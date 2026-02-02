Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ronaldo bất ngờ "đình công"

02-02-2026 - 19:50 PM | Lifestyle

Sóng gió bất ngờ ập đến câu lạc bộ Al Nassr khi siêu sao Cristiano Ronaldo từ chối ra sân trong trận đấu tại vòng 20 Saudi Pro League.

Ronaldo đã không có tên trong danh sách thi đấu của Al Nassr trong chuyến làm khách trước Al Riyadh vào tối ngày 2/2. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, sự vắng mặt này hoàn toàn không liên quan đến vấn đề sức khỏe hay thể lực. Các nguồn tin nội bộ từ Bồ Đào Nha khẳng định, đây là một cuộc "đình công" có tính toán nhằm phản đối Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF), đơn vị nắm quyền điều hành cao nhất tại CLB.

Dù đang giữ 15% cổ phần và là đồng sở hữu Al Nassr, Ronaldo vẫn cảm thấy bị "bỏ rơi" trong các quyết định chiến lược. Đỉnh điểm của sự bất mãn xuất phát từ việc Al Nassr hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, bất chấp sự khát khao tăng cường lực lượng của siêu sao này để cạnh tranh ngôi vương.

Ronaldo bất ngờ "đình công"- Ảnh 1.

Ronaldo đình công không thi đấu (Ảnh: FBNV)

Nỗi thất vọng của CR7 càng trở nên trầm trọng khi nhìn sang đối thủ trực tiếp là Al Hilal. Trong khi Al Nassr bị thắt chặt chi tiêu, Al Hilal lại được PIF ưu ái đầu tư ồ ạt với hàng loạt bản hợp đồng "khủng", bao gồm việc chiêu mộ chân sút kỳ cựu Karim Benzema từ Al Ittihad cùng các ngôi sao như Pablo Mari và Kader Meite.

Việc Al Hilal hiện đang dẫn trước Al Nassr 3 điểm trên bảng xếp hạng, cộng với sự chênh lệch về mức độ đầu tư, khiến Ronaldo tin rằng đội bóng của anh đang bị "ép" trong cuộc đua vô địch mùa này.

Gia nhập Al Nassr từ cuối năm 2022, Ronaldo đã gặt hái nhiều kỷ lục cá nhân và đang tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, danh hiệu tập thể vẫn là thứ xa xỉ với anh tại Trung Đông. Việc đình công ngay trong giai đoạn quyết định của mùa giải cho thấy niềm tin giữa CR7 và giới chủ Ả Rập đã đổ vỡ.

Tờ báo thể thao danh tiếng A BOLA dự báo, nếu các bên không thể tìm thấy tiếng nói chung trong vài ngày tới, một cuộc thanh lý hợp đồng lịch sử có thể sẽ diễn ra.

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

