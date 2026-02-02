Khó lật đổ Trấn Thành

Ở thị trường phim Tết Việt, có những cái tên chỉ cần xuất hiện là đủ tạo áp lực cho toàn bộ phòng vé. Trấn Thành là một trong số rất ít trường hợp như vậy. Không cần những diễn viên bảo chứng doanh thu, mỗi lần anh công bố dự án mới, một bộ phận rất đông khán giả vẫn gần như mặc định đó sẽ là phim “phải xem”, còn giới làm nghề thì dè chừng vì biết cuộc đua doanh thu sắp trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Sau hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt, sự trở lại của Trấn Thành với Thỏ Ơi! mùa Tết năm nay không chỉ là một phim mới, mà còn là bài toán tiếp theo trong hành trình tự vượt qua chính mình của đạo diễn được gọi là ông vua phòng vé.

Trấn Thành và vị thế bảo chứng phòng vé Tết khó tìm đối thủ

Nếu nhìn lại chặng đường làm phim điện ảnh của Trấn Thành, dễ thấy anh đang sở hữu một chuỗi thành tích mà rất ít đạo diễn Việt có thể tiệm cận, đặc biệt là ở mùa phim Tết. Bố Già từng tạo nên cơn địa chấn với doanh thu 427 tỷ đồng, giữ vị trí phim Việt ăn khách nhất lịch sử trong suốt một thời gian dài. Thành công này không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn đặt Trấn Thành vào vị thế một nhà làm phim có khả năng kéo khán giả đại chúng ra rạp bằng chính câu chuyện rất đời của mình.

Thừa thắng xông lên, Nhà Bà Nữ tiếp tục chứng minh sức hút đó không phải hiện tượng nhất thời. Với 475 tỷ đồng doanh thu, bộ phim không chỉ vượt qua cái bóng của Bố Già mà còn khẳng định Trấn Thành là người hiểu rõ khán giả Việt đang muốn xem gì trong dịp Tết: những câu chuyện gia đình nhiều mâu thuẫn, tổn thương nhưng đủ gần gũi để ai cũng soi thấy chính mình.

Trấn Thành trong Nhà Bà Nữ

Đỉnh cao phòng vé đến vào năm 2024 với Mai. Dù vấp phải không ít tranh cãi xoay quanh nội dung, cách xây dựng nhân vật và mức độ bi kịch có hợp với mùa phim Tết hay không, bộ phim vẫn cán mốc 551 tỷ đồng, vươn lên top 1 lịch sử phòng vé Việt thời điểm đó. Con số này cho thấy một thực tế không thể phủ nhận: Trấn Thành đã vượt qua ranh giới của một đạo diễn để trở thành cái tên có sức hút thương mại gần như độc lập với phản ứng trái chiều. Ngay cả Bộ Tứ Báo Thủ (2025), tác phẩm thiên về giải trí, hài hước và nhẹ đô hơn, vẫn thu về 332 tỷ đồng - mức doanh thu đủ để nhiều đạo diễn khác phải ao ước.

Chính vì vậy, Thỏ Ơi! bước vào mùa phim Tết năm nay với một nền kỳ vọng rất cao. Không còn là câu chuyện liệu có thắng phòng vé hay không giữa cơn sốt phim đầu năm, mà là Trấn Thành sẽ tiếp tục duy trì vị thế ấy theo cách nào.

Trấn Thành trong Thỏ Ơi!

Thỏ Ơi! và cú rẽ sang tâm lý chính kịch

Khác với những dự án trước, Thỏ Ơi! được chính đoàn làm phim xác nhận là tác phẩm mang màu sắc hoàn toàn khác biệt trong sự nghiệp làm phim của Trấn Thành. Nếu Bộ Tứ Báo Thủ đi theo hướng hài hước, giải trí, đúng tinh thần phim Tết dễ xem, dễ cười, thì Thỏ Ơi! lại được định vị là phim tâm lý - chính kịch, với sắc thái nặng nề và nhiều drama hơn.

Trailer phim hé lộ câu chuyện xoay quanh Nhật Hạ hay Thỏ (Pháo) - một cô gái trẻ đang mắc kẹt trong mối quan hệ tình yêu độc hại với Kim, do Trấn Thành thủ vai. Đây không phải kiểu tình yêu lãng mạn thường thấy trên màn ảnh Việt, mà là mối quan hệ đầy kiểm soát, thao túng và tổn thương tinh thần. Khi không còn đủ khả năng tự thoát ra, Thỏ tìm đến Hải Linh - hay còn gọi là Chị Bờ Vai, host của một chương trình tâm lý mang tính chia sẻ và chữa lành.

