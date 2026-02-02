Mai anh đào trên cao nguyên Mộc Châu vào mùa đẹp nhất năm
TPO - Những ngày này, Mộc Châu (Sơn La) bước vào mùa đẹp nhất năm khi sắc hồng mai anh đào phủ kín từ sườn đồi xuống thung lũng. Khung cảnh mộng mơ báo hiệu xuân về đã biến cao nguyên này thành "studio khổng lồ" cho du khách và các nhiếp ảnh gia săn ảnh.
