Rộ lừa đảo visa du lịch

Công ty xử lý visa VFS Global cho biết đang tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ khách hàng trước sự gia tăng của các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Ông Simon Peachey - Giám đốc khu vực của VFS Global - cho biết những hình thức phổ biến hiện nay bao gồm thư hẹn xin visa giả mạo hoặc yêu cầu nộp thêm tiền để được bảo đảm xét duyệt nhanh.

“Nhu cầu đi lại tăng cao vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng, đưa ra những lời hứa sai sự thật nhằm trục lợi bất hợp pháp từ người xin visa”, ông Peachey cho biết.

VFS Global khẳng định không bán lịch hẹn xin visa và không cung cấp bất kỳ dịch vụ ưu tiên hay suất hẹn trả phí nào. Việc đặt lịch hoàn toàn miễn phí và chỉ được thực hiện thông qua website chính thức của VFS Global hoặc các cổng thông tin của chính phủ liên quan.

VFS Global cảnh báo về các trang web bất hợp pháp lừa đảo du khách Thái Lan.

Để đối phó với tình trạng này, VFS Global đã cung cấp đường dẫn chính thức cho phép người dân báo cáo trực tiếp các hành vi gian lận đáng ngờ. Công ty cũng chủ động theo dõi, báo cáo và yêu cầu gỡ bỏ những website giả mạo thương hiệu nhằm đánh lừa người dùng.

Không chỉ tại Thái Lan, các mô hình lừa đảo tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường khác. Tại Australia, các đối tượng lừa đảo đang nhắm tới nhóm du khách mang song tịch Anh - Australia, lợi dụng những thay đổi trong quy định nhập cảnh của Vương quốc Anh.

Theo quy định mới, người có hai hộ chiếu được phép nhập cảnh Anh bằng hộ chiếu Anh hoặc phải trả phí để xin giấy chứng nhận quyền cư trú. Những trường hợp để hộ chiếu Anh hết hạn buộc phải làm lại hộ chiếu mới để tránh khoản phí này. Nắm bắt tâm lý lo ngại và nhu cầu gấp rút, các đối tượng lừa đảo đã lập ra các website giả, quảng cáo dịch vụ “đẩy nhanh” gia hạn hộ chiếu với mức phí rất cao.

Cảnh báo về tình trạng này, Phó giáo sư Suranga Seneviratne - giảng viên cao cấp tại Trường Khoa học Máy tính, Đại học Sydney - cho biết các hoạt động lừa đảo thường bùng phát khi những quy định mới được ban hành.

Ông Suranga Seneviratne khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên miền website, không chỉ dựa vào kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo trên Google, đồng thời tuyệt đối không nhấp vào các đường link được gửi qua email không rõ nguồn gốc. Những website tạo cảm giác khẩn cấp, mời chào dịch vụ xử lý nhanh hoặc yêu cầu phương thức thanh toán bất thường cũng là dấu hiệu cảnh báo lừa đảo.

Các chuyên gia khuyến nghị người xin visa chỉ sử dụng các kênh chính thức của cơ quan nhà nước và đơn vị được ủy quyền, nhằm tránh rủi ro mất tiền và lộ thông tin cá nhân.