lại sự nhẹ nhõm. Theo chẩn đoán của đội ngũ y tế, Văn Hậu chỉ bị căng cơ bắp chân phải và tổn thương nhẹ ở phần mềm. Đây được xem là kịch bản "may mắn nhất" đối với hậu vệ này, bởi vùng gót chân trái nhạy cảm của anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Văn Hậu may mắn không chấn thương nặng (Ảnh: HĐ)

Kể từ khi tái xuất, Đoàn Văn Hậu đã nhanh chóng khẳng định tầm quan trọng trong đội hình của HLV Mano Polking. Dù chưa hoàn toàn lấy lại 100% tốc độ như thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm trận mạc cùng tư duy phòng ngự sắc bén vẫn giúp anh trở thành chốt chặn tin cậy.

Với thể hình vượt trội 1,86m, Văn Hậu không chỉ làm chủ các tình huống không chiến mà còn mang lại sự điềm tĩnh cần thiết cho hàng thủ CAHN tại V.League. Việc anh sớm trở lại sân cỏ sẽ là cú hích lớn cho tham vọng chinh phục danh hiệu của đội bóng ngành Công an trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.