6 diễn viên chính trong Thỏ Ơi!

Việc đặt một nhân vật trung gian như Chị Bờ Vai vào trung tâm câu chuyện cho thấy Thỏ Ơi! đang thử nghiệm một format kể chuyện mới. Thay vì để nhân vật chính tự xoay xở trong bi kịch, bộ phim mở ra không gian đối thoại, nơi những tổn thương được gọi tên, phân tích và đối diện. Đây là hướng tiếp cận hiếm thấy ở phim Tết Việt, vốn thường ưu tiên phim hài, tình cảm nhẹ nhàng với nhịp nhanh, cảm xúc trực diện và cao trào rõ ràng.

Không khí trailer cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt, ít tiếng cười hơn so với Bộ Tứ Báo Thủ, nhiều nhân vật, lát cắt và drama. Điều này khiến Thỏ Ơi! trở thành một dự án khiến khán giả tò mò: liệu Trấn Thành có đang bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình?

Vừa cũ vừa mới: Vẫn là Trấn Thành, nhưng ở phiên bản khác

Dù mang màu sắc chính kịch và format mới, Thỏ Ơi! không hoàn toàn tách rời khỏi thế giới điện ảnh quen thuộc của Trấn Thành. Ngược lại, bộ phim vẫn giữ lại những chất liệu đã trở thành thương hiệu: tình yêu nhiều tổn thương, nhân vật chính mang vết nứt tâm lý sâu sắc, và những mâu thuẫn gia đình, tình yêu âm ỉ phía sau mỗi lựa chọn cá nhân.

Hình ảnh trong Thỏ Ơi!

Chủ đề tình yêu độc hại trong Thỏ Ơi! có thể xem là sự tiếp nối và đào sâu hơn những xung đột cảm xúc từng xuất hiện trong Bố Già, Nhà Bà Nữ hay Mai. Tuy nhiên, thay vì đẩy bi kịch lên cao trào dồn dập, phim lại lựa chọn kể thông qua sự xuất hiện của một nhân vật cầu nối - Chị Bờ Vai. Đây là điểm khiến Thỏ Ơi! mang cảm giác vừa cũ vừa mới, quen ở đề tài, nhưng khác ở cách kể.

Chính sự pha trộn này tạo nên sức hấp dẫn riêng. Khán giả không cảm thấy mình đang xem lại một công thức cũ, nhưng cũng không bị ngợp vì sự thay đổi quá đột ngột. Thỏ Ơi! giống như một bước chuyển có tính toán, cho thấy Trấn Thành đang cố gắng làm mới mình mà không đánh mất chất điện ảnh từng giúp anh chinh phục số đông.

Hình ảnh trong Thỏ Ơi!

Canh bạc diễn xuất và bài toán trưởng thành sau đỉnh cao

Một yếu tố khác khiến Thỏ Ơi! trở thành tâm điểm chú ý là dàn diễn viên, trong đó phần lớn là các ca sĩ lấn sân diễn xuất. Đây là lựa chọn vừa táo bạo, vừa tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt với một phim tâm lý - chính kịch, nơi diễn xuất là yếu tố then chốt quyết định cảm xúc người xem.

Tuy nhiên, Trấn Thành không phải cái tên xa lạ với những canh bạc như vậy. Trước đó, anh từng bị nghi ngờ khi trao vai cho những gương mặt không xuất thân diễn viên, nhưng Tiểu Vy hay Kỳ Duyên trong Bộ Tứ Báo Thủ đã phần nào cho thấy khả năng dẫn dắt và khai thác tiềm năng của anh. Với Thỏ Ơi!, bài toán này còn khó hơn, khi chủ đề phim đòi hỏi diễn xuất nội tâm sâu và sự thuyết phục trong từng ánh nhìn, lời thoại.

Trấn Thành và dàn diễn viên Thỏ Ơi!

Có lẽ Thỏ Ơi! là phép thử cho chính Trấn Thành sau khi đã chạm tới gần như mọi đỉnh cao phòng vé và lần đầu tiên phải đối diện với quá nhiều đối thủ nặng ký như Thu Trang, NS Xuân Hinh, Trường Giang, Tuấn Trần,... Khi doanh thu không còn là thước đo duy nhất, khán giả bắt đầu chờ đợi sự trưởng thành trong tư duy làm phim. Thỏ Ơi! được kỳ vọng không phải vì nó có thể phá kỷ lục của Mai, mà vì nó có thể đánh dấu một giai đoạn mới với Trấn Thành của những câu chuyện tâm lý chín chắn hơn, tiết chế hơn và dám làm khác.