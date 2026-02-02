Khách Tây đứng hình khi mua cốc cà phê 40.000 đồng ở Việt Nam mà được dẫn vào rừng

Du lịch Việt Nam từ lâu đã ghi điểm với du khách quốc tế nhờ cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, ẩm thực phong phú và chi phí khá "dễ thở". Tuy nhiên, bên cạnh những món ăn đường phố hay danh lam thắng cảnh quen thuộc, ngày càng nhiều vị khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ trước một điều tưởng chừng rất bình thường: văn hoá cà phê ở Việt Nam.

Mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ trải nghiệm khiến cộng đồng mạng thích thú. Theo đó, trong chuyến ghé thăm Việt Nam, anh quyết định dừng chân tại một quán cà phê địa phương. Mức giá cho một ly cà phê chỉ khoảng gần 40.000 đồng, thế nhưng, điều khiến anh "đứng hình" lại nằm ở không gian quán.

(Nguồn: @riahreckless)

Ngay từ lối vào, vị khách đã không giấu được sự ngạc nhiên khi được dẫn qua một khuôn viên phủ đầy cây xanh. Từ ngoài vào trong, quán được thiết kế với hàng loạt mảng xanh mát mắt, cây trồng khắp nơi, hồ nước nhỏ xen kẽ và thậm chí còn có cả thác nước chảy róc rách, tạo cảm giác như đang lạc vào một khu rừng giữa lòng thành phố.

Vừa ghi lại khung cảnh xung quanh, anh vừa thốt lên: "Đấy, quán cà phê phải như thế chứ! Mà ly cà phê gần 40.000 đồng thôi đấy".

Từ trạng thái sững sờ ban đầu, vị khách nhanh chóng chuyển sang thích thú. Anh liên tục quay lại không gian quán, tỏ ra ấn tượng với cách người Việt đầu tư cho trải nghiệm cà phê - không chỉ đơn thuần là đồ uống, mà còn là cảm giác thư giãn, gần gũi thiên nhiên.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn khẳng định đầy hào hứng: "Quán cà phê ở Việt Nam đã lên một tầm cao mới".

(Nguồn: @riahreckless)

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng, đặc biệt là những người từng dẫn bạn bè quốc tế đi cà phê tại Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, so với mặt bằng chung ở nhiều quốc gia, giá cà phê tại Việt Nam khá "mềm", trong khi không gian và cách bài trí lại được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến trải nghiệm vượt xa mong đợi.

Thực tế, vài năm trở lại đây, mô hình quán cà phê tại Việt Nam ngày càng đa dạng. Không chỉ có những quán nhỏ xinh trong phố, nhiều địa điểm còn phát triển theo hướng cà phê sân vườn, cà phê kết hợp thác nước, hồ cá, hay các không gian concept độc đáo như vintage, tối giản… Mỗi quán lại mang một cá tính riêng, phù hợp với nhiều sở thích khác nhau: từ những người thích yên tĩnh đọc sách, làm việc, đến các bạn trẻ mê chụp ảnh hay các gia đình muốn tìm nơi thư giãn cuối tuần.

Với du khách nước ngoài, trải nghiệm này càng trở nên đặc biệt hơn, bởi ở nhiều quốc gia, một ly cà phê với mức giá tương đương khó có thể đi kèm không gian xanh mướt, rộng rãi và được đầu tư kỹ lưỡng như vậy.

Từ một cốc cà phê bình dân đến cảm giác như lạc vào rừng, câu chuyện của vị khách Tây phần nào cho thấy sức hút riêng của văn hoá cà phê Việt Nam - nơi mà đồ uống chỉ là một phần, còn không gian và trải nghiệm mới là điều khiến người ta nhớ mãi. Và cũng không quá khó hiểu khi ngày càng nhiều du khách quốc tế coi việc "đi cà phê" là một hoạt động không thể thiếu mỗi khi đặt chân tới Việt Nam.

(Nguồn: @riahreckless)