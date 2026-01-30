Khách Tây sốc vì nhân viên quán vỉa hè bắn tiếng Anh như người bản xứ, biết gia thế khủng lại càng choáng hơn

Người Việt Nam luôn nổi tiếng với lòng hiếu khách cùng với sự thân thiện khi luôn sẵn lòng giúp đỡ các du khách quốc tế khi họ cần. Thậm chí, ngay cả khi du khách còn hoang mang hay đứng lóng ngóng ở một góc đường là đã thấy bóng dáng người bản địa chủ động tiếp cận để hỏi han. Mới đây, một video của cô gái người Việt đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng khi cô đã dùng tiếng Anh để hỗ trợ khách Tây gọi món khi đến quán ăn vỉa hè.

Cô gái đã giúp đỡ khách Tây khi ăn quán địa phương. Ảnh: Tylin

Nữ du khách đi vào con hẻm nhỏ ở Việt Nam và con hẻm này có một quán vỉa hè khá tấp nập, vì không biết bản thân đã đến đúng nơi hay chưa nên nữ du khách đã lóng ngóng khá lâu. Thấy vậy, cô gái đã chủ động đến hỏi thăm và mời nữ du khách vào quán. Tại đây, cô đã nhiệt tình dịch menu và gợi ý món ăn cho vị khách Tây rồi truyền đạt lại những món mà nữ du khách muốn ăn cho nhân viên quán.

Nhờ vậy mà nữ du khách đã gọi được món và thưởng thức món ăn vỉa hè quen thuộc của người Việt. Sau khi video được đăng tải, đã có nhiều bình luận khen khả năng nói tiếng Anh của cô gái và cả cách phục vụ tận tình của bạn nữ này như: “Quán bình dân mà tuyển được nhân viên nói Anh luôn”, “Nhân viên nói tiếng Anh tốt quá vậy chủ quán”, “Nhân viên này trả lương bao nhiêu cho đủ”. Ngoài ra, còn có nhiều bình luận ủng hộ cô nói tiếng Anh nhiều để họ có thể luyện tập giao tiếp: “Mong là e có thể làm thêm phần phụ đề cả tiếng Anh cả tiếng Việt”, “Ủng hộ em làm kênh song ngữ giao tiếp đời thường, giao tiếp với mấy cô Tây kiểu vậy nè rồi đăng lên làm nội dung giáo dục ngôn ngữ cho mấy bé Việt Nam”.

Cô còn hỗ trợ quán phục vụ món ăn cho thực khách. Ảnh: Tylin

Được biết, cô gái này lên là Tylin, con gái của nam rapper Thái VG từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Khi về Việt Nam, cô đã thực hiện loạt video trải nghiệm các hàng quán ẩm thực Việt Nam. Không chỉ thưởng thức các món ăn, cô còn hỗ trợ quán bán phục vụ thực khách. Trong các video, có thể dễ dàng thấy sau khi ăn xong, cô luôn mở lời muốn được trải nghiệm bán thử. Thậm chí, khi nhìn thấy khách du lịch đi ngang và tò mò, cô còn nhiệt tình giới thiệu món ăn bằng tiếng Anh giúp chủ quán.

Tylin là con gái của rapper Thái VG và thường xuyên đăng tải video trải nghiệm các hàng quán Việt Nam vô cùng gần gũi

Có thể thấy, những hành động nhỏ bé nhưng đầy nhiệt huyết của Tylin không chỉ đơn thuần là việc hỗ trợ ngôn ngữ, mà còn là nhịp cầu nối liền những khác biệt văn hóa giữa lòng phố thị. Hình ảnh một cô gái trẻ trưởng thành từ phương Tây nhưng lại mang trong mình dòng máu Việt nồng hậu, sẵn lòng xắn tay áo giúp chủ quán bưng bê và nhiệt tình giải thích từng món ăn cho du khách, đã vẽ nên một bức tranh du lịch Việt Nam thật đẹp và đầy sức sống.