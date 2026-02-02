Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mai anh đào trên cao nguyên Mộc Châu vào mùa đẹp nhất năm

02-02-2026 - 16:00 PM | Lifestyle

TPO - Những ngày này, Mộc Châu (Sơn La) bước vào mùa đẹp nhất năm khi sắc hồng mai anh đào phủ kín từ sườn đồi xuống thung lũng. Khung cảnh mộng mơ báo hiệu xuân về đã biến cao nguyên này thành "studio khổng lồ" cho du khách và các nhiếp ảnh gia săn ảnh.

VIDEO: Mộc Châu vào mùa mai anh đào, du khách đổ về săn sắc hồng đầu xuân.

Mai anh đào năm nay nở khá đều, những điểm quen thuộc như thung lũng mận Nà Ka, Mu Náu hay khu vực Rừng thông bản Áng trở thành “tọa độ” thu hút đông người ghé thăm. Hoa nở thành từng chùm, cánh mỏng, màu hồng phấn nổi bật giữa nền trời xanh và không khí se lạnh đặc trưng của vùng cao, tạo nên khung cảnh lãng mạn, yên bình.

Cuối tuần, nhiều tuyến đường vào trung tâm Nông trường Mộc Châu và các điểm ngắm hoa đông đúc hơn ngày thường. Từ sáng sớm, du khách đã có mặt để chụp ảnh khi sương còn vương trên cành, ánh nắng nhẹ chiếu qua những tán hoa.

“Lần đầu đến Mộc Châu đúng dịp mai anh đào nở, tôi thực sự bất ngờ vì cảnh đẹp và không khí dễ chịu. Hoa không quá rực rỡ nhưng nhìn nhẹ nhàng, lên hình cũng đẹp”, chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.

Với các nhiếp ảnh gia, mai anh đào Mộc Châu mang nét cuốn hút riêng. Anh Trần Minh Quân (nhiếp ảnh gia tự do) cho biết thời điểm chụp đẹp nhất là sáng sớm hoặc chiều muộn.

“Ánh sáng lúc này mềm, kết hợp với sương và nền núi tạo chiều sâu cho bức ảnh. Mỗi năm hoa nở một khác nên ai cũng muốn quay lại”, anh nói.

Lượng khách tăng khiến các homestay, farmstay quanh khu vực có hoa nở rộ nhanh chóng kín phòng, nhất là vào cuối tuần. Nhiều du khách kết hợp ngắm hoa mai anh đào với tham quan đồi chè, rừng thông, thưởng thức đặc sản địa phương và trải nghiệm đời sống của người dân bản địa.

Rừng mai anh đào khi chiều tối.

Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách giữ gìn cảnh quan, không bẻ cành, rung cây hay xả rác bừa bãi để bảo vệ mùa hoa. Sắc hồng mai anh đào không chỉ mang đến diện mạo mới cho Mộc Châu những ngày đầu năm mà còn góp phần tạo sức hút cho du lịch địa phương, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi độ xuân về.

Theo Dương Triều - Trọng Tài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Chất Hà Nội' lên top châu Á

'Chất Hà Nội' lên top châu Á Nổi bật

Hơn 1,2 vạn người đã áp dụng: Cách chăm lay ơn nở đều tăm tắp, bền xuyên Tết không phải ai cũng biết

Hơn 1,2 vạn người đã áp dụng: Cách chăm lay ơn nở đều tăm tắp, bền xuyên Tết không phải ai cũng biết Nổi bật

Một chiếc điện thoại 15 năm tuổi bỗng được săn lùng vì bên trong chứa vàng: "Kho báu" bị lãng quên?

Một chiếc điện thoại 15 năm tuổi bỗng được săn lùng vì bên trong chứa vàng: "Kho báu" bị lãng quên?

15:50 , 02/02/2026
Ở tuổi 50, tôi đã không quá khủng hoảng khi nghĩ đến nghỉ hưu: Tất cả bắt đầu từ 500.000 đồng/tháng cách đây 10 năm

Ở tuổi 50, tôi đã không quá khủng hoảng khi nghĩ đến nghỉ hưu: Tất cả bắt đầu từ 500.000 đồng/tháng cách đây 10 năm

15:27 , 02/02/2026
Cả showbiz chưa thấy ai dám chê mỹ nhân này: Nhan sắc quý hơn kim cương châu báu, thua công chúa mỗi cái tên

Cả showbiz chưa thấy ai dám chê mỹ nhân này: Nhan sắc quý hơn kim cương châu báu, thua công chúa mỗi cái tên

14:52 , 02/02/2026
NSƯT Hoài Linh nói thẳng chuyện cát-xê, giải nghệ ở tuổi 56

NSƯT Hoài Linh nói thẳng chuyện cát-xê, giải nghệ ở tuổi 56

14:45 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên