Mai anh đào trên cao nguyên Mộc Châu vào mùa đẹp nhất năm

Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách giữ gìn cảnh quan, không bẻ cành, rung cây hay xả rác bừa bãi để bảo vệ mùa hoa. Sắc hồng mai anh đào không chỉ mang đến diện mạo mới cho Mộc Châu những ngày đầu năm mà còn góp phần tạo sức hút cho du lịch địa phương, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi độ xuân về